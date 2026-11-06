Tin tức nổi bật ngày 6/11: Du lịch Hà Nội xác lập kỷ lục mới với hơn 30 triệu lượt khách

Du lịch Hà Nội xác lập kỷ lục mới với hơn 30 triệu lượt khách

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết, ước tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Thủ đô Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tổng số 30,36 triệu lượt khách đến Thủ đô, khách quốc tế ước đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5,34 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Khách du lịch nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng 2,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách tham quan Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Trong 2 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch bao gồm các tour du lịch tiêu biểu, đặc trưng, khả năng tạo trải nghiệm và tiềm năng kết nối thị trường; theo định hướng sản phẩm du lịch văn hóa-di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội cuối năm.

Thành phố chú trọng các sự kiện, các tour du lịch theo từng chủ đề. Tour di sản-Văn hóa-Lịch sử có các chương trình: “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hoá-Du lịch các Dân tộc Việt Nam; Chùa Hương - hành hương và khám phá trải nghiệm sản vật địa phương; Thăng Long tứ trấn-Bốn đền giữ kinh thành... Nhóm sản phẩm ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm gồm có: Show diễn Tinh hoa Bắc bộ tại Khu du lịch Tuần Châu-Hà Nội, Rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ Hà Nội; các chương trình trải nghiệm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò…

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng từ 2027

Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực từ 1/1/2027, đề cập học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giải ngân thông qua hộ gia đình và do đại diện hộ đứng tên vay vốn. Nếu không có người thân đủ điều kiện đứng tên, học sinh, sinh viên được trực tiếp vay vốn.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, căn cứ nhu cầu của người vay và học phí tại cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, hạn mức mới tăng gấp đôi so với quy định tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng, được áp dụng từ tháng 5/2022. Đây là lần đầu sau hơn 4 năm Chính phủ điều chỉnh hạn mức tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi, song lãi vay vẫn được tính từ khi nhận vốn. Sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, người vay mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu.

Thời hạn trả nợ tối đa thông thường bằng thời gian giải ngân vốn vay, không tính thời gian bảo lưu kết quả học tập. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu phạt.

Lãi suất cho vay được áp dụng bằng mức dành cho hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định. Mức lãi suất này đang là 6,24% mỗi năm, thấp hơn hầu hết khoản lãi vay cá nhân hiện hành, được Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng từ tháng 12/2025.

Với chương trình này, đối tượng được vay gồm học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ hoặc có cha mẹ không còn khả năng lao động; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Chính sách cũng áp dụng với sinh viên có gia đình gặp khó khăn tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Mục đích của khoản vay để trang trải học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các nhu cầu sinh hoạt khác trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Thu hơn 3.500 tỷ đồng phí sử dụng 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tư công

Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, từ khi bắt đầu triển khai thu phí vào tháng 3/2026 đến hết tháng 10/2026, 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã phục vụ hơn 37,5 triệu lượt phương tiện, với tổng giá trị thu hơn 3.500 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc được tổ chức thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thống kê trong 2 tháng gần nhất cho thấy lưu lượng phương tiện và doanh thu duy trì ổn định. Trong tháng 9/2026, các tuyến cao tốc phục vụ hơn 5,8 triệu lượt xe, tổng doanh thu đạt 552,79 tỷ đồng. Sang tháng 10, lưu lượng đạt hơn 5,7 triệu lượt xe, doanh thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Việc triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư xây dựng sang quản lý, khai thác bằng công nghệ hiện đại, đồng bộ. Các số liệu thu phí được tổng hợp nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý và đánh giá tình hình khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công thuộc trục Bắc - Nam phía Đông.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và kiểm tra tài khoản trước mỗi hành trình để hạn chế sự cố khi qua khu vực thu phí.

Người điều khiển phương tiện cũng cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm và các quy định về tải trọng phương tiện.

TP Hồ Chí Minh hơn 45,3 triệu lượt khách sử dụng xe buýt sau 4 tháng hỗ trợ vé

Ngày 6/11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khuyến khích sinh viên định danh khi đi xe buýt, đồng thời trao thưởng cho những hành khách trẻ tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Hoạt động nhằm lan tỏa thói quen sử dụng xe buýt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/7 đến nay, 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình hỗ trợ kinh phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đã vận chuyển 45.393.052 lượt hành khách, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng ngày 5/11, các tuyến xe buýt thực hiện 17.704 chuyến, vận chuyển 437.314 lượt hành khách, bình quân khoảng 24,7 hành khách/chuyến. Trước đó, ngày 25/9, sản lượng vận chuyển đạt 475.696 lượt, mức cao nhất kể từ khi triển khai chương trình hỗ trợ vé xe buýt vào ngày 1/7/2026.

Để có được kêt quả trên, Trung tâm đã tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý, điều hành xe buýt và camera giám sát trên phương tiện nhằm cập nhật liên tục tình hình hoạt động của các tuyến, góp phần bảo đảm vận tải hành khách diễn ra an toàn, thông suốt và đúng quy trình.

Kết quả vận chuyển hành khách cho thấy những tín hiệu tích cực từ chính sách hỗ trợ người dân đi xe buýt miễn phí, cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, phương tiện và hạ tầng giao thông công cộng.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải theo dõi sát tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, hướng đến xây dựng hệ thống xe buýt ngày càng thuận tiện, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân Thành phố.