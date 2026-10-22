Tin tức Thế giới 22/10: Ukraine nêu kịch bản thay thế việc gia nhập NATO

Ông Zelensky nêu kịch bản thay thế việc Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/10 tuyên bố Ukraine sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh thay thế việc gia nhập NATO, miễn là có tính ràng buộc pháp lý và hiệu quả tương đương. Ông cho rằng thành viên NATO là phương án răn đe tốt nhất. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, còn Nga coi đây là nguyên nhân cốt lõi gây xung đột.

Cùng ngày, ông Zelensky đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Na Uy để thảo luận về các phương án ngừng bắn, tái thiết hậu xung đột và bảo đảm an ninh. Ông Zelensky nêu rõ các vấn đề lãnh thổ phải thảo luận ở cấp cao nhất. Văn bản chứa các hình thức bảo đảm an ninh sẽ được ông Witkoff mang tới Nga vào ngày 21/10 để chờ phản hồi từ phía Moscow.

Iran nêu điều kiện đối thoại với Mỹ, thêm tàu chở dầu bốc cháy ở Hormuz

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir. Ảnh: WANA

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/10 thảo luận với Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir, khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, ngừng đe dọa và gây sức ép. Phía Iran nêu rõ Mỹ không thể vừa gia tăng ép buộc kinh tế vừa mong đàm phán thành công, đồng thời khẳng định vật liệu hạt nhân làm giàu là tài sản quốc gia sẽ ở lại trong nước.

Theo các tin tức công bố ngày 20/10, thêm 2 tàu chở dầu đã phát nổ tại eo biển Hormuz, trong đó có một tàu cỡ lớn mang hơn 2 triệu thùng dầu thô. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết cả hai tàu gặp sự cố do cố tình tắt định vị và đi qua tuyến đường không được cho phép. Trong khi đó, Thống chế Pakistan Munir hối thúc các bên thảo luận để giải quyết bất đồng thay vì giao tranh.

Máy bay chiến đấu Pháp nổ tung, phi công tử vong

Chiến đấu cơ Mirage 2000D. Ảnh: EPA

Bộ Các lực lượng vũ trang Pháp ngày 21/10 thông báo một máy bay chiến đấu Mirage 2000D thuộc căn cứ Nancy-Ochey đã rơi đêm 20/10 tại tỉnh Meurthe-et-Moselle khi đang huấn luyện. Tai nạn khiến phi công thiệt mạng và hiện chiến dịch tìm kiếm sĩ quan điều khiển vũ khí đi cùng vẫn diễn ra. Nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn và thấy quả cầu lửa vào khoảng 22h30.

Vụ việc xảy ra phía bắc thành phố Nancy, nơi cảnh sát và cứu hỏa đã được triển khai. Mảnh vỡ máy bay đã được thiết bị bay không người lái phát hiện, trong khi trung tâm điều phối khủng hoảng được thành lập tại Rogeville và cuộc điều tra tư pháp đã mở ra.

Được biết, dòng Mirage 2000D hai chỗ ngồi này được Pháp đưa vào biên chế từ năm 1993.