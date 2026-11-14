Tin tức Thế giới 14/11: Kết quả cuộc gặp giữa ông Putin và các đặc phái viên Mỹ

Tiết lộ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và các đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Nga Putin đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine sau khi thảo luận với các đặc phái viên Mỹ, khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại với châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12/11 đã có cuộc gặp trực tiếp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Cùng tham dự cuộc gặp còn có các trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky và Yury Ushakov, cùng đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nhờ các đặc phái viên Mỹ gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề nhân đạo, đồng thời đề xuất một lệnh ngừng bắn tương tự Oleshky để sơ tán thường dân khỏi thành phố Konstantinovka.

Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định rằng việc phương Tây triển khai binh lính nước ngoài ở Ukraine là "không thể chấp nhận được". Ngoài ra, Moscow sẽ chỉ công nhận đường biên giới quốc gia là ranh giới phân định giữa Nga và Ukraine.

Cũng theo Tổng thống Putin, Nga chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu và mong các đặc phái viên Mỹ sẽ làm rõ châu Âu "muốn gì", hòa bình hay xung đột.

Tổng thống Trump nói Mỹ không cần thỏa thuận với Iran

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 tuyên bố rằng Mỹ không cần đạt được một thỏa thuận với Iran, bởi Washington hiện đã kiểm soát được nguồn tài chính của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Chúng ta không cần đạt một thỏa thuận với Iran. Thời điểm đó đã qua rồi. Chúng tôi đang kiểm soát tiền của họ, eo biển của họ, đó là hàng trăm tỷ USD. Thay vì chú ý vào Iran, tôi đã yêu cầu Phó Tổng thống Vance tập trung hoàn toàn vào nạn tham nhũng và tội phạm quy mô lớn ở các địa phương do đảng Dân chủ kiểm soát", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhận định rằng các bang "xanh" như Minnesota, California, Illinois đang được điều hành một cách yếu kém, với tình trạng tham nhũng tràn lan. "Chúng ta đang thấy hàng tỷ USD bị đánh cắp mỗi tháng. Ngân sách liên bang có thể nhanh chóng được cân bằng nếu xử lý được hoạt động tội phạm quy mô lớn này", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu tình tiết lộ rằng Phó Tổng thống Vance đang cân nhắc gặp trực tiếp một quan chức an ninh hàng đầu của Iran.

Iran tuyên bố tấn công trạm radar của Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Các tên lửa Zolfaghar và Qadr của Iran được trưng bày tại quảng trường Azadi ở Tehrann. Ảnh: Anadolu

Trong một thông cáo được truyền thông Iran đăng tải hôm nay (13/11), IRGC cho biết cuộc tấn công trên nhằm trả đũa một vụ không kích do Mỹ thực hiện nhắm vào một tháp viễn thông tại Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran. IRGC khẳng định đã phá hủy trạm radar của đối phương, mặc dù thông tin về vụ tấn công cũng như thiệt hại vẫn chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn tiếp diễn, các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ và cùng với đó là những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran.