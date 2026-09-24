Tin tức Thế giới 24/9: Nga lên tiếng về thỏa thuận Mỹ - Greenland

Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Điện Kremlin khẳng định thỏa thuận an ninh Mỹ ký với Đan Mạch và Greenland là vấn đề của các bên liên quan, đồng thời hiện chưa có kế hoạch hợp tác với Washington ở Bắc Cực. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nhấn mạnh lập trường các nước không thể làm suy giảm vai trò của Nga tại khu vực, nơi Moscow đang duy trì hạm đội hải quân gồm tàu ngầm hạt nhân.

Về ngoại giao, ông Peskov cho biết Moscow sẽ làm rõ việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Alimov tham dự họp Liên Hợp Quốc và nhận định Tổng thống Ukraine ngày càng mâu thuẫn. Cùng ngày, Tình báo Đối ngoại Nga cáo buộc EU muốn thành lập cơ cấu mới để tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga nhằm hỗ trợ cho Kiev.

Ông Trump tiếp tục dọa tấn công Núi Pickaxe, quan chức Iran gặp đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe của Iran nếu phát hiện các hoạt động mới, nhưng lưu ý các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực. Ông cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz đã gia tăng và dự báo cuộc xung đột Trung Đông sẽ kết thúc trước hoặc trong đợt bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Giới chức Tehran xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York để nêu lại các điều kiện mở cửa eo biển Hormuz, gồm dỡ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản đóng băng và ngừng giao tranh. Trước cảnh báo về Núi Pickaxe, đại diện Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu bị tấn công.

Tổng thống Ukraine muốn ông Trump giúp chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 22/9. Ảnh: EPA

Tại cuộc hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước khi mùa đông đến. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Putin trong cuộc đàm phán 3 bên có Mỹ tham gia, đồng thời đề xuất dừng tập kích hạ tầng năng lượng và đạt lệnh ngừng bắn hàng hải.

Phản hồi bài đăng của ông Trump về việc Nga mất kiểm soát ngành lọc dầu, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng giảm leo thang. Về phía Mỹ, ông Trump công khai gửi thông điệp "Hãy chấm dứt xung đột!" tới Tổng thống Putin, đồng thời phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng Washington hy vọng hòa bình giữa hai nước sẽ đạt được sớm hơn dự kiến.

Australia xác nhận linh kiện F-35 bị chuyển nhầm tới Hong Kong

Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles xác nhận nước này đang hỗ trợ Mỹ và Lockheed Martin điều tra vụ lô linh kiện tiêm kích F-35 bị gửi nhầm tới Hong Kong hồi đầu năm. Lô hàng chứa phần vòm buồng lái có công nghệ chống radar, dấy lên lo ngại lộ bí mật công nghệ. Tuy nhiên, phía Australia khẳng định không có bộ phận nhạy cảm nào bị thất lạc.

Theo các tin tức, Lockheed Martin đã sử dụng một bên thứ ba để vận chuyển lô hàng bằng đường hàng không về Mỹ nhưng xảy ra sự cố. Lầu Năm Góc cho biết đây là các linh kiện không còn khả năng sử dụng và đang phối hợp thu hồi, đồng thời điều tra và triển khai các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.