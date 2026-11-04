Tin tức Thế giới 04/11: Mỹ bất ngờ tấn công Iran

Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này tiết lộ lực lượng Washington đã thực hiện các vụ tập kích hạn chế nhằm vào đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz hôm 2/11.

Đảo Qeshm của Iran nằm ở eo biển Hormuz. Ảnh: NY Post

Một quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng, đây là “biện pháp phòng vệ” trước việc phía Iran sử dụng tên lửa đất đối không nhắm vào các tài sản của Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về những tiếng nổ được ghi nhận ở miền nam Iran, bao gồm cả trên đảo Qeshm và tại thành phố ven biển Bandar Lengeh vào sáng sớm nay (3/11) theo giờ địa phương.

Theo CNN, cuộc tấn công ngày 2/11 (giờ Mỹ) dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức Mỹ từng cân nhắc trước đó. Tờ Wall Street Journal, báo đầu tiên đưa tin về chiến dịch, cho biết các lực lượng Washington từng thực hiện những cuộc tấn công tương tự trong bí mật trước đây.

Tuy nhiên, hành động mới nhất, diễn ra ngay trước thềm ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ được coi là lời nhắc nhở rằng tình hình tại Iran vẫn chưa được giải quyết và khả năng xảy ra xung đột vũ trang vẫn luôn hiện hữu.

Đặc phái viên Mỹ công bố ngày đàm phán ba bên với Nga và Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo cuộc đàm phán ba bên tiếp theo với Nga và Ukraine sẽ diễn ra từ ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, ông Witkoff ngày 2/11 đã xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vào ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột. Phái đoàn của các bên sẽ tập trung vào thỏa thuận an ninh thời hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và những bước đi hướng tới hòa bình", đặc phái viên Mỹ cho biết.

Thông tin cá nhân của Tổng thống và nhiều quan chức Hàn Quốc bị rò rỉ trên mạng

Thông tin hộ chiếu của vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung và nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bất ngờ bị rò rỉ trên mạng, gây ra những đe dọa nghiêm trọng về an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/11 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xử lý vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung và các thành viên phái đoàn tháp tùng ông trong chuyến công du nước ngoài hồi tháng 6.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng tổng thống Lim Kwang-hyun gọi vụ rò rỉ là sự cố an ninh "không thể xem nhẹ", yêu cầu các cơ quan liên quan phải điều tra chính xác phạm vi dữ liệu bị lộ và mọi thiệt hại liên quan. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã khởi động quy trình khẩn cấp thay thế toàn bộ hộ chiếu của những người bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn.