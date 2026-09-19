Tin tức Thế giới 19/9: Ông Trump sắp ra quyết định lớn về Iran

Ông Trump chuẩn bị ra quyết định lớn về Iran, cấp phép cho quan chức Tehran dự họp Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng về cuộc xung đột với Iran, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự quy mô lớn. Ông cho biết sẽ cân nhắc lập trường từ lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York tuần tới, nhằm đánh giá thái độ của các đồng minh mà Mỹ đã bảo vệ.

Theo các tin tức từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã đồng ý cấp thị thực cho phái đoàn cấp cao Iran tham dự họp LHQ nhưng áp đặt quy mô nhỏ hơn và hạn chế di chuyển. Dù có nghĩa vụ theo Thỏa thuận trụ sở LHQ năm 1947, Mỹ vẫn áp các quy định cấm phái đoàn Tehran mua hàng xa xỉ vì lý do an ninh và chính sách đối ngoại.

Ukraine lo ngại về việc Mỹ sử dụng tên lửa đánh chặn ở Trung Đông

Một hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: IDF

Giới chức Ukraine lo lắng về việc khó nhận thêm tên lửa PAC-3 cho mùa đông do Mỹ liên tục sử dụng loại vũ khí này ở Trung Đông. Ngày 9/9, khi Iran phóng khoảng 20 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Jordan, Washington đã bắn tới 82 tên lửa phòng thủ, gồm 70 quả PAC-3 của hệ thống Patriot và 12 quả thuộc THAAD, để ngăn chặn đợt tấn công.

Dù tiêu tốn trung bình hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu, Mỹ chỉ bắn hạ được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Mức tiêu thụ lớn này làm cạn kiệt kho dự trữ PAC-3 của Mỹ. Trái ngược với thói quen của Washington, lực lượng Ukraine do thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng nên chỉ có thể dùng duy nhất 1 tên lửa Patriot cho mỗi mục tiêu đạn đạo.

Nga cảnh báo trừng phạt mới của Mỹ cản trở đàm phán hòa bình Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hạ viện Mỹ ngày 16/9 đã thông qua dự luật trừng phạt Nga, cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế tới 100% đối với các nước mua nhiều dầu khí của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là động thái không thân thiện, đồng thời cảnh báo việc Mỹ tăng trừng phạt sẽ khiến giải pháp hòa bình cho Ukraine khó khăn hơn.

Dự luật Lindsey Graham còn nhắm vào ngành năng lượng, quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Dù một số nghị sĩ Dân chủ phản đối vì lo ngại tăng chi phí cho người Mỹ, phía Moscow khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã điều chỉnh nền kinh tế để giảm thiểu tác động từ các hạn chế này.

Ảrập Xêút đối mặt thế khó trong xung đột với Houthi thân Iran

Giao tranh giữa quân Ảrập Xêút và nhóm Houthi thân Iran có thể khiến xung đột lan rộng ở Trung Đông. Ảnh minh họa: DDIndia

Đà tiến công của lực lượng Houthi tại Yemen cùng các đợt tập kích khiến Ảrập Xêút đối mặt với thế khó. Sau khi chiếm đảo Perim và cảng Mocha nhằm gia tăng kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb, Houthi tiếp tục tuyên bố bắt giữ các tay súng được Riyadh hậu thuẫn. Diễn biến này đe dọa trực tiếp tuyến đường ống Đông - Tây, đường xuất khẩu thay thế của Ảrập Xêút.

Tuyến đường ống huyết mạch của Riyadh vừa bị UAV xuất phát từ Iraq tập kích, dấy lên lo ngại về sự phối hợp giữa Houthi và lực lượng dân quân Iraq. Dù có quân đội hiện đại, Ảrập Xêút gặp khó trước Houthi, nhóm yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa kéo dài 12 năm. Riyadh hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa phương án leo thang quân sự hoặc tìm kiếm lối thoát ngoại giao.

Kịch bản giao tranh toàn diện có nguy cơ biến Ảrập Xêút thành bên tham chiến trực tiếp trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran. Dù Thái tử Ảrập Xêút đề nghị Mỹ tấn công Houthi nhưng Tổng thống Donald Trump đã từ chối và chỉ hỗ trợ khoảng 100 cố vấn tình báo. Nếu không hành động, Houthi sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, nhưng đáp trả mạnh tay lại kéo theo vòng xoáy xung đột mới.