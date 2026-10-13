Tin tức Thế giới 13/10: Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công Nga

Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 bác bỏ áp lực từ Mỹ về việc dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga, khẳng định Moscow phải ngừng đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trước. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công nếu Nga dừng các vụ vô hiệu hóa lưới điện, vốn từng khiến Kiev gần như mất điện hoàn toàn ngày 8/10 và vẫn tiếp diễn liên tục.

Tuyên bố trên đưa ra nhằm đáp trả đòi hỏi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 yêu cầu Ukraine chấm dứt ngay các đợt tập kích cơ sở lọc dầu Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh mọi biện pháp giảm leo thang phải có đi có lại và có cam kết thực chất, đồng thời tố Nga nhiều lần vi phạm cam kết trước đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính 45% công suất lọc dầu Nga đã ngừng hoạt động vào tháng 9.

Trợ lý của ông Putin thúc giục tỷ phú Elon Musk xây hầm đường biển nối Nga - Mỹ

Ông Dmitriev hy vọng công ty The Boring Company của tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia dự án xây dựng đường hầm biển nối liền Nga - Mỹ. Ảnh: The Sun

Kirill Dmitriev, trợ lý Tổng thống Nga Putin kiêm lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), kêu gọi tỷ phú Elon Musk cùng The Boring Company tham gia xây đường hầm dưới biển Bering dài 113km nối Nga và Mỹ. Được đề xuất từ tháng 10/2025, dự án "Putin - Trump" này được coi là biểu tượng đoàn kết giúp thúc đẩy kinh tế hai nước.

Theo các tin tức ngày 11/10, ông Dmitriev cho biết RDIF sẵn sàng tham gia và công nghệ của ông Musk có thể giảm chi phí dự án từ 65 tỷ USD xuống dưới 8 tỷ USD, rút ngắn thời gian xây còn 8 năm. Ý tưởng này gợi nhớ đề xuất "Cầu Khrushchev - Kennedy" thời Chiến tranh Lạnh vừa được giải mật tuần trước.

Lãnh tụ Tehran nói các cuộc tấn công của Mỹ không làm suy yếu an ninh Iran

Áp phích về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ở Tehran. Ảnh: WANA

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 11/10 chỉ trích các đợt không kích của Mỹ và Israel, khẳng định đòn tấn công tuyệt vọng này không thể làm nao núng lực lượng hành pháp hay suy yếu an ninh Iran. Ông Khamenei ca ngợi Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran (FARAJA) và kêu gọi tăng cường nhân sự, thiết bị cùng ứng dụng AI cho lực lượng này.

Tuyên bố trên đưa ra khi Lục quân Mỹ công bố hướng dẫn nhận biết bộ máy an ninh Iran gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Artesh và FARAJA. Cùng ngày 11/10, IRGC cảnh báo coi mọi tàu tắt hệ thống định vị qua eo biển Hormuz là mục tiêu thù địch và áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Trong 24 giờ qua, 3 tàu chở dầu vi phạm quy định lưu thông của Iran đều trúng thủy lôi và bốc cháy.