Tin tức Thế giới 12/11: Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán đầu tiên

Cuộc đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ ngày đầu tiên kéo dài 4,5 giờ

Các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) sau 4,5 giờ làm việc, bao gồm một quãng nghỉ khoảng 40 phút.

Đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin tức TASS, cuộc đàm phán 3 bên sẽ tiếp tục vào lúc 11h giờ địa phương ngày 11/11. Hiện, các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về ngày đàm phán đầu tiên này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, thành viên phái đoàn của Moscow cho biết còn quá sớm để đánh giá kết quả các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi.

Moscow cho hay các cuộc đàm phán 3 bên tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh lục địa mới cho giai đoạn hậu xung đột. Các bên tham gia sẽ chú trọng phát triển những cơ chế nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và củng cố sự ổn định trong khu vực.

Mỹ nêu lý do không tấn công Iran

Phía Mỹ cho rằng các biện pháp phong tỏa hàng hải và trừng phạt kinh tế là đủ gây sức ép lên Iran, chưa cần thiết phải nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/11 đã bác bỏ các ý kiến cho rằng việc Mỹ không nối lại chiến dịch tấn công Iran đồng nghĩa với một tình thế bế tắc ở Trung Đông.

"Các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây sức ép rất lớn lên Iran. Tehran đang phải đối mặt với tình trạng không thể xuất khẩu năng lượng. Chúng tôi không cần phải tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nếu có thể đạt được cùng một mục tiêu thông qua các biện pháp gây áp lực khác. Đó không phải là sự bế tắc", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi với các quốc gia Vùng Vịnh về tình hình khu vực và các nước này đã xác nhận đánh giá của Washington. Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông đã hoãn việc nối lại chiến dịch không kích Iran sau khi ghi nhận ý kiến từ Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và một số nước khác.

EU điều động các cố vấn quân sự tới Ukraine

Hội đồng châu Âu đã quyết định cử các quân nhân của Liên minh châu Âu (EU) trực tiếp đến Ukraine, bất chấp cảnh báo từ Moscow rằng các binh sĩ châu Âu sẽ trở thành mục tiêu hợp lệ cho các vụ tấn công của Nga.

Phái bộ EUMAM trước đây chỉ giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước EU. Ảnh: Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha

Theo đài RT, Hội đồng châu Âu hôm 9/11 đã gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ quân sự EU tại Ukraine (EUMAM) đến ngày 15/11/2028, với ngân sách gần 300 triệu Euro (334 triệu USD).

Thông cáo báo chí từ Brussels nêu rõ: “Hội đồng cũng quyết định thiết lập sự hiện diện tại Ukraine để đảm bảo sự phối hợp trực tiếp và hiệu quả với các cơ quan quân sự Ukraine”.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đối với EUMAM. Trước đây, phái bộ này chỉ thực hiện huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước EU.