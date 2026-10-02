Tin tức Thế giới 2/10: Điện Kremlin bác tin thỏa thuận trao đổi Mỹ - Nga

Điện Kremlin bác tin về thỏa thuận trao đổi Mỹ - Nga

Điện Kremlin phủ nhận việc Moscow và Washington đã thảo luận về việc Mỹ nới lỏng trừng phạt Nga để đổi lấy việc phóng thích các công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: Tass

Điện Kremlin kiên quyết phủ nhận việc thảo luận kế hoạch Mỹ nới lỏng trừng phạt để lấy lại các công dân Mỹ bị giam giữ tại Nga, sau thông tin đưa ra từ tờ The Atlantic. Phát ngôn viên Dmitry Peskov bác bỏ quan điểm cho rằng có tù nhân chính trị tại Nga, đồng thời khẳng định các cơ quan đặc nhiệm hai nước vẫn liên lạc thường xuyên về trao đổi tù nhân.

Theo tờ The Atlantic, Washington muốn tổ chức đàm phán cấp thấp hơn giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại UAE vào tháng tới về lệnh ngừng bắn hạn chế liên quan đến hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Nga phản đối ngừng bắn tạm thời do lo ngại Ukraine tái vũ trang. Phía Ukraine cũng phản đối gay gắt việc Mỹ nới lỏng trừng phạt Nga trước khi chấm dứt xung đột.

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể "làm nổ tung Iran"

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/9 tuyên bố Mỹ sẽ đạt thỏa thuận với Iran hoặc khiến nước này "nổ tung", đồng thời khẳng định thời điểm quyết định đang đến gần. Lời đe doạ này tiếp nối cảnh báo trước đó tại Liên Hợp Quốc về việc phát động chiến dịch không kích toàn diện. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không nhượng bộ trước hành vi cưỡng ép.

Phản ứng trước áp lực từ Washington, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẵn sàng cho cuộc đối đầu "ngày tận thế" nhưng vẫn duy trì nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các lực lượng Mỹ đã làm tê liệt phòng thủ, hải quân, không quân cũng như tham vọng hạt nhân của Iran, làm suy yếu năng lực của quốc gia này.

Nga bình luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/9 tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn của Tổng thống Ukraine Zelensky. Phía Nga cho rằng Kiev chỉ muốn tạm nghỉ để bổ sung lực lượng, trang thiết bị rồi tiếp tục leo thang xung đột. Bà Zakharova nhấn mạnh các cuộc tấn công vào dân thường Nga là minh chứng cho thấy Kiev không muốn hòa bình.

Theo các tin tức từ đại diện Ngoại giao Nga, các nhà máy châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine đều bị coi là mục tiêu quân sự tiềm tàng của Moscow và sẽ không được an toàn. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố thúc đẩy lệnh ngừng bắn từng phần về ngũ cốc và năng lượng nếu Nga không chấp nhận ngừng bắn toàn diện, trong khi Nga chưa thông báo cụ thể về đàm phán 3 bên.

Ông Trump nói việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là 'chiến thắng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 xác nhận quân đội Mỹ đã hoàn tất rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, kết thúc hơn hai thập niên hiện diện quân sự. Ông Trump khẳng định việc rút quân diễn ra có trật tự, mang trọn vẹn trang thiết bị về nước và là chiến thắng quyết định trước IS. Ông cũng so sánh sự kiện này với cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan năm 2021.

Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh vai trò của tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong việc thúc đẩy quan hệ song phương tương lai. Mỹ từng đưa quân vào Iraq năm 2003, rút phần lớn năm 2011 rồi quay lại hỗ trợ chống IS khoảng 3 năm sau đó. Đến tháng 9/2024, hai nước nhất trí kết thúc sứ mệnh quân sự theo lộ trình kéo dài tới cuối tháng 9/2026 để chuyển sang quan hệ an ninh song phương.