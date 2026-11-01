Tin tức Thế giới 01/11: Iran bắn hạ thêm UAV MQM-170 của Mỹ

Iran bắn hạ thêm UAV MQM-170 của Mỹ

Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQM-170 của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục cảnh báo tàu thuyền lưu thông ở tuyến hàng hải này.

UAV MQM-170 của Mỹ. Ảnh: WANA

Theo WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/10 đã thông báo về việc bắn hạ và thu giữ một UAV MQM-170 của Mỹ ở gần đảo Qeshm bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Đây là lần thứ hai IRGC thu giữ được UAV MQM-170.

Giới quan sát nhận định rằng MQM-170 không thuộc loại UAV trinh sát cao cấp có thể so sánh với các hệ thống như MQ-9 hay RQ-170. Mặc dù một số biến thể có thể mang theo các cảm biến, nhưng vai trò chính của nó vẫn là mô phỏng các mối đe dọa. Việc thu giữ nguyên vẹn một phương tiện như vậy cũng chỉ mang lại giá trị tình báo kỹ thuật hạn chế so với các nền tảng tiên tiến hơn.

Giáo hoàng Leo XIV đi vào lịch sử khi bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV đã trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính trị ở quốc gia nơi ông mang quốc tịch.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: X/@Pontifex

Theo Guardian, Giáo hoàng Leo XIV ngày 30/10 đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, qua đó trở thành Giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử chính trị trong lịch sử.

"Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện quyền công dân của mình khi gửi lá phiếu qua đường bưu điện tại Chicago, bang Illinois. Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin của ông vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ", thông cáo của Vatican cho biết.

Tuy vậy, thông cáo của Vatican không tiết lộ Giáo hoàng đã bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Tranh giành quyền lực bùng phát tại Tòa án Hiến pháp ở Ba Lan

Cuộc tranh giành quyền kiểm soát tòa án cấp cao nhất Ba Lan giữa Tổng thống Karol Nawrocki và chính phủ trung dung, ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) đã leo thang nghiêm trọng vào tối 30/10.

Theo đài RT, cảnh sát chống bạo động đã bao vây Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Warsaw của Ba Lan sau khi trên trang web của tòa xuất hiện thông báo cho biết Chánh án Bogdan Swieczkowski và Phó chánh án Bartlomiej Sochanski đã bị đình chỉ chức vụ. Hồ sơ của hai người này cũng đã bị gỡ khỏi trang web.

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Tòa án Hiến pháp Ba Lan trên mạng xã hội X tuyên bố trang web của cơ quan này đã bị "chiếm quyền kiểm soát trái pháp luật", đồng thời khẳng định cả hai quan chức vẫn tại vị. "Tất cả những người tham gia vào các hành động này đều đang phạm tội đảo chính", tài khoản trên tuyên bố.

Anna Korwin-Piotrowska, người ra quyết định đình chỉ hai quan chức trên, cũng tự đảm nhận vai trò quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp với lý do bà là thẩm phán có thâm niên cao nhất. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hiện tại của tòa án đã bác bỏ thẩm quyền của bà Korwin-Piotrowska và khẳng định ông Swieczkowski vẫn là chánh án.