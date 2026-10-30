Tin tức nổi bật ngày 30/10: Người Việt chi gần 442 nghìn tỷ đồng để mua sắm online

Người Việt chi gần 442 nghìn tỷ đồng để mua sắm online

Theo nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử gồm: Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki trong 9 tháng năm 2026 đạt 441,97 nghìn tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với đó là khoảng 3,28 tỷ sản phẩm đã được giao dịch thành công, tăng 12,46%. Chỉ tính riêng trong quý 3, thị trường đã mang về 150,38 nghìn tỷ đồng, trở thành quý có mức doanh thu cao nhất kể từ đầu năm dù đà tăng trưởng đang có dấu hiệu thu hẹp dần vào những tháng cuối quý.

(Ảnh minh họa)

Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh mua sắm năm nay là tốc độ tăng trưởng doanh số ở tất cả các ngành hàng đều cao hơn tốc độ tăng sản lượng. Điều này cho thấy giá bán bình quân của hàng hóa trên sàn đang nhích lên. Người tiêu dùng ngày càng mạnh tay chi tiêu cho các sản phẩm đắt tiền, khiến tỷ trọng doanh số của nhóm hàng trên 1 triệu đồng tăng vọt từ 14,5% lên 19%, mức tăng lớn nhất trong các phân khúc. Dù các sản phẩm giá rẻ dưới 100.000 đồng vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng tiêu thụ, nhưng dòng tiền của thị trường đang dần dịch chuyển sang các khoảng giá cao hơn.

Xét về nhóm ngành, bên cạnh sức hút bền bỉ của nhóm làm đẹp và thời trang nữ, bách hóa và thực phẩm đã vươn lên mạnh mẽ với doanh số tăng 80,6%. Đặc biệt, ngành chăm sóc thú cưng bất ngờ trở thành điểm sáng lớn khi thu về hơn 1.912 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 38% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận mức giá bình quân cao hơn khoảng 48% cho các sản phẩm như thức ăn và phụ kiện thú cưng.

Dự báo của Metric, trong quý IV, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử trên có thể đạt hơn 165.000 tỷ đồng do thị trường được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong quý cuối năm, gắn với các đợt mua sắm cao điểm và nhu cầu phục vụ mùa lễ hội.

Hải quan khóa tài khoản doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu từ ngày 1/1/2027

Cục Hải quan vừa có thông báo, các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trước ngày 31/12/2026. Những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ sẽ bị khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống.

Theo Cục Hải quan, ngày 15/9/2026, đơn vị đã ban hành Công văn số 21692/CHQ-CNTT về triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Từ ngày 25/9/2026, doanh nghiệp được yêu cầu truy cập hệ thống để rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin người sử dụng đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, đồng thời hạn chế nguy cơ doanh nghiệp bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Cục Hải quan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động kiểm tra thông tin, thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT và hoàn thành trước thời hạn 31/12/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2027, các tài khoản chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu sẽ bị khóa. Cơ quan Hải quan sẽ mở lại tài khoản sau khi doanh nghiệp hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn.

Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát thông tin, tránh để tài khoản khai báo bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa.

TP Huế đề xuất hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tối đa 3 triệu đồng/hộ

Ngày 30/10, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Huế Nguyễn Lương Bảy cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Hiện Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã thống nhất chủ trương và dự kiến dự thảo sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua vào cuối năm 2026.

Theo dự thảo, tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2027 - 2030 dự kiến là 52 tỷ đồng, với mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/hộ. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) được đề xuất hỗ trợ 500 nghìn đồng/kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống, nhưng tối đa không vượt 1,5 triệu đồng. Trường hợp lắp đặt đồng bộ thêm hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm tối đa 1,5 triệu đồng. Toàn thành phố dự kiến có khoảng 17.380 hộ được hưởng chính sách trong giai đoạn này.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, khi nghị quyết trên được HĐND thành phố thông qua, sẽ tạo thêm động lực mới để người dân quan tâm đầu tư ĐMTMN, chủ động sử dụng điện tại chỗ, góp phần tiết kiệm chi phí và giảm áp lực lên lưới điện địa phương.

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán cả năm sau 10 tháng

Theo Thống kê TP Hà Nội, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa 611,0 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 82,2% và tăng 28,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 37,1 nghìn tỷ đồng, đạt 101,3% và tăng 20,0%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa đến cuối tháng 10/2026. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 71,8 nghìn tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán và tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2025; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 39,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,5% và tăng 34,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 148,8 nghìn tỷ đồng, đạt 104,4% và tăng 26,4%; thuế thu nhập cá nhân 53,8 nghìn tỷ đồng, đạt 77,5% và giảm 0,2%; thu tiền sử dụng đất 98,3 nghìn tỷ đồng, đạt 118,7% và tăng 9,8%; thu phí và lệ phí 26,6 nghìn tỷ đồng, đạt 88,5% và tăng 23,7%, trong thu phí lệ phí, thu lệ phí trước bạ 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 64,2% và bằng 95,3%.

Chi ngân sách địa phương ước đến cuối tháng 10/2026 thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển 128,9 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ; chi thường xuyên 66,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,0% và tăng 14,3%.

Cũng theo Thống kê TP Hà Nội, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của TP Hà Nội, góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Khởi động dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải sinh hoạt

Ngày 30/10, đã diễn ra hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thông qua thí điểm đồng xử lý trong lò nung xi măng tại Quảng Ninh”.

Dự án có tổng kinh phí 420.000 USD, do Chính phủ Na Uy tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, thực hiện trong giai đoạn tháng 6/2026 - 6/2029. Theo kế hoạch, dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu gom và xử lý riêng tại 3 phường: Uông Bí, Yên Tử và Hiệp Hòa; xây dựng mô hình trạm phân loại rác và thí điểm sử dụng chất thải không thể tái chế làm nhiên liệu thay thế trong lò nung tại một nhà máy xi măng. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn tổng thể của thành phố giai đoạn 2026-2030 và đề xuất lộ trình giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần.

Thông qua dự án, Quảng Ninh có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.