Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 18/10/2026

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TPO).

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 17/10, khi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở 4 cuộn thép lưu thông trên tỉnh lộ 870B, hướng đi từ cảng Mỹ Tho - QL1. Khi xe tới nút giao giữa TL870B và QL1 đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, phần rơ-moóc phía sau và hàng hóa bất ngờ lật ngang xuống đường.

Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng rất may mắn, thời điểm đó không có phương tiện nào bên cạnh nên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện và một số tài sản bị hư hỏng. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc rơ-moóc cùng 4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn ngang chiếm hết một làn đường. Trọng lượng mỗi cuộn hơn 21 tấn (tổng trọng lượng hàng hóa hơn 84 tấn).

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Trung An tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 21h30 cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện.

Va chạm với xe ben, người phụ nữ đi xe đạp điện bị thương nặng

Chiếc xe ben tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thành Long).

Khoảng 10h30 ngày 17/10, tại cầu Quán Trường, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ TNGT khiến một phụ nữ trung niên điều khiển xe đạp điện bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ben mang BKS 86H-xxxx đang di chuyển theo hướng từ Diên Khánh đi Nha Trang. Khi đến gần cuối cầu Quán Trường, phương tiện này xảy ra va chạm với một chiếc xe đạp điện do một người phụ nữ trung niên điều khiển.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường và nạn nhân bị bánh xe ben cán qua chân trái, gây thương tích nghiêm trọng; xe đạp điện hỏng nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu ngay sau đó.

Xe đầu kéo lật trên đường Trường Sơn Đông, 2 người tử vong

Hiện trường xe đầu kéo bị lật khiến 2 người tử vong. (Ảnh: V.L).

Trưa 17/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận, trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 76H-049.59 kéo theo rơ-moóc mang BKS 76R-008.53 do tài xế Đ.M.H (SN 1985, trú thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao. Khi đến Km495+350, thuộc địa phận thôn Tân Sơn, chiếc xe bất ngờ bị lật xuống lề đường bên phải theo hướng di chuyển.

Phát hiện vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, tài xế Đ.M.H và người đi cùng (hiện chưa xác định được danh tính) đã tử vong vào khoảng 6h30 cùng ngày tại Trung tâm Y tế xã Sông Hinh. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều thanh sắt rơi vãi trong đám cỏ ven đường.