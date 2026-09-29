Tin tức nổi bật ngày 29/9: Hà Nội hỗ trợ 70% chi phí đào tạo AI ở nước ngoài cho startup

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Phát biểu tại họp báo giới thiệu lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt mức 462,279 tỷ USD, tăng tới 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia góp mặt trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng từ 42% lên 50%.

Chỉ tính riêng trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất năm 2026, đã có tới 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của toàn nhóm.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, sau quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định, kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đã công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Kỳ xét chọn năm 2026 cũng là lần đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Trong quá trình xét chọn, Bộ Công Thương phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước rà soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Kết quả đánh giá còn được bổ sung bằng các thông tin độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng.

Dự kiến, lễ công bố sẽ diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Xúc tiến đúng ngành hàng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho rằng, công tác xúc tiến thương mại đã và đang đóng góp tích cực vào kết quả xuất khẩu. Với những kế hoạch được xây dựng dài hạn và phù hợp, công tác xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đổi mới, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo Cục trưởng Vũ Bá Phú, một trong nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu là xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên; đa dạng hóa thị trường; xây dựng và hoàn thiện Hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia. Đây là ba nội dung có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Trong thời gian qua, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để triển khai theo hướng xúc tiến đúng ngành hàng, đúng thị trường và đúng đối tượng doanh nghiệp.

Thứ nhất về xác định nhóm ngành hàng ưu tiên. Cục Xúc tiến thương mại đang tập trung nguồn lực vào những ngành hàng có lợi thế xuất khẩu, có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế và còn dư địa tăng trưởng. Bên cạnh những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, chúng tôi cũng quan tâm đến các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm xanh, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường. Trên cơ sở đó, các chương trình xúc tiến được thiết kế ngày càng cụ thể hơn theo từng ngành hàng, thay vì tổ chức hoạt động xúc tiến theo cách tiếp cận dàn trải.

Thứ hai là đa dạng hóa thị trường. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Với các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN, mục tiêu là tiếp tục củng cố thị phần và đi sâu hơn vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến tại các thị trường còn nhiều tiềm năng như Trung Đông, Ấn Độ, Mỹ Latinh, châu Phi và các thị trường mà Việt Nam đã có Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhưng doanh nghiệp chưa khai thác hết dư địa.

Thứ ba là xây dựng Hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia. Không một cơ quan nào có thể làm xúc tiến thương mại một cách hiệu quả nếu hoạt động riêng lẻ. Hệ sinh thái này phải có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hệ thống thương vụ, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các nền tảng số và các đối tác quốc tế. Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại giữ vai trò điều phối và kết nối, các thương vụ là một trong những đầu mối quan trọng tại thị trường nước ngoài, còn các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp là những chủ thể trực tiếp triển khai và thụ hưởng.

Việt Nam sẽ có trung tâm outlet quy mô 50.000 m²

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30-40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Đề án xác định ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê 30.000-50.000 m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê 5.000-25.000 m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Outlet tích hợp có diện tích cho thuê 15.000-50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội-Móng Cái, Hà Nội-Lào Cai, Nhật Tân-Nội Bài và Hà Nội-Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh định hướng tập trung dọc cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng, Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Hà Nội hỗ trợ 70% chi phí đào tạo AI ở nước ngoài cho startup

Hà Nội sẽ hỗ trợ 70% kinh phí, tối đa 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham gia khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài.

(Ảnh minh họa)

Chương trình nằm trong nỗ lực của Hà Nội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực DNNVV thông qua đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đề án hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp ít nhất 5.000 DNNVV mỗi năm và đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 15.000 nhân lực DNNVV mỗi năm.

Theo chương trình, khóa đào tạo dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/10/2026 tại Thượng Hải và Tô Châu, Trung Quốc, dành cho 30 lãnh đạo, quản lý DNNVV khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình gồm 7 buổi đào tạo chuyên sâu, mỗi buổi 4 giờ, với các nội dung về hệ sinh thái và xu hướng đầu tư khởi nghiệp, chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI và công nghệ lõi cho startup, hệ sinh thái công nghệ ABC gồm AI, Big Data và Cloud Computing, mô hình Nhà máy hải đăng (Smart Lighthouse Factory), cùng nghiên cứu và phát triển các công nghệ đi đầu phục vụ chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, học viên được tham quan, học tập và làm việc tại các trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ, khu công nghiệp khoa học và tổ chức khởi nghiệp tại Thượng Hải và Tô Châu nhằm tìm hiểu các mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ và trao đổi với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo cơ chế hỗ trợ, ngân sách nhà nước chi trả 70% kinh phí tham gia khóa huấn luyện, nhưng không quá 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp; doanh nghiệp đóng góp 30% kinh phí còn lại.