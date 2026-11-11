Tin tức Thế giới 11/11: Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ 'gian lận'

Ông Trump cáo buộc cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua ở Mỹ có gian lận

Theo đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 đã cáo buộc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vừa qua có "gian lận", đồng thời đặt nghi vấn có bất thường trong quá trình kiểm phiếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Bloomberg

"Có ai thực sự tin rằng cuộc bầu cử giữa kỳ là trung thực không? Tại sao các cuộc thăm dò lại có thể sai lệch đến vậy? Một số đợt 'đổ dồn' phiếu bầu sớm có quy mô lớn đến mức chắc chắn giành chiến thắng, bất kể có bao nhiêu người đi bỏ phiếu. Vấn đề nằm ở các máy móc, những thứ quan trọng hơn nhiều so với cử tri", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khi được các phóng viên hỏi lại vấn đề này vào cuối ngày, Tổng thống Trump vẫn không thay đổi quan điểm của mình. "Tôi cho rằng những con số liên quan đến việc bỏ phiếu sớm thật tệ hại. Hãy nhìn vào tất cả số phiếu đó", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Những phát biểu trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Tổng thống Trump sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Ban đầu, ông Trump đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ, kỳ vọng có thể hợp tác với quốc hội khóa mới. Nhưng trong vài ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu ám chỉ rằng cuộc bầu cử có gian lận.

Iran cáo buộc Israel cố tình kéo Mỹ vào 'xung đột không hồi kết'

Phía Iran cáo buộc Israel muốn kéo Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết, biến khủng hoảng Trung Đông thành một "vũng lầy" mà không một tổng thống Mỹ nào có thể thoát ra.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/11 đã cáo buộc Israel muốn tìm cách kéo Mỹ vào một cuộc xung đột "không hồi kết" ở Trung Đông.

"Chính quyền Israel đang hoạt động suốt ngày đêm nhằm kéo Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết với Iran, tạo ra một vũng lầy mà không một tổng thống nào, dù thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, có thể thoát khỏi. Nếu Washington không từ bỏ tư duy 'Israel trên hết' thì họ và các đồng minh sẽ nhanh chóng bước vào một thời kỳ đen tối", ông Ghalibaf cho biết.

Cùng ngày 9/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tiết lộ về chỉ thị mới của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, yêu cầu Tehran nhanh chóng kết thúc tình trạng "không xung đột, không hòa bình" với Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu thất thế, Israel đối mặt canh bạc chính trị khó khăn

Dù có sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội Israel nhưng cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot vẫn đối mặt với nhiều trở ngại trong nỗ lực thành lập chính phủ liên minh và chấm dứt thời kỳ cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Eisenkot (người đứng trước) đang được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới ở Israel. Ảnh: Flash90

Trong một đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Israel Isaac Herzog quyết định giao cho ông Eisenkot, lãnh đạo đảng trung dung Yashar và là đối thủ chính của ông Netanyahu, nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp ông Eisenkot tiến gần hơn tới mục tiêu thay thế nhà lãnh đạo có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel. Tuy nhiên, con đường giành quyền lực của cựu tổng tư lệnh vẫn còn nhiều chông gai do những bất đồng sâu sắc trong phe đối lập.

Theo đài CNN, diễn biến trên xảy ra sau 2 ngày ông Herzog tham vấn các đảng giành được ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10. Kết quả tham vấn cho thấy ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ của 67 nghị sĩ trong quốc hội khóa mới, trong đó có 19 nghị sĩ thuộc hai đảng Ảrập.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu chỉ nhận được đề cử từ 46 nghị sĩ. Đáng chú ý, liên minh từng trung thành với ông Netanyahu đã xuất hiện rạn nứt khi đảng Do Thái chính thống cực đoan UTJ, một đồng minh truyền thống, đã từ chối đề cử ông tiếp tục thành lập chính phủ.