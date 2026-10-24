Tin tức Thế giới 24/10: Ông Zelensky từ chối nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine nói về quan hệ với ông Trump, từ chối nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong phỏng vấn với CNN ngày 22/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông phản đối Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Nga là vì lợi ích Ukraine, không phải bất đồng cá nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng thỏa thuận dầu diesel làm suy yếu nỗ lực cô lập Moscow, đồng thời yêu cầu phương Tây duy trì cấm vận và viện trợ tên lửa phòng không tốt hơn cho Kiev.

Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng đóng băng tiền tuyến để tạo điều kiện đối thoại nhưng tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ. Căng thẳng Mỹ - Ukraine gia tăng gần đây khi ông Trump nhiều lần kêu gọi Kiev tìm lãnh đạo mới thay thế ông Zelensky, còn phía Ukraine yêu cầu Washington giải thích việc không nhận được tin tình báo về các đợt tập kích của Nga.

Tổng thống Putin tin Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/10 cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần đến khả năng đạt thỏa thuận vì người dân hai nước là cùng một dân tộc. Ông Putin xác nhận Moscow đã nhất trí nối lại các cuộc tham vấn ba bên về vấn đề Ukraine sau cuộc đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng tiết lộ ông Witkoff cảm thấy lạc quan.

Trước việc ông Zelensky cáo buộc Nga phóng 21 tên lửa vào Kiev ngày 21/10 để chứng minh Moscow không muốn hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không đồng tính với nhận định này. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột sẽ không có hiệu quả nếu phương Tây không gây đủ sức ép lên phía Moscow.

Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ảnh: Kashmir Observer

Đại sứ quán Mỹ ngày 22/10 cáo buộc chính phủ Canada can thiệp bầu cử Mỹ khi áp thuế trả đũa nhắm vào các bang ủng hộ đảng Cộng hòa, tổ chức quảng cáo chống chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và gặp gỡ các quan chức Dân chủ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mỹ cũng liệt kê 11 công dân Canada vi phạm quy định bỏ phiếu và yêu cầu Canada tránh can thiệp.

Theo các tin tức, Thủ tướng Canada Mark Carney bác bỏ cáo buộc, khẳng định biện pháp của Canada chỉ nhằm bảo vệ người lao động trước thuế quan Mỹ. Diễn biến này xảy ra khi quan hệ hai bên rạn nứt do chính sách thuế quan của ông Trump và gợi ý Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Ông Carney từng xem xét rủi ro Mỹ can thiệp quân sự và tăng hợp tác với châu Âu.

Động đất rung chuyển Tây Tạng, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo khẩn

Video: New China TV

Một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra tối 22/10 tại huyện Baqen, thành phố Nagqu, Tây Tạng, khiến 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Tâm chấn nằm ở vùng núi, cách Nagqu 190km. Thiên tai làm hơn 300 ngôi nhà bị sập, 20 chuồng trại bị phá hủy, đồng thời làm gián đoạn hệ thống điện và thông tin liên lạc tại khu vực ảnh hưởng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo cứu hộ toàn diện và kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp độ II được kích hoạt. Hơn 300 cảnh sát cùng 347 nhân sự phòng cháy chữa cháy và cứu nạn đã được điều động đến hiện trường. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Tây Tạng trong 5 năm qua, nối tiếp các đợt địa chấn lớn từng xảy ra ở khu vực này năm 2010 và 2025.