Tin tức nổi bật ngày 3/11: Thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,44 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,44 triệu tỷ đồng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ tích cực trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 251.500 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tháng 10, khoản thu này ước đạt 222.300 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, thu nội địa ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán năm, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô trong tháng 10 ước đạt 6.300 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, khoản thu này đạt 56.300 tỷ đồng, bằng 131% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu, tháng 10 ước đạt 22.300 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2026, khoản thu này đạt 275.800 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán năm, chiếm 11,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt gần 235.000 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn chi này đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn đồng thời đảm bảo chi trả các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cả nước có hơn 24.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 10/2026, cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,7% so với tháng trước nhưng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với tháng 9, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 10 có sự cải thiện. Tuy nhiên, khi so với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ tiêu đều giảm, đặc biệt số doanh nghiệp thành lập mới giảm gần 30%. Điều này cho thấy sự phục hồi về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa đồng đều.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10, cả nước có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,3% so với tháng trước nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.513, giảm 5,1% so với tháng trước nhưng tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào những vấn đề thiết thực, từ tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, phục hồi sản xuất và phát triển bền vững.

Việt Nam xuất siêu hơn 7,3 tỷ USD trong tháng 10

Theo báo cáo Cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu ước đạt 93,93 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, chiếm 81,2%. Theo Cục Thống kê, có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD).

Đáng chú ý, về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu mười tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%…

Trong chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2026 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 131,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 379,55 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2026 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD (có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD). Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.

Về cán cân thương mại hàng hóa, tháng 10/2026 ghi nhận mức xuất siêu 7,31 tỷ USD. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026, trước đó trong tháng 9/2026 ghi nhận mức xuất siêu 1,3 tỷ USD. Tính chung 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Huế giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu hỏa di sản

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa thông báo, du khách đi tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong 7 ngày.

Ưu đãi này được triển khai theo Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND thành phố Huế nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

Theo đó, 5 điểm di tích áp dụng ưu đãi gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ trên tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích.

Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Ngành đường sắt đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách, tạo thuận lợi khi kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

Tuyến Kết nối di sản miền Trung giữa Huế - Đà Nẵng được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ, qua những cảnh quan nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân. Hành trình kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản, đồng thời mang đến cho du khách góc nhìn khác về vẻ đẹp miền Trung từ cửa sổ toa tàu.

Ngành đường sắt kỳ vọng, chính sách giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích ở Huế sẽ tạo thêm lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt và di sản, khuyến khích du khách kéo dài hành trình khám phá Cố đô.

Quảng Ngãi mở kênh tiếp nhận phản ánh cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các kênh tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà hoặc gợi ý, đòi hỏi chi phí không chính thức trong quá trình thực thi công vụ.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể phản ánh thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 02553.816.230, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email [email protected].

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể gửi phản ánh trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ . Trong trường hợp có nhu cầu phản ánh trực tiếp, đại diện các doanh nghiệp có thể đến làm việc tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, đặt tại số 68 Phạm Văn Đồng thuộc phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi).

Các nội dung mà doanh nghiệp được quyền phản ánh tập trung vào các hành vi nhũng nhiễu, hạch sách, gây khó khăn, phiền hà, cũng như việc cán bộ, công chức, viên chức gợi ý hoặc đòi hỏi các khoản chi phí không chính thức khi giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Việc công bố các kênh tiếp nhận nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.