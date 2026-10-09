Tin tức nổi bật ngày 9/10: Huy động trái phiếu chính phủ đạt gần 300 nghìn tỷ đồng

9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt gần 300 nghìn tỷ đồng

Tháng 9/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, huy động được 70.139,2 tỷ đồng, tăng 152% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, KBNN đã huy động được 299.060 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành TPCP năm 2026.

(Ảnh minh họa)

Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị phát hành 44.403 tỷ đồng và 25.651 tỷ đồng.

Về kỳ hạn trái phiếu, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, có 3 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm đều có mức lãi suất trúng thầu tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 9 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 4,27%/năm, 4,43%/năm và 4,62%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, HNX cho biết giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 2.813.935 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (Outright) chiếm 65,5%, giá trị giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 34,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỷ đồng.

Đề xuất hỗ trợ lãi vay nhà ở xã hội lên 10 năm

UBND TP HCM đề xuất nâng mức vay được hỗ trợ lãi suất cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và ký túc xá lên tối đa 300 tỷ đồng mỗi dự án, với thời gian hỗ trợ kéo dài 10 năm, thay vì 200 tỷ đồng và 7 năm như hiện nay.

Theo dự thảo nghị quyết của UBND thành phố, ngân sách hỗ trợ từ 50% đến 100% lãi suất đối với các khoản vay qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, trong đó các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được hưởng mức hỗ trợ là 100%.

Chính sách dự kiến trình HĐND thành phố xem xét trong kỳ họp tháng 10, nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở phục vụ an sinh xã hội, qua đó tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính và gia tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp.

TP HCM được Chính phủ giao hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Với nhà ở cho công nhân, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký thỏa thuận với 9 doanh nghiệp, hướng tới phát triển khoảng 128.000 căn đến năm 2030.

4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026,Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã nêu 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đó là:

Thứ nhất, xây dựng nền tảng dữ liệu và học liệu số thống nhất, an toàn, kết nối và sử dụng chung, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ người học, nhà giáo và quản lý giáo dục, phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia.

Thứ hai, đổi mới dạy và học, phát triển năng lực làm chủ công nghệ của cả người học và nhà giáo. Mục tiêu không phải để AI suy nghĩ thay con người, mà để con người học tốt hơn, sáng tạo hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Năng lực số và năng lực AI phải trở thành một phần của phát triển nghề nghiệp thường xuyên của nhà giáo.

Thứ ba, đổi mới quản trị và thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm. Cần hiểu cả khả năng và giới hạn của công nghệ, bảo đảm quyền riêng tư, bản quyền, liêm chính học thuật, quyền lợi của người học và trách nhiệm của con người.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi, chia sẻ và cùng phát triển trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Cơ hội và thách thức của chuyển đổi số đều vượt qua biên giới của mỗi quốc gia; không hệ thống giáo dục nào có thể tự mình giải quyết đầy đủ các vấn đề về công nghệ, dữ liệu, tiêu chuẩn đạo đức, nhân lực và khoảng cách số.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và hợp tác quốc tế

Theo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) cho biết, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Thiskyhall Sala, TP HCM.

Ngày 9/10, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) Lê Trường Duy cho biết, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 26 - 29/10, tại Trung tâm Hội nghị sự kiện Thiskyhall Sala, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP HCM. Trong đó, hai ngày 27 và 28/10 là các hoạt động đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Với chủ đề xuyên suốt "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" và định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", AEF 2026 hướng đến tạo lập không gian đối thoại chính sách cấp cao, kết nối các nguồn lực đầu tư, tri thức và công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Theo ban tổ chức, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc dưới tác động của những biến động địa chính trị, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và xu hướng chuyển đổi xanh. Các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng đang thay đổi, trong khi cạnh tranh giữa các nền kinh tế ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, AEF 2026 tập trung vào các vấn đề liên quan đến công nghệ đột phá, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và những mô hình hợp tác mới. Thông qua đối thoại giữa chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới chuyên gia, diễn đàn kỳ vọng mở rộng cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và hình thành các liên minh chiến lược.

Đối với Việt Nam, sự kiện là dịp tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế, góp phần phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Với TP HCM, diễn đàn hướng đến tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực tài chính, công nghệ và logistics, mở rộng mạng lưới hợp tác, thu hút nguồn lực cho phát triển đô thị và kinh tế bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động tại chương trình, TP HCM kỳ vọng tăng cường kết nối với các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế, góp phần huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Giá điện sinh hoạt chưa tính theo khung giờ cao điểm- thấp điểm

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh giá điện theo khung giờ cao điểm mới, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) Bùi Quốc Hùng cho hay, quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, hoàn toàn chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình. Do đó, người tiêu dùng chưa cần lo ngại về việc giá điện sinh hoạt sẽ áp dụng khung giờ cao điểm, từ 17h30 đến 23h30. Giá điện sinh hoạt của người dân vẫn tiếp tục thực hiện theo cơ chế biểu giá bậc thang lũy tiến quy định tại Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, El Nino kéo dài, dự báo mực nước tại nhiều hệ thống sông khu vực miền Trung và miền Bắc có thể giảm đến 40% so với trung bình nhiều năm, làm ảnh hưởng đến nguồn cung điện cho miền Bắc năm 2027 và các năm tiếp theo, ông Bùi Quốc Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) và các đơn vị vận hành 6 giải pháp căn cơ.

Theo đó, các đơn vị cần theo dõi sát sao diễn biến thủy văn, xây dựng linh hoạt các kịch bản vận hành hệ thống điện; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các tuyến truyền tải và tổ máy phát điện, không để xảy ra sự cố trong mùa khô. Đặc biệt, điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện đa mục tiêu, tích nước sớm dự phòng cho mùa khô, cũng như bảo đảm đủ nguồn cung nhiên liệu than, khí, dầu cho sản xuất điện.