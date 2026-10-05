Tin tức nổi bật ngày 5/10: Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 3,11 tỷ USD

Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 3,11 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 9 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 484,8 USD/tấn.

(Ảnh minh họa)

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,9% thị phần. Trung Quốc và Ghana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với thị phần 17,4% và 12,7%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang Philippines giảm 16,8%, trong khi thị trường Ghana giảm 1,1%. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 76%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, Iraq ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, với giá trị xuất khẩu tăng 98,9 lần so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà là thị trường giảm mạnh nhất, với mức giảm 52,8%.

Với Việt Nam, triển vọng thị trường những tháng cuối năm được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu từ một số thị trường chủ lực như Philippines và Trung Quốc.

Theo Cục Thống kê, đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng diện tích, nhân rộng quy trình canh tác bền vững và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Đến tháng 8/2026, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình sản xuất lúa bền vững của đề án đạt khoảng 420,8 nghìn ha.

Đáng chú ý, 552,4 tấn gạo đầu tiên mang định hướng “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia, Singapore và Malaysia, bước đầu tạo uy tín cho dòng sản phẩm gạo chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.

Hà Nội thí điểm phủ xanh hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt

Hà Nội đang thí điểm phủ xanh một số công trình hạ tầng đô thị như trụ đường sắt trên cao, hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt, nhằm bổ sung mảng xanh trong điều kiện quỹ đất công cộng còn hạn chế.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm được triển khai cụ thể, các vị trí thí điểm đợt này gồm: ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ cùng 3 nhà chờ xe buýt tại đường Lê Thánh Tông (khu vực Đại học Dược), đường Trần Phú (gần Bệnh viện Xanh Pôn) và số 69 Lý Thường Kiệt.

Tại 3 trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi, chiều cao từ mặt đất đến đáy gối cầu khoảng 5,3 m, phương án dự kiến là lắp khung giàn thép ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được đặt cách bề mặt bêtông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu.

Cây được trồng ở chân trụ, dẫn leo lên giàn và phân bố quanh các mặt trụ. Các đơn vị sẽ lựa chọn cây leo phát triển theo giàn, không dùng loại tự bám trực tiếp lên bêtông. Phạm vi phủ xanh không vươn lên phần đỉnh trụ, dầm cầu hoặc thiết bị kỹ thuật, đồng thời phải chừa khoảng trống phục vụ kiểm tra, bảo trì.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, khu vực nghiên cứu phủ xanh là phần tường chân cầu, với khoảng 200 m2 giàn leo. Hệ giàn dự kiến chia thành từng khoang phù hợp với kiến trúc công trình.

Tường chân cầu có chiều cao vừa phải, được ghép từ các tấm bêtông và có sẵn dải đất trồng cây phía dưới. Đơn vị thi công sẽ cải tạo đất, trồng cây và lắp giàn thép dẫn cây leo lên. Điều kiện này giúp việc thi công, chăm sóc và theo dõi cây thuận lợi hơn so với trụ đường sắt trên cao hoặc thành hầm chui.

Với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, chân tường nằm sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước, không đủ không gian an toàn để đặt bồn cây. Phương án dự kiến là bố trí các chậu cây thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300 m.

Cây được trồng để rủ xuống mặt trong thành hầm. Giai đoạn đầu, chiều dài phần cây rủ được khống chế khoảng 2-3 m và cắt tỉa định kỳ, bảo đảm không cản trở xe lưu thông, che khuất biển báo, hệ thống chiếu sáng hoặc thiết bị kỹ thuật.

Tại ba nhà chờ xe buýt, trong đó có nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông và nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú, phương án là đặt bồn hoặc chậu cây phía sau, hai bên công trình, không chiếm lối đi của người dân.

Các vị trí này có vỉa hè khá rộng, đủ ánh nắng cho cây leo phát triển nhưng không có dải đất trồng cây xung quanh. Hệ khung hoặc cáp nhẹ sẽ dẫn cây lên vách sau và một phần mái nhà chờ.

Kết cấu dẫn cây được ưu tiên lắp độc lập. Nếu liên kết với nhà chờ, vị trí lắp phải được đơn vị quản lý công trình chấp thuận. Cây và khung giàn không được che khuất tên điểm dừng, thông tin tuyến, quảng cáo, camera, đèn chiếu sáng hoặc cản tầm nhìn của phương tiện.

Việc thí điểm phủ xanh các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội mới ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. Một trong những giải pháp của đề án là bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố.

Doanh nghiệp phải nâng năng lực tạo giá trị

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bứt phá - Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình", Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học - công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, chuyển đổi xanh cần được coi là động lực cạnh tranh, gắn với liên kết chuỗi giá trị và sự phối hợp giữa Nhà nước với doanh nghiệp. VCCI cam kết đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thông qua đối thoại chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ các mô hình kinh doanh bền vững và kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước, quốc tế.

Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ, chất lượng và sự khác biệt. Quản trị hiện đại cần lấy dữ liệu làm cơ sở ra quyết định, lấy kết quả làm thước đo, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, chuyên nghiệp và có khả năng kiểm soát rủi ro.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng yêu cầu đổi mới thể chế để doanh nghiệp không chỉ ra đời mà còn lớn lên, mạnh lên và vươn ra thế giới. Doanh nghiệp cần một hệ sinh thái kết nối vốn, công nghệ, nhân lực, dữ liệu, sở hữu trí tuệ và khách hàng. Liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế cần đem lại kết quả cụ thể về sản phẩm, đơn hàng, năng suất và năng lực làm chủ công nghệ.

Đổi mới sáng tạo, theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, đồng thời phải gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường. Trách nhiệm xã hội thể hiện ở cạnh tranh lành mạnh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tôn trọng khách hàng, bảo đảm quyền lợi, thu nhập và an toàn cho người lao động.

Trách nhiệm môi trường cần được thể hiện ngay từ quyết định đầu tư, lựa chọn nguyên liệu, năng lượng và thiết kế sản phẩm. Tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và sản xuất tuần hoàn cần đi vào từng quy trình. Các yêu cầu về ESG phải được thực hiện trong quyết định đầu tư, quản trị chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro, không chỉ dừng ở báo cáo.

Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục VI Điều 1 về phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược.

Cụ thể, Quyết định bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tài chính: "Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình bình ổn giá, kết nối cung cầu, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông và phân phối sản phẩm ra thị trường, đảm bảo tuân thủ thống nhất theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017".

Đồng thời, Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 2 Mục VI Điều 1 như sau: "Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng".

Quyết định số 1922/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 4/10/2026.

Chiến dịch “Không Một Mình 2026” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương" do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Chiến dịch được phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trở lại năm thứ hai, "Không Một Mình" tiếp tục tập trung vào chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ và tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Với thông điệp "Kết nối không tổn thương" đặt ra yêu cầu về cách mỗi người ứng xử trên không gian mạng. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hay nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, kết nối có trách nhiệm cần gắn với sự tôn trọng, biết dừng lại đúng lúc và không để hành động của mình gây thêm tổn thương.

Chiến dịch đặt mục tiêu không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên biết cách tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, mà còn giúp các em biết lên tiếng, biết tìm đến ai khi cần hỗ trợ; đồng thời thúc đẩy vai trò của người lớn trong việc trở thành điểm tựa an toàn cho trẻ em khi tham gia môi trường số.