Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/10/2026

Ngã ra đường do lao vào ổ gà, nam thanh niên bị ô tô ben cán tử vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đình Hiếu.

Khoảng 13h ngày 21/10, trên QL6, đoạn thuộc phường Yên Nghĩa, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô ben khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS 29X1 - 796.xx do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông theo hướng cầu Mai Lĩnh - Yên Nghĩa. Khi đến trước cửa số nhà 1127, xe máy lao vào ổ gà khiến nam thanh niên ngã ra đường và bị ô tô ben mang BKS 29C - 016.xx chạy cùng chiều không kịp xử lý cán trúng.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ; xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa giải quyết vụ tai nạn.

Người đàn ông tử vong, ô tô chở công nhân lật ngang sau tai nạn

Các công nhân tìm cách thoát ra ngoài khi ô tô bị lật.

Ngày 21/10, cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT làm một người đàn ông tử vong, chiếc ô tô chở nhiều công nhân bị lật ngang.

Theo đó, khoảng 5h55 cùng ngày, ông Trần Thanh H (67 tuổi, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ Nam Sông Hậu, hướng từ xã Thới An Hội đi xã An Lạc Thôn. Khi đến đoạn thuộc ấp An Phú, xã Thới An Hội, thì xảy ra va chạm vào phía sau ô tô 4 chỗ do anh Trần Văn S (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, ông H ngã sang phần đường bên trái theo hướng di chuyển. Cùng lúc, ô tô chở công nhân mang BKS 51B - 122.xx do tài xế Nguyễn Hoàng Nh (32 tuổi, ngụ xã Thới An Hội) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại tông trúng.

Vụ tai nạn khiến ông H tử vong tại chỗ; ô tô chở công nhân lao xuống vệ đường và lật ngang. Một số công nhân trên xe khách bị xây xát nhẹ, được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn. Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có nhiều công nhân, đa số là phụ nữ, vừa tan ca đêm.

Lật phương tiện tự chế ở Cần Thơ, hai học sinh thiệt mạng

Phương tiện tự chế bị lật khi 8 học sinh qua sông.

Tối 21/10, tin từ Công an phường Vị Tân, TP Cần Thơ cho biết, vụ lật phương tiện tự chế trên kênh Nông Dân, thuộc khu vực 2, khiến hai học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 14h ngày 20/10, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 12, Trường THPT Vị Thanh, đến nhà bạn là L.T.N.H để chuẩn bị quà nhân dịp 20/10. Nhà H nằm bên kia kênh Nông Dân, không có đường xe chạy đến nên nhóm học sinh sử dụng phương tiện tự chế để qua kênh. Phương tiện này được ghép từ 4 thùng phuy nhựa, phía trên nối bằng các thanh sắt, dùng để kéo người qua lại.

Do không giữ được thăng bằng vì cùng đứng dồn về phía bên trái, phương tiện tự chế bị nghiêng rồi lật úp, khiến các em bị mắc kẹt phía dưới. 6 học sinh thoát ra được, bơi vào bờ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng hô hoán, tổ chức cứu nạn. Em D được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 2h ngày 21/10. Thi thể em V được người dân tìm thấy sau khoảng 30 phút, cách hiện trường khoảng 20m.