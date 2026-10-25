Tin tức Thế giới 25/10: Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ

Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ nhờ nỗ lực của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EPA

Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn tạm thời tại thành phố tiền tuyến Oleshky thuộc vùng Kherson từ ngày 29/10 để chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường. Thỏa thuận đạt được nhờ nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Oleshky hiện còn khoảng 1.500 - 2.000 dân thường bị mắc kẹt, chủ yếu là người cao tuổi đang rất cần y tế, thực phẩm và nước sạch.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết đại diện hai nước sẽ đánh giá nhu cầu người dân và hỗ trợ sơ tán theo nguyện vọng. Điện Kremlin hoan nghênh đóng góp của bà Trump và xác định các quan chức quân sự đang phối hợp ấn định thời điểm thực hiện. Trước đó, ông Putin và ông Trump đã thảo luận về khủng hoảng này và nhất trí cử đại diện duy trì liên lạc với văn phòng bà Trump.

Ông Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp nộp đơn kiện nếu ứng viên Cộng hòa thua ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 xác nhận chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn kiện yêu cầu xem xét lại kết quả bầu cử Thượng viện tại bang Alaska nếu ứng viên Cộng hòa Dan Sullivan thất cử trước đối thủ Dân chủ Mary Peltola. Bộ Tư pháp giải thích việc xuất hiện ứng viên thứ 3 tên Dan J. Sullivan có thể làm cử tri bỏ phiếu nhầm, trong khi Cơ quan bầu cử Alaska cho biết sẽ xem xét đơn kiện này.

Theo các tin tức từ truyền thông Mỹ công bố ngày 23/10, ông Trump cũng ký sắc lệnh dỡ bỏ thuế 50% đối với một số sản phẩm Canada có hiệu lực từ 30/10 để hỗ trợ Thượng nghị sĩ Susan Collins tại Maine. Giới quan sát nhận định việc chính quyền Trump có thể nối lại hoạt động quân sự chống Iran hay không phụ thuộc lớn vào kết quả bầu cử giữa kỳ, khi phe Dân chủ có nguy cơ giành đa số ở Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ.

Ông Kim Jong Un yêu cầu Triều Tiên xây dựng 'quân đội mạnh nhất'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 24/10 phát biểu tại cuộc họp Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, yêu cầu các chỉ huy hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất. Ông nhấn mạnh yếu tố then chốt là nâng cao năng lực chiến đấu của từng đại đội để nhanh chóng biến đổi lực lượng vũ trang toàn quốc, đồng thời thúc đẩy cách mạng quân sự theo kiểu Triều Tiên.

Phản ứng lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/10 đề xuất đàm phán quân sự liên Triều nhằm xác định vị trí đường phân giới trên bộ, khôi phục liên lạc và ngăn ngừa đụng độ ngoài ý muốn sau vụ nổ mìn ở DMZ. Phía Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã rải 960.000 quả mìn dọc MDL từ năm 2024 sau khi ông Kim tuyên bố coi Hàn Quốc là quốc gia đối địch.