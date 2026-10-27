Tin tức Thế giới 27/10: Tổng thống Brazil Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

Tổng thống Brazil Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: X/@LulaOficial

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ngày 25/10 thắng ngược dòng trước thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro ở vòng hai để trở thành Tổng thống Brazil đầu tiên đắc cử 4 nhiệm kỳ. Với 99% số phiếu kiểm, ông Lula đạt 51,75% so với 48,25% của đối thủ. Kết quả này giúp ông thu hẹp khoảng cách nhờ vận động cử tri đi bầu, hạ tỷ lệ bỏ phiếu từ 21,08% xuống còn 19,21%.

Ông Lula thắng lợi nhờ nhấn mạnh thành tích giảm nghèo đói, bất bình đẳng, cùng việc tỷ lệ thất nghiệp, mù chữ và tàn phá rừng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ ba. Chiến thắng ở tuổi gần 81 là chương cuối ấn tượng của cựu công nhân nghèo từ lãnh đạo công đoàn, từng thất bại 3 lần tranh cử trước khi làm tổng thống lần đầu tiên năm 2002.

Nga nói về thế khó xử của EU liên quan đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

EU đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Ảnh: Oxford Economics

Điện Kremlin ngày 25/10 đánh giá lập trường của EU đối với hòa đàm Nga - Ukraine thiếu tính xây dựng và chỉ dừng lại ở lời nói. Động thái diễn ra khi báo chí đưa tin Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cùng một số lãnh đạo châu Âu được cân nhắc làm đại diện EU. Nga cho biết nếu EU có người đại diện thực sự cam kết vì hòa bình thì sẽ là điều tốt.

Theo các tin tức, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21/10, Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào giữa tháng 11. Trong khi đại diện Ủy ban châu Âu kỳ vọng EU sẽ tham dự các cuộc thảo luận đa phương, ông Putin nhấn mạnh hướng tới thỏa thuận lâu dài dứt điểm chứ không phải ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Trump kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 công khai kêu gọi cử tri Israel bầu cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử ngày 27/10 để hoàn thành công việc ở Iran. Ông Trump nhấn mạnh mối quan hệ tuyệt vời giữa hai người và khen ngợi ông Netanyahu là thủ tướng chiến binh xuất sắc, đồng thời lưu ý phong tỏa của Mỹ đã khiến kinh tế Iran hỗn loạn với lạm phát 301%.

Ông Trump tuyên bố Mỹ và Israel đã phối hợp làm Iran mất lực lượng hải quân, không quân. Việc ông công khai ủng hộ ứng cử viên quốc gia khác đi ngược thông lệ của các tổng thống Mỹ và không phải lúc nào cũng thành công, như trường hợp ông Flavio Bolsonaro vừa thất bại ở Brazil. Dù vậy, loại bỏ nguy cơ từ Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông Netanyahu nếu tái đắc cử.