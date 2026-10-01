Tin tức Thế giới 1/10: Máy bay Tu-95 bị rơi, ông Trump tin Iran sẽ nhượng bộ

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga rơi, chỉ 1 người sống sót

HIện trường máy bay rơi. Ảnh: Moscow Times

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 không mang vũ khí đã rơi xuống khu vực không người ở tỉnh Amur thuộc Viễn Đông trong chuyến bay huấn luyện. Vụ tai nạn làm 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 1 người bị thương. Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã cử ủy ban tới hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Các nguồn tin chưa kiểm chứng trên Telegram cho rằng máy bay có thể rơi do cháy nổ động cơ, dù nhà chức trách chưa bình luận. Tu-95 ra đời từ thời Liên Xô, là máy bay tuabin cánh quạt nhanh nhất thế giới và là một phần trong bộ ba hạt nhân của Nga. Trong xung đột Ukraine, mẫu máy bay này được dùng để phóng tên lửa hành trình Kh-101.

Ông Trump tin Tehran sẽ nhượng bộ, Iran gửi thư tới cử tri Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang ở trạng thái rất tệ và cuối cùng sẽ phải nhượng bộ để đạt thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Mỹ cho biết Hải quân Mỹ đã đưa lượng dầu lớn qua eo biển Hormuz và kỳ vọng đàm phán trong tuần. Cùng ngày 29/9, Mỹ bổ sung 10 cá nhân, tổ chức vào danh sách trừng phạt Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã gửi thư ngỏ dài 25 trang tới cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ tháng 11, kêu gọi phản đối xung đột và khẳng định hai nước có thể cùng tồn tại. Phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi hy vọng cử tri Mỹ nhận thức rõ tình hình để đưa ra lựa chọn khác biệt, dù không mong chờ chính quyền Mỹ thay đổi hành vi.

Ông Trump ủng hộ kế hoạch nới lỏng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: EPA

Tạp chí The Atlantic đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ đề xuất nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Nga do đặc phái viên John Coale trình bày để đổi lấy việc Moscow trả tự do cho một số tù nhân. Sáng kiến này ở giai đoạn đầu, hướng tới mở đường cho các thỏa thuận thương mại liên quan đến dầu mỏ, dầu diesel, đất hiếm và hàng hóa khác của Nga.

Các tin tức công khai cho thấy ông Coale dự kiến phối hợp cùng đặc phái viên Steve Witkoff với niềm tin quan hệ kinh tế sẽ giúp thúc đẩy hòa bình. Dù vậy, cách tiếp cận này có thể đối mặt sự phản đối từ Ukraine, châu Âu và đồng minh của ông Trump. Phía Nga nhiều lần chỉ trích các trừng phạt bất hợp pháp và cho rằng chúng không mang lại hiệu quả.

Nga ra mắt vũ khí mới chống UAV tầm xa của Ukraine

Hệ thống phòng không Zveroboy trong một buổi giới thiệu tại Moscow (trái) và hệ thống Zveroboy được triển khai ngoài thực địa (phải). Ảnh: Kalashnikov

Tập đoàn Kalashnikov của Nga lần đầu ra mắt hệ thống phòng không Zveroboy trang bị UAV Kraken để đánh chặn UAV tầm xa Ukraine như Leleka hay Bober. Hệ thống gồm trạm làm việc tự động, radar, trạm quang học và 3 ống phóng chứa tổng cộng 9 UAV FPV tốc độ cao. Zveroboy được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng suốt ngày đêm trước các UAV trinh sát, tấn công.

UAV Kraken có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong đó bản Kraken-N trang bị camera ảnh nhiệt. Zveroboy có 2 phiên bản cố định và di động lắp trên xe bán tải giúp dễ di chuyển, ngụy trang. Dù có thể tích hợp với các hệ thống an ninh hiện có, Nga chưa công bố các thông số kỹ thuật như phạm vi tác chiến, tốc độ hay trọng lượng đầu đạn của hệ thống.