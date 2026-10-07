Tin tức nổi bật ngày 7/10: Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng

Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng

Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN) Nguyễn Xuân Bắc cho biết, tính đến ngày 30/9, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025, bổ sung thêm cho nền kinh tế khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025. Về cơ bản, cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN.

(Ảnh minh họa)

Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế. Tính đến cuối tháng 8/2026, tỷ trọng tín dụng đối với các ngành kinh tế lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%. Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên: trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn vay như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20% hoặc có tốc độ tăng trưởng cao như: Xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 33,32%; 39,62%.

Hiện nay, ngành Ngân hàng đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội tạm dừng nhận các tuyến xe khách mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm

Từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận chuyển cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng áp dụng chỉ đối với các tuyến đăng ký khai thác thác mới; các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy trình định hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận hành tải hành khách cố định liên bang tỉnh mới, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị cơ sở hướng tuyến và nhu cầu khai thác thác để nghiên cứu đăng ký hoạt tại động bến xe Yên Sở theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tạm dừng tiếp theo nhận đăng ký khai thác thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm là do bến xe Yên Sở đã được công bố đưa vào khai thác thác từ ngày 10/2. Việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động và phân bổ bổ sung các hoạt động tuyến đường tải về bến xe này nhằm tổ chức hợp lý vận hành hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố; Đồng thời, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực Giáp Bát, Nước Ngầm; hạn chế cơ sở hạ tầng trong quá trình phát triển khai báo dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1A.

Sở xây dựng Hà Nội cũng đề xuất các cơ quan, đơn vị liên kết phối hợp thực hiện, bảo đảm hoạt động vận hành khách liên bang phù hợp với năng lực khai thác thác của hệ thống bến xe và yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh việc sắp xếp lại các tuyến vận tải, Hà Nội đặt yêu cầu tăng cường kết nối giữa các bến xe với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách có lợi trong quá trình chuyển đổi. Qua đó, mạng lưới vận hành liên tỉnh từng bước được tổ chức theo hướng hợp lý hơn, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.

Hà Nội có tổ hợp chăm sóc sức khỏe cho người già

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Handico Hà Nội chính thức khai trương ngày 7/10 tại số 5 Thành Công nhằm kết hợp khám chữa bệnh, chăm sóc người cao tuổi và phục hồi chức năng.

Tổ hợp được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m² với quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm (tổng diện tích sàn trên 8.000m²). Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị vận hành khoảng 600 tỷ đồng, công trình được quy hoạch đồng bộ cho hành trình khám chữa bệnh, chăm sóc và điều trị khép kín.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu của mọi người bệnh, đồng thời, phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư của Tổ hợp. Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng cao cấp như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng..., sẵn sàng phục vụ khoảng 300 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Mang theo tinh thần "Nơi tri thức hội tụ cùng y đức", phòng khám không chỉ là nơi khám, chữa bệnh cho người dân, mà còn là mô hình mẫu về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng cho học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Các tầng không gian phía trên được dành cho khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, do Công ty cổ phần Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản) vận hành. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, Tập đoàn Care21 mang đến những kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc được tích lũy qua nhiều năm, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, ấm áp, đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự tự chủ và chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka, là một đơn vị có 5 năm vận hành và phát triển theo mô hình phục hồi chức năng ngoại viện toàn diện, hiện đại tại Việt Nam, mang đến các liệu trình chuyên sâu kết hợp lưu trú, đồng hành cùng người bệnh từng bước phục hồi và trở lại nhịp sống tự chủ hằng ngày. Myrehab Matsuoka cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, hoàn thiện mô hình 5 tầng chăm sóc liên tục cho sức khỏe toàn dân, gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

Mô hình 3 mảnh ghép: Y tế, chăm sóc và phục hồi đã tạo nên một hành trình liền mạch, với người sử dụng dịch vụ là trung tâm. Việc đưa Tổ hợp tại số 5 Thành Công vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư, mà còn tạo lập một mô hình thí điểm tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn liền với y tế hiện đại, nhân văn.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, 3 điều trong quá trình vận hành tổ hợp là: Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm người cao tuổi như chăm chính ông bà, bố mẹ mình - bằng sự tử tế và kiên nhẫn; chia sẻ mô hình này để nhiều nơi khác cùng làm được.

Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn sẽ được chăm lo với các hoạt động như thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; công đoàn cơ sở tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động...

Mức kinh phí thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động dao động từ 1.350.000 đồng/suất đến 2.500.000 đồng/suất...

Cùng với các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, Công đoàn Việt Nam còn tổ chức Chương trình Tết Sum vầy; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến; tổ chức chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam 2.000 vé tàu (hai chiều), 550 vé máy bay (hai chiều), điểm đến là khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), khu vực miền Bắc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương tổ chức các “Chuyến xe công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027", “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027” để đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, vui vẻ. Công đoàn cơ sở phối hợp, huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn tài chính công đoàn và hỗ trợ của công đoàn cấp trên tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết...

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động theo Hướng dẫn số 01/HD-TLĐ ngày 30/6/2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” hằng năm; công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động vui Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn.