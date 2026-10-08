Tin tức nổi bật ngày 8/10: Cả nước có hơn 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Cả nước có hơn 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trên cơ sở chính sách ngày càng hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội hiện là 22,64 triệu người. Trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025.

Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, số thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

(Ảnh minh họa)

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và phản ánh trực tiếp đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động.

Bên cạnh công tác chi trả, giải quyết các chế độ hàng tháng, Cơ quan Bảo hiểm xã hội luôn tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội theo hướng nâng cao quyền lợi cho người tham gia, góp phần nâng cao sự tin tưởng của người lao động về chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Trong 9 tháng của năm 2026, số người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 133.300 tỷ đồng.

Chính phủ giao 9 địa phương đạt tăng trưởng trên 15% trong quý IV

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 312/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, tăng trưởng kinh tế (GDP) quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ, tính chung 9 tháng tăng 9,01%.

Tháng 10 và những tháng cuối năm 2026, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường… Ở trong nước, quý IV là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2026; có những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu tận dụng tối đa thời cơ, các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc hành động quyết liệt.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm 2026 và quý IV, Chính phủ yêu cầu nhiều địa phương phải tăng GRDP hai chữ số, trong đó 9 địa phương phải tăng trên 15% gồm: Hà Nội (16,55%), Hải Phòng (15,39%), Thanh Hóa (17,10%), Cần Thơ (16,08%), Vĩnh Long (17,25%), Cà Mau (16,70%), Quảng Trị (16,64%), Tuyên Quang (15,04%), Lạng Sơn (18,41%).

Chính phủ cũng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương phân bổ chi tiết 19,58 nghìn tỉ đồng vốn ngân sách trung ương còn lại, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Yêu cầu này được đặt ra trên cơ sở quý IV là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của năm nay. Do đó, các địa phương cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan thực hiện; rà soát, xác định các động lực, dư địa tăng trưởng cho những tháng cuối năm, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền và kịp thời tham mưu, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.

CEF III: Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 8/10 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) chính thức khai mạc với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”. Diễn đàn tập trung làm rõ vai trò của con người trong việc thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của doanh nghiệp Thủ đô.

CEF III được thiết kế như bước tiếp theo trong mạch phát triển của ba kỳ CEF. CEF I tập trung vào AI, thương mại điện tử và công cụ số để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh. CEF II tập trung kết nối vốn, M&A, đầu tư, phát triển nhà cung ứng, nâng cao nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị. CEF III đi vào câu hỏi cốt lõi: ai sẽ làm chủ công nghệ, ai vận hành nguồn vốn, ai phát triển thị trường, ai nâng chất lượng sản phẩm và ai giúp doanh nghiệp đi sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chương trình chuyên môn với 3 báo cáo chuyên đề. Chuyên đề về "Nguồn nhân lực chất lượng cao cho tăng trưởng mới: Từ tuyển đúng người, đào tạo đúng năng lực đến tạo năng suất và giá trị gia tăng"; Chuyên đề về "Nhân lực quản trị, tài chính và M&A: Nâng năng lực lãnh đạo, quản trị và đội ngũ tài chính để hấp thụ vốn, tái cấu trúc và tăng quy mô doanh nghiệp"; và chuyên đề về "Nhân lực kỹ thuật, sản xuất và chuỗi giá trị, bán lẻ: Liên kết doanh nghiệp - cơ sở đào tạo để phát triển kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề đáp ứng nội địa hóa và chuẩn chuỗi cung ứng toàn cầu".

GS.TS Mạc Quốc Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội nhấn mạnh, CEF III là bước tiếp theo trong mạch phát triển của ba kỳ diễn đàn Kinh tế Thủ đô.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, nhân lực chất lượng cao không chỉ được đo bằng bằng cấp hay chức danh, mà phải thể hiện qua năng lực thực thi và đóng góp cụ thể cho sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả sử dụng nhân lực phải được phản ánh qua năng suất, giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ những năng lực còn thiếu, phương án bổ sung và cách tổ chức nhân sự, thay vì chỉ chú trọng tuyển dụng hoặc đào tạo.

Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa ở phố cổ

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua được xây dựng tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đề án, Trung tâm có tổng diện tích hơn 3.800 m2, diện tích xây dựng 2.300 m2, mật độ xây khoảng 60%. Nơi này được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường kết nối giữa văn hóa, du lịch, thương mại và cộng đồng trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Trung tâm sẽ là nơi những giá trị lịch sử, văn hóa của khu phố cổ được kể lại bằng cách thức mới; nơi nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, những người làm công nghiệp văn hóa và đặc biệt là người trẻ có thể gặp gỡ, sáng tạo và cùng tạo ra sản phẩm mới. Đó cũng là nơi người dân và du khách có thể đến để trải nghiệm, tìm hiểu và cảm nhận sâu hơn về văn hóa Hà Nội; từ đó tạo thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP HCM đã giải ngân hơn 111 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Sở Tài chính TP HCM cho biết, báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, kết quả giải ngân đến hết tháng 9 của TP HCM đạt 111.494 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 147.599,166 tỷ đồng. Kết quả bao gồm vốn giải ngân bằng lệnh chi tiền và khoản tiết kiệm 5% kế hoạch đầu tư công đã nộp ngân sách Trung ương.

Nếu không tính khoản tiết kiệm 7.203,9 tỷ đồng từ vốn đầu tư công ngân sách địa phương, dự kiến dành đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thành phố đã giải ngân 104.290 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch 140.395,266 tỷ đồng.

Theo báo cáo ngày 2/10 của Bộ Tài chính, TP HCM thuộc nhóm địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và thuộc 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Đến hết tháng 9, mức bình quân toàn quốc đạt 62,9%.

Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết, Thành phố xác định giải ngân đầu tư công là động lực tăng trưởng, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Các giải pháp được triển khai, gắn điều hành kế hoạch vốn linh hoạt với siết chặt kỷ cương, không để vốn chờ công trình, dự án. Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị, Thành phố đã điều chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ những dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng thực tế, giải ngân tốt.

Theo đại diện Sở Tài chính TP HCM, kết quả giải ngân trong quý III tạo tiền đề để Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào cuối năm. Để đạt mục tiêu này, Thành phố cần tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc và điều chuyển vốn kịp thời sang những dự án có khả năng giải ngân tốt. Các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng thực tế, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.