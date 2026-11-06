Tin tức Thế giới 06/11: Lý do đảng Cộng hòa thất cử

Phó Tổng thống Mỹ nêu lý do đảng Cộng hòa thất cử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng kết quả tồi tệ của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay bắt nguồn trực tiếp từ cuộc xung đột với Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

“Lý do chúng tôi thất bại chính là cuộc chiến đó. Bản thân Tổng thống (Donald Trump) cũng đã thừa nhận điều này vào tối qua (3/11)”, Phó Tổng thống Vance, người được cho là đang cân nhắc tranh cử chức tổng thống vào năm 2028, viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X vào sáng 4/11 theo giờ địa phương.

Đáng chú ý, ông Vance đã thể hiện quan điểm tách biệt với Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông.

“Nếu ai đó muốn lập luận rằng cuộc xung đột này là xứng đáng, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là một cái giá chấp nhận được, thì cứ việc đưa ra lý lẽ đó. Hãy khẳng định đó là cái giá xứng đáng phải trả. Dù đồng tình hay phản đối, ít nhất thì cách lập luận đó cũng thể hiện sự trung thực. Nhưng ai cũng biết tại sao chúng tôi thất bại. Và bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo cũng phải bắt đầu từ điểm này”, “phó tướng” của ông Trump bày tỏ.

Mỹ chuyển hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới Trung Đông

Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái và các phương tiện chống máy bay không người lái (UAV) cho các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong năm nay.

UAV của Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng Anadolu dẫn tin tức ngày 4/11 của Lầu Năm Góc viết, lô hàng được giao cho Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) gồm hơn 1.300 UAV tấn công một chiều, hơn 100 phương tiện không người lái hoạt động trên mặt nước và dưới nước, cùng hơn 24.000 hệ thống chống UAV được thiết kế để bảo vệ lực lượng Mỹ trước các cuộc tấn công bằng UAV của đối phương.

Các thiết bị được cung cấp thông qua Văn phòng Quản lý Danh mục Hệ thống không người lái (DRPM-UxS), đơn vị báo cáo trực tiếp cho Bộ Chiến tranh. Ngoài ra, hoạt động chống UAV có sự hỗ trợ của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chung 401 (JIATF 401).

Lầu Năm Góc cho biết sáng kiến này phản ánh sự chuyển hướng sang quy trình mua sắm quốc phòng nhanh hơn và sản xuất hàng loạt các hệ thống không người lái có chi phí hợp lý. Qua đó, các chỉ huy quân sự được bổ sung năng lực tác chiến, đồng thời giảm phụ thuộc vào những loại vũ khí truyền thống đắt đỏ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt nguy cơ bị luận tội sau bầu cử

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi luận tội sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Theo tin tức từ tạp chí Newsweek, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang được cho là nhân vật có thể phải chịu trách nhiệm cho những hệ lụy chính trị của đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Hạ nghị sĩ Thomas Massie dự kiến sẽ trình các điều khoản luận tội với ông Hegseth khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới. Số nghị sĩ công khai kêu gọi ông Hegseth rời nhiệm sở đã tăng lên kể từ khi kết quả bầu cử hôm thứ Ba được công bố. Thậm chí 2 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa là Mike Rogers và Dusty Johnson cũng bày tỏ lo ngại về những bất đồng nội bộ tại Lầu Năm Góc", nguồn tin của Newsweek nói ngày 4/11.