Tin tức nổi bật ngày 5/11: Hơn 98% hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện khi áp giá điện 5 bậc

Sáu giải pháp phát triển thị trường trái phiếu minh bạch và bền vững

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2026 diễn ra ngày 5/11, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Nguyễn Hoàng Dương cho biết, thị trường trái phiếu Việt Nam duy trì hoạt động ổn định, quy mô huy động vốn thông qua thị trường công cụ nợ được củng cố, hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp ghi nhận những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đối với phân khúc trái phiếu doanh nghiệp, khuôn khổ pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, giúp duy trì hoạt động xuyên suốt đồng thời từng bước siết chặt các yêu cầu về tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình của các chủ thể tham gia thị trường.

(Ảnh minh họa)

Có thể thấy, thị trường trái phiếu Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tiếp tục mở rộng khả năng huy động vốn để tiếp sức cho nền kinh tế đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa và sức chống chịu trước những rủi ro vĩ mô.

Nhận định đây là yêu cầu không đơn giản, nhưng là điều kiện cần thiết để thị trường phát triển ổn định và bền vững. Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực thi đồng bộ khung khổ pháp lý. Tập trung hướng dẫn, phổ biến và triển khai hiệu quả Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và Thông tư số 138/2026/TT-BTC; Rà soát những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung. Bảo đảm quy định rõ ràng, dễ thực hiện đồng thời tăng tính răn đe và trách nhiệm giải trình của các chủ thể.

Thứ hai, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan quản lý tại địa phương và các cơ quan liên quan.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thị trường. Yêu cầu tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, có chất lượng; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát sử dụng vốn. Phát huy vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ; Từng bước nâng cao chất lượng phân tích, định giá và đánh giá tín nhiệm, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định trên cơ sở thông tin và mức độ rủi ro.

Thứ tư, phát triển cơ sở nhà đầu tư và tăng chiều sâu thị trường thứ cấp. Về trái phiếu Chính phủ, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các thành viên thị trường đa dạng hóa kỳ hạn phát hành, tăng quy mô các mã chuẩn, cải thiện thanh khoản và phát triển các giao dịch repos. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức dài hạn đồng thời bảo đảm việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư đi đôi với điều kiện tiếp cận phù hợp và bảo vệ nhà đầu tư.

Thứ năm, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao chất lượng dữ liệu. Tăng cường kết nối, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu về phát hành, đăng ký giao dịch, chuyển nhượng, công bố thông tin và thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành; Sử dụng dữ liệu phục vụ giám sát rủi ro, cảnh báo sớm và công khai thông tin thị trường.

Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và nâng cao nhận thức. Kịp thời phổ biến quy định mới, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ và trang bị kiến thức cần thiết cho nhà đầu tư. Phát triển thị trường phải đi đôi với kỷ luật thị trường, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo đó, UBCKNN cam kết đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị và thành viên thị trường trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phát triển hạ tầng thị trường. “Chúng tôi mong muốn các tổ chức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư cùng nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung với quyết tâm vì một thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển sâu hơn, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế”, Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ

Ba trụ cột hợp tác năng lượng Việt Nam - EU

Tại Diễn đàn hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU 2026, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết, trong thời gian tới, để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU nói chung và trong lĩnh vực năng lượng, điện lực nói riêng, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với EU trên 3 lĩnh vực ưu tiên.

Một là, phát triển điện gió ngoài khơi. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp EU tham gia khảo sát, đầu tư và phát triển dự án, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách và quản lý không gian biển, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Hai là, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện. Việt Nam quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) và các giải pháp công nghệ vận hành hệ thống điện nhằm nâng cao khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và tin cậy. “Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU và các tổ chức tài chính đối với các dự án điện hiện hữu và mở rộng hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực này”, ông Trịnh Quốc Vũ chia sẻ.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng mới. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với EU trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực nhấn mạnh, triển khai thành công Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia phát triển ngành điện.

Bộ Công Thương tin tưởng, với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm, năng lực đầu tư và nguồn lực tài chính xanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, cùng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, quan hệ hợp tác Việt Nam - EU sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những dự án hợp tác cụ thể, tiếp tục đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.

Hơn 98% hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện khi áp giá điện 5 bậc

Phát biểu tại buổi họp báo công bố những thay đổi mới về giá bán lẻ điện vừa qua, Trưởng ban Kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Quốc Dũng cho biết, từ ngày 1/11/2026 sẽ áp dụng mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước. Bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cho biết, việc rút gọn số bậc thang tính tiền điện xuống còn 5 bậc để người tiêu dùng dễ quản lý được hóa đơn theo sản lượng phù hợp với thực tế sử dụng. Riêng đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng và hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ tiền điện tương đương mức sử dụng 30 kWh mỗi tháng và tính theo giá điện của bậc 1.

Trước đó, EVN đã thực hiện điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân về mức hơn 2.150 đồng/kWh và cũng có hiệu lực từ ngày 1/11.

Việc thay đổi số lượng bậc sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, kết hợp với việc điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1/11/2026 sẽ làm thay đổi tiền điện của các hộ tiêu thụ điện sinh hoạt, cụ thể là những hộ sinh hoạt có mức tiêu thụ hàng tháng từ 900kWh sẽ được giảm giá điện. Theo số liệu tính toán từ EVN, số hộ có sản lượng điện tiêu thụ điện dưới 900kWh hàng tháng chiếm 98,23%".

Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội xác định mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và hiện đại.

Đáng chú ý, TP Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định.

Để triển khai nhiệm vụ này, UBND Thành phố giao BHXH Thành phố theo dõi tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; tập trung tìm giải pháp tiếp cận các nhóm đối tượng chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng bị gián đoạn, qua đó thúc đẩy phát triển người tham gia và giải quyết nhanh chóng các chế độ liên quan.

Đồng thời, BHXH Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí nguồn lực thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Việc nghiên cứu hỗ trợ thêm mức đóng BHXH, BHYT từ ngân sách địa phương có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh một bộ phận người dân, nhất là lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức và những người có thu nhập không ổn định, còn gặp khó khăn khi tham gia bảo hiểm.

Đối với những người chưa có điều kiện tham gia BHXH bắt buộc, việc giảm bớt gánh nặng tài chính khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ góp phần khuyến khích người dân chủ động tích lũy, tạo dựng nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động.

Đối với BHYT, việc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ bổ sung cũng hướng tới tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia liên tục, giảm nguy cơ phải tự chi trả các chi phí khám, chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật. Qua đó, chính sách BHYT tiếp tục phát huy vai trò là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính cho người tham gia.

TP HCM đã giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, tình hình KT-XH tháng 10 tiếp tục đà tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; sản xuất công nghiệp giữ nhịp tăng; khu vực nông nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Cụ thể, trong 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP đạt gần 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%; sản xuất công nghiệp tăng 11%; xuất khẩu đạt gần 85 tỷ USD, tăng 10,9%. Thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 37%; tổng thu du lịch đạt hơn 307.200 tỷ đồng, tăng gần 38%.

Đặc biệt, đến cuối tháng 10, TP HCM giải ngân đầu tư công đạt hơn 118.000 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước thực hiện là 761.998 tỷ đồng, đạt 94,8% so với dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; đạt 75,4% so với mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.

Với kết quả này, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 21 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Trong hai tháng cuối năm, UBND TP HCM xác định tiếp tục đẩy nhanh giải ngân, tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án liên quan đến thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thi công.