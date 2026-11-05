Tin tức Thế giới 05/11: Ông Trump nói về vụ tấn công đảo Qeshm

Ông Trump nói về vụ tấn công đảo Qeshm, tuyên bố ngừng viện trợ cho Israel

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ ngày 3/11 đã lên tiếng về việc quân đội Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran, đồng thời tiếp tục khẳng định Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Iran đã mất khoảng 2 tháng để xây dựng một cơ sở phòng không và ngay khi cơ sở này hoàn thành, chúng tôi đã tấn công chính xác vào nó. Iran không còn máy bay hay vũ khí phòng không, chúng tôi đã phá hủy tất cả vào đêm qua. Đó chỉ là cuộc tấn công nhỏ và không phải xung đột", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi rằng bước tiếp theo của Mỹ trong xung đột với Iran là gì, Tổng thống Trump trả lời: "Hãy chờ xem. Tôi không muốn khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng nếu cần thiết phải làm vậy thì chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng ta vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz, chiến dịch phong tỏa hải quân của chúng ta thật đáng kinh ngạc".

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ sẽ chấm dứt sớm thỏa thuận hỗ trợ an ninh kéo dài 10 năm với Israel, trong đó Tel Aviv nhận 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm từ Washington.

Cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine bị truy tố vì tội phản quốc

Theo Kyiv Independent, đại diện SBU ngày 3/11 đã thông báo về quyết định truy tố vắng mặt bà Yuliya Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bà Yuliya Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: NurPhoto

Theo tuyên bố, các điều tra viên cho rằng bà Mendel đã sử dụng những phát biểu công khai và bài đăng trên mạng xã hội để làm mất uy tín của Ukraine trên trường quốc tế. Do bà Mendel đang ở nước ngoài, nên SBU sẽ sử dụng các biện pháp toàn diện nhằm đưa bà này ra trước công lý.

Bình luận về những cáo buộc trên, bà Mendel cho biết vụ án được xây dựng dựa trên những phát biểu công khai của bà trên truyền thông phương Tây và mạng xã hội.

Iran miễn hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz cho 4 quốc gia

Một nghị sĩ Iran cấp cao cho biết nước này đã miễn áp dụng các hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz đối với tàu thuyền của Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq và Qatar.

Iran ưu tiên cho tàu 4 nước đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng tin ISNA dẫn lời ông Amir Hayat Moqaddam, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran nói hôm 3/11: "Hiện tại, chúng tôi đã miễn áp dụng các hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz đối với Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq và Qatar. Tàu thuyền của những nước này được tự do đi qua và phía Mỹ cũng không ngăn chặn họ".

Ông Hayat Moqaddam nói những ngoại lệ này phản ánh lợi ích chung giữa Iran và các quốc gia liên quan.

Theo nghị sĩ trên, Tehran tạo điều kiện cho tàu thuyền Ấn Độ đi qua nhằm giúp nước này nhập khẩu thuốc men từ Ấn Độ. Trong khi đó, việc miễn trừ đối với tàu Trung Quốc nhằm bảo đảm sự ủng hộ chính trị của Bắc Kinh.