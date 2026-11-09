Tin tức nổi bật ngày 9/11: Hành khách có thể mua vé tàu hỏa trên VNeID

Hành khách có thể mua vé tàu hỏa trên VNeID

Từ ngày 9/11, hành khách có thể thực hiện các giao dịch tìm kiếm hành trình, lựa chọn chỗ ngồi, đặt vé và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Dịch vụ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với các tuyến đường sắt đang khai thác. Việc đưa dịch vụ bán vé tàu lên VNeID giúp người dân có thêm một kênh giao dịch chính thức, thuận tiện, không phải cài đặt thêm ứng dụng bán vé riêng của ngành Đường sắt.

Hành khách có thể mua vé tàu hỏa trên VNeID.

Để sử dụng dịch vụ, hành khách cần có tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức độ 2 và đăng nhập thành công trên thiết bị di động. Thông qua việc xác thực, chia sẻ thông tin từ tài khoản định danh điện tử, một số thao tác nhập thông tin cá nhân được đơn giản hóa, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, đồng thời tăng cường tính chính xác và an toàn trong quá trình đặt vé.

Bên cạnh chức năng mua vé cho bản thân, hệ thống còn hỗ trợ hành khách mua vé cho người thân thông qua việc nhập đầy đủ thông tin cá nhân của người trực tiếp đi tàu.

Đáng chú ý, tính năng “Gửi vé qua VNeID” cho phép người mua chuyển vé điện tử đến tài khoản VNeID của người nhận. Người gửi có thể lựa chọn hiển thị hoặc ẩn thông tin giá vé khi chuyển. Sau khi nhận được thông báo, người đi tàu truy cập ứng dụng VNeID, xác nhận chức năng “Nhận vé” để tiếp nhận vé điện tử và sử dụng khi đi tàu.

Cùng với việc triển khai phương thức bán vé mới, ngành Đường sắt tiếp tục thực hiện các chính sách giảm giá vé theo quy định đối với những đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội như người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

Theo quy định của hệ thống, mỗi giao dịch được mua tối đa 10 vé. Sau khi lựa chọn vé, hành khách có thời hạn 10 phút để hoàn tất thanh toán. Các phương thức thanh toán được hỗ trợ gồm thanh toán qua ứng dụng ngân hàng bằng mã QR, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

9 ngân hàng lên kế hoạch lập công ty con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

Tính đến đầu tháng 11/2026, đã có 9 ngân hàng thương mại trong nước thông qua chủ trương hoặc đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hoạt động và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Danh sách gồm Vietcombank, MB, Techcombank, HDBank, MSB, SHB, TPBank, LPBank và Nam A Bank. Trong đó, 7 ngân hàng đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập.

Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, ngân hàng thương mại trong nước muốn thành lập ngân hàng con tại VIFC phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, chất lượng tài sản và an toàn hoạt động.

Cụ thể, vốn điều lệ của ngân hàng con phải đạt tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng mẹ phải có giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu gấp 2 lần mức vốn pháp định; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3% tại các thời điểm được quy định.

Ngoài ra, ngân hàng mẹ phải được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B, có quy mô lớn và kinh doanh có lãi trong 5 năm liên tiếp trước năm đề nghị cấp phép. Các điều kiện khác liên quan đến quản trị, kiểm soát nội bộ và các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động cũng phải được đáp ứng.

Được biết, Trung tâm Tài chính Quốc tế được định vị trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi chi phí nhiên liệu giảm

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo văn bản số 18832/SXD-QLVT ngày 26/8/2026 về việc tiếp tục rà soát, điều chỉnh kê khai giá cước vận tải và văn bản số 23230/SXD-KTXD ngày 15/10/2026 về tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

Đáng chú ý, các đơn vị vận tải được yêu cầu tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu; xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại nhằm góp phần kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026.

Cùng với việc rà soát giá cước, các đơn vị cần điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với công tác kiểm tra, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý những hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Vận tải có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định. Phòng cũng phối hợp Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách.

Sở Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng tăng giá cước bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm.

Việc tăng cường quản lý, kiểm tra và điều hành giá cước vận tải nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong những tháng cuối năm 2026.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có đề xuất, các đơn vị gửi văn bản về Sở để tổng hợp, xem xét, giải quyết và báo cáo theo thẩm quyền.

TP HCM đề xuất tăng mức vay, kéo dài thời hạn hỗ trợ vốn mua nhà ở xã hội

Một nội dung được doanh nghiệp quan tâm là chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Phó giám đốc Sở Tài chính TP HCM Nguyễn Thanh Toàn cho biết, thành phố đang thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND.

Theo cơ chế hiện hành, các dự án đủ điều kiện được vay vốn thông qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC), với mức vốn tối đa được hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án, thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm.

Trên cơ sở rà soát chính sách, Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành phố xây dựng cơ chế mới, trong đó đề xuất nâng mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng/dự án, đồng thời kéo dài thời gian hỗ trợ từ 7 năm lên 10 năm.

Dự kiến, chính sách sẽ được trình HĐND TP HCM xem xét tại kỳ họp tháng 12. Nếu được thông qua, cơ chế mới sẽ bổ sung nguồn lực hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Cùng với việc điều chỉnh hạn mức và thời gian hỗ trợ, thành phố cũng hướng đến cải cách thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để các dự án đủ điều kiện sớm tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở và giảm giá thành, giá thuê nhà cho người dân.

Hà Nội kiểm tra an toàn điện, PCCC tại nhà trọ và nơi sạc xe điện

Ngày 9/11, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch số 436/KH-UBND về kiểm tra an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên toàn địa bàn, trong đó yêu cầu chú trọng các nguy cơ quá tải, đấu nối điện tạm thời tại nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp kinh doanh và khu vực để xe, sạc xe điện.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ, nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị bảo vệ mạch điện, tình trạng sử dụng điện quá tải, hệ thống dây dẫn, các điểm đấu nối tạm thời và khu vực để xe, sạc xe điện. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc bố trí thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy, dấu hiệu phát nhiệt, chập điện và điều kiện an toàn tại các khu vực sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Ngoài các vị trí có nguy cơ cháy, nổ, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tình trạng kỹ thuật của thiết bị đóng cắt, hệ thống tiếp địa, chống sét, việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và hồ sơ quản lý theo quy định. Những khu vực ẩm ướt, có hóa chất hoặc chứa vật liệu dễ cháy được yêu cầu kiểm tra phù hợp với đặc điểm từng cơ sở.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu đến hết năm 2026, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng và những cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. UBND các xã, phường phải hoàn thành kiểm tra nhóm cơ sở ưu tiên này trước ngày 15/12.

Từ quý I/2027, các địa phương tiếp tục rà soát, phân chia đối tượng thành từng đợt để kiểm tra theo mức độ nguy cơ. Ba nhóm được xác định gồm nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; các loại hình công trình, cơ sở khác. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra toàn bộ nhà ở, công trình và cơ sở sử dụng điện trên địa bàn.

Để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, UBND thành phố yêu cầu các lực lượng phối hợp thống nhất kế hoạch, không tổ chức kiểm tra chồng chéo. Cơ sở thuộc diện kiểm tra phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày để chuẩn bị hồ sơ và bố trí người làm việc. Hoạt động kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện.

Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác phải lập biên bản ghi rõ tình trạng an toàn hoặc không an toàn, các tồn tại, biện pháp khắc phục, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ sở. Những trường hợp chưa khắc phục hoặc còn nguy cơ cao phải được tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra lại

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Việc giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo quy định của pháp luật. Các trường hợp ngừng cấp điện phải được ghi nhận trong hồ sơ và theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.