Tin tức Thế giới 26/9: Chủ tịch Tập Cận Bình nói Mỹ - Trung cần tránh xung đột

Chủ tịch Tập Cận Bình nói Mỹ - Trung cần tránh xung đột, cạnh tranh lành mạnh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ông Trump khẳng định hai nước đang hướng tới mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm mở cửa thị trường cho nông dân Mỹ. Hai bên sẽ tập trung thảo luận về an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng lâu dài.

Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao mối quan hệ cá nhân với ông Trump, đồng thời kêu gọi hai nước đối thoại thẳng thắn để tránh xung đột, chung sống hòa bình và duy trì cạnh tranh lành mạnh. Ông Tập bày tỏ sẵn sàng hợp tác để giữ quan hệ Mỹ - Trung đi đúng hướng. Nhân dịp này, hai con gấu trúc sẽ được gửi tới vườn thú Atlanta như biểu tượng hữu nghị.

Iran cảnh báo châu Âu, 80 nước đề nghị Tehran mở cửa eo biển Hormuz

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi chỉ trích NATO cho phép Mỹ dùng căn cứ châu Âu thực hiện khoảng 5.000 chuyến bay quân sự ở Trung Đông, cảnh báo châu Âu phải gánh chịu hậu quả. Trước đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận chiến dịch "Epic Fury" của Mỹ khó thực hiện nếu thiếu sự hỗ trợ này.

Cùng ngày, 80 quốc gia ra tuyên bố chung lên án Iran tấn công các nước Vùng Vịnh, đe dọa hàng hải quốc tế và yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố cũng chỉ trích Houthi gây xung đột tại Yemen và uy hiếp an ninh qua eo biển Bab el-Mandab. Trong khi đó, eo biển Hormuz đang là trọng tâm đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Liên Hợp Quốc.

Pháp hứa gửi quân, vũ khí tới Ảrập Xêút giữa căng thẳng với nhóm thân Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) chào đón Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman tại Điện Élysée ở Paris vào ngày 24/8. Ảnh: EPA

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ triển khai binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới Ảrập Xêút để bảo vệ trung tâm dầu khí chiến lược Yanbu bên Biển Đỏ. Ông Macron nhấn mạnh lực lượng Pháp không tham gia chiến đấu mà chỉ hỗ trợ bảo vệ cơ sở năng lượng theo thỏa thuận với Riyadh, trong bối cảnh Yanbu bị Houthi hư hại nặng nề.

Theo các tin tức liên quan, Houthi tuyên bố tập kích cơ sở Aramco tại Yanbu, trong khi liên quân Ảrập Xêút cùng hệ thống Patriot của Hy Lạp đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV. Mỹ từ chối can thiệp trực tiếp mà chỉ hỗ trợ tình báo, khiến Riyadh phải tìm kiếm thêm trợ giúp quân sự từ Anh, Pháp, Pakistan, Ai Cập và Italia để giảm áp lực phòng không.

Ông Trump mời ông Tập tham quan trực thăng Marine 1, tặng tượng đại bàng

Ông Trump mời ông Tập tham quan trực thăng Marine 1. Video: Nhà Trắng

Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn nhà lãnh đạo Trung Quốc ra Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để giới thiệu chiếc trực thăng Marine 1 đỗ trên bãi đáp mới lát đá granite. Hai nhà lãnh đạo cùng lên trực thăng trò chuyện với các phi công và ông Trump cũng giới thiệu về dự án phòng khiêu vũ đang được xây dựng.

Sau buổi làm việc, ông Trump nhận xét ông Tập rất quan tâm đến đá granite và đánh giá Chủ tịch Trung Quốc là một chuyên gia về lĩnh vực này. Vào tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối 24/9, ông Trump đã tặng ông Tập Cận Bình bức tượng đại bàng đầu trắng cao 91cm, biểu tượng cho tinh thần tự do của nước Mỹ, do một nghệ sĩ Mỹ thiết kế.