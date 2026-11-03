Tin tức Thế giới 03/11: Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin

Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/11 tuyên bố rằng ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành đàm phán ở cấp lãnh đạo để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải thiết thực và khả thi, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, ông Zelensky lập luận rằng các vấn đề về bảo đảm an ninh, lãnh thổ và tái thiết Ukraine cần được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng các chủ đề then chốt trong cuộc gặp tiềm năng với ông Putin sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến và thiết lập một cơ chế giám sát tuân thủ thỏa thuận.

Khoảnh khắc máy bay chở 9 người bị rơi

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay Learjet 60 đã rơi xuống một khu dân cư gần Cresthaven, bang Florida, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump khoảng 14,5km vào khoảng 12h50 giờ địa phương ngày 1/11 (0h50 giờ Việt Nam ngày 2/11).

Các đội cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Lực lượng cứu hộ quận Palm Beach

Hãng tin Fox dẫn thông cáo của FAA cho hay, chiếc máy bay phản lực tư nhân nói trên đã gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang trên đường tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã đưa ra tin tức cập nhật về vụ tai nạn, gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng".

Hiện vẫn chưa có thông tin về danh tính của 9 người tử nạn vì vụ rơi máy bay nói trên.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã phong tỏa tuyến đường Military Trail, đoạn giữa đại lộ Cresthaven và đại lộ 10 phía Bắc, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực này. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ quận Palm Beach thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội X: "Sự cố hàng không. Vui lòng tránh xa khu vực này. Đây sẽ là một sự cố kéo dài".

Binh sĩ Hàn Quốc tử vong tại chốt tiền tiêu gần biên giới Triều Tiên

Theo quân đội Hàn Quốc, một trung sĩ được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, có thương tích tại một chốt quân sự gần biên giới Triều Tiên và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Binh sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức quân đội Hàn Quốc hôm nay (2/11) cho biết, binh sĩ 20 tuổi này được đồng đội phát hiện tại một đơn vị quân sự ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi vào khoảng 7h15 sáng thông báo về một binh sĩ bị chảy máu ở đầu tại một chốt gác tiền tiêu.

Báo cáo đề cập đến khả năng binh sĩ này bị thương do súng bắn song nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến thương tích.

Quân đội Hàn Quốc cho biết các điều tra viên quân sự và dân sự đang xem xét những tình tiết liên quan đến cái chết của binh sĩ.