Tin tức Thế giới 18/10: Ông Trump tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới với Nga

Ông Trump tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 ký sắc lệnh tạm hoãn gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào kinh tế Nga và miễn áp dụng nhiều trừng phạt, thuế quan vì lợi ích quốc gia. Quyết định này đưa ra khi ông Trump liên tục chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky. Dự luật do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bảo trợ vốn dự kiến triển khai trong 2 ngày tới nhằm siết chặt tài chính Nga.

Dự luật yêu cầu áp thuế tới 100% lên 5 nước nhập khẩu nhiều năng lượng Nga nhất, ngoại trừ nước nhập dưới 15% và đang giảm dần. Dù có hạn đến 18/10 để áp dụng hoặc từ bỏ trừng phạt, thông báo hoãn được đưa ra một tuần sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đồng ý mua dầu diesel của Nga để hạ giá năng lượng toàn cầu, dự kiến nhận hàng triệu tấn dầu trong thời gian ngắn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Katie Zacharia. Ảnh: X/@KatieZacharia

Các quan chức Mỹ ngày 16/10 xác nhận Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đã rời vị trí chỉ sau 5 ngày nhậm chức và sẽ chuyển sang vai trò mới. Việc bà đột ngột rời nhiệm sở khiến vị trí truyền thông quan trọng bị bỏ trống khi cuộc bầu cử giữa kỳ còn chưa đầy ba tuần, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về hoạt động truyền thông yếu kém của chính quyền.

Quyết định diễn ra sau khi cuộc họp báo đầu tiên kéo dài chưa đầy 15 phút của bà Zacharia hôm 13/10 vấp phải nhiều chỉ trích do bà lộ vẻ lúng túng và nói nhầm. Ông Trump cho rằng truyền thông đối xử tệ với bà và khả năng cao sẽ không bổ nhiệm người mới sớm. Nhiệm kỳ của bà Zacharia thậm chí còn ngắn hơn mức 11 ngày của ông Anthony Scaramucci trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói ông Trump 'mắc sai lầm lớn'

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto. Ảnh: BBC

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho rằng việc Mỹ hạn chế Kiev tiếp cận các hệ thống vệ tinh và tình báo là sai lầm lớn, hoàn toàn vô nghĩa và khiến chiến dịch của Nga kéo dài hơn. Trong khi các quan chức Mỹ phủ nhận việc ngừng chia sẻ cảnh báo sớm hay làm chậm kết nối internet, những phát biểu này cho thấy Italia đang công khai chỉ trích chính sách của Mỹ.

Theo các tin tức, Thủ tướng Meloni cũng chỉ trích thỏa thuận mua dầu diesel của ông Trump là rủi ro và làm gia tăng tính chính danh cho Nga. Dù vậy, chính phủ Italia cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trong suốt nhiệm kỳ, dù việc thuyết phục Quốc hội thông qua các đợt viện trợ tiếp theo dự kiến sẽ khó khăn hơn khi cuộc bầu cử đến gần.

Ông Trump phớt lờ các chỉ trích về việc mời Tổng thống Nga dự thượng đỉnh G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 tuyên bố hoan nghênh Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 tới, bất chấp sự chỉ trích từ các quan chức EU và thượng nghị sĩ Mỹ. Phía Điện Kremlin cho biết Nga đã cảm ơn lời mời nhưng chưa quyết định việc ông Putin tham dự, dù khẳng định vẫn sẽ tích cực tham gia các hoạt động của G20.

Ông Trump bảo vệ việc duy trì tiếp xúc với Moscow nhằm kết thúc xung đột ở Ukraine, bao gồm việc khôi phục đàm phán trực tiếp và gửi đặc phái viên tới Nga nhiều lần. Sau khi ông Trump dỡ trừng phạt dầu diesel của Nga, Tổng thống Zelensky chỉ trích cảm thấy bị phản bội, khiến ông Trump đáp lại rằng Ukraine nên có tổng thống mới vì ông Zelensky không phải đối tác tốt.