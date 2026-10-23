Tin tức Thế giới 23/10: Nga nói về 'hội nghị thượng đỉnh lịch sử'

Nga lên tiếng về ‘hội nghị thượng đỉnh lịch sử’ Putin - Trump - Tập Cận Bình

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: ANSA

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 21/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiến hành cuộc gặp 3 bên mang tính lịch sử tại thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến vào tháng 11. Ông Ushakov tuyên bố Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị và kết quả phụ thuộc phần lớn vào nước chủ nhà Trung Quốc.

Khả năng cuộc gặp cũng được thảo luận giữa ông Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg hôm 21/10. Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước gặp gỡ theo hình thức này. Dù ông Trump cởi mở với ý tưởng thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân, Điện Kremlin nhận định một cuộc gặp duy nhất là chưa đủ để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng đóng băng xung đột ở các chiến tuyến hiện tại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên Fox News ngày 21/10 rằng ông đồng ý đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại như một cách thực tế để chấm dứt đối đầu với Nga. Ông nhấn mạnh đây là yêu cầu tối thiểu cần có từ Nga, tạo tiền đề để hợp tác với Mỹ và các đối tác châu Âu nhằm có được các bảo đảm an ninh và đạt được hòa bình.

Theo các tin tức công bố, ông Zelensky cho biết Ukraine cần lệnh ngừng bắn, đàm phán và bảo đảm an ninh để 9,5 triệu người xa xứ quay về tái thiết đất nước. Giới chức Nga chưa bình luận về phát biểu này, nhưng từng từ chối phương án đóng băng xung đột, khẳng định chiến sự chỉ kết thúc khi giải quyết triệt để các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng.

Mỹ áp trừng phạt mới với Iran, yêu cầu một số nhân viên sứ quán rời Ảrập Xêút

Các lệnh trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Cô lập kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Ảnh: WANA

Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/10 áp đặt trừng phạt mới nhắm vào 5 cá nhân, 4 công ty và 9 tàu thuyền thuộc "hạm đội bóng tối" giúp Iran né tránh cấm vận. Mọi tài sản của các thực thể này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa theo Sắc lệnh 13902. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh biện pháp này thuộc Chiến dịch cô lập kinh tế nhằm ép Tehran đạt thỏa thuận với Washington.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh cho nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán ở Riyadh cùng gia đình rời Ảrập Xêút do lực lượng Houthi đẩy mạnh tấn công vào sân bay và hạ tầng trọng yếu. Phía Ảrập Xêút xác nhận đã đánh chặn ít nhất 7 UAV, nhưng một đợt tập kích nhắm vào mỏ dầu Shaybah vẫn khiến 2 công nhân nước ngoài thiệt mạng và 2 người bị thương.