Tin tức nổi bật ngày 29/10: Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.

(Ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện sẽ được xem xét hỗ trợ thêm.

Cụ thể, hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1 kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, có dung lượng tối thiểu 1 kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Như vậy, mỗi hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hai hệ thống có thể được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ; trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục phải tuân thủ quy định. Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành theo quy định và áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Sẽ tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Từ thực tiễn kỳ thi năm 2026, Bộ GD&ĐT xác định cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát ở các khâu.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, một trong những giải pháp được đặt ra là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm. Cùng với đó, việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, tăng cường kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát được xem xét nhằm hạn chế những kẽ hở có thể bị lợi dụng.

Bộ GD&ĐT sẽ chú trọng hơn đến khâu lựa chọn, bố trí và quản lí cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Phương án bố trí điểm thi cũng cần được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng cường trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trường hợp không thể thực hiện, cần có ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và điều chỉnh quy chế, theo Bộ GD&ĐT yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, phát hiện sai phạm nhưng khó ngăn chặn triệt để nếu người được giao nhiệm vụ cố tình lợi dụng vị trí công tác để vi phạm hoặc tiếp tay cho gian lận. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc bổ sung thiết bị hay hoàn thiện quy trình mà còn phải nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân. Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục kẽ hở trong quy chế và tổ chức thực hiện, hạn chế khả năng xảy ra sai phạm.

6 nhóm đối tượng được giảm 50% phí khai thác dữ liệu tổng hợp quốc gia

Theo Thông tư số 156/2026/TT-BTC, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/12/2028, mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 300 đồng/trường dữ liệu. Từ ngày 1/1/2029, mức phí tăng lên 600 đồng/trường dữ liệu.

Thông tư áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thu, nộp phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu này.

(Ảnh minh họa)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin phải nộp phí theo quy định, trừ các trường hợp được miễn phí theo pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử.

Thông tư quy định 6 nhóm cá nhân được giảm 50% mức phí khai thác và sử dụng thông tin gồm: trẻ em; người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các đối tượng này được xác định theo quy định của pháp luật tương ứng đối với từng nhóm.

Trường hợp một cá nhân đồng thời thuộc từ hai nhóm đối tượng được giảm phí trở lên, mức giảm vẫn là 50%, không cộng dồn.

Như vậy, người thuộc diện được giảm phí sẽ nộp 150 đồng/trường dữ liệu trong giai đoạn từ ngày 1/11/2026 đến hết năm 2028 và 300 đồng/trường dữ liệu kể từ ngày 1/1/2029.

Về chế độ thu, nộp phí, người nộp phí thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo hình thức quy định tại Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí.

Tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Số tiền phải nộp bao gồm cả tiền lãi phát sinh, nếu có, trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí.

Chi phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí, theo chế độ và định mức chi ngân sách nhà nước. Việc kê khai, nộp và quyết toán phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 362/2025/NĐ-CP.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm hoàn trả phí trong trường hợp người nộp đã thanh toán nhưng không được cung cấp thông tin, chỉ được cung cấp một phần thông tin theo yêu cầu đã thanh toán, hoặc phát sinh giao dịch thu trùng, thu vượt mức quy định.

Trong các trường hợp này, tổ chức thu phí có trách nhiệm kiểm tra, đối soát, xác định số tiền phải hoàn trả và thực hiện hoàn trả cho người nộp phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tàu tuyến Vinh - Hà Nội dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý

Kể từ ngày 1/11/2026, ngành đường sắt sẽ chính thức bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 (tuyến Vinh - Hà Nội). Đây là giải pháp dân sinh rất kịp thời nhằm tạo điều kiện di chuyển tối ưu, an toàn và tiết kiệm cho người dân miền Trung khi ra thăm khám tại bệnh viện tuyến Trung ương.

Nhu cầu di chuyển của người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ra các cơ sở y tế tuyến Trung ương liên tục gia tăng kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Trước thực tế đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã liên tục triển khai các phương án nâng cao năng lực vận tải hành khách kết nối đến khu vực này.

Ga Phủ Lý là nút giao thông kết nối gần nhất với hai cơ sở y tế tuyến Trung ương nói trên. Lịch trình của tàu NA2 đã được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ tối đa cho mục đích khám, chữa bệnh của người dân.

Cụ thể, tàu sẽ xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 55 phút hôm trước và cập ga Phủ Lý vào lúc 3 giờ 54 phút sáng hôm sau. Ngành đường sắt đã nâng cấp hệ thống mái che ở nhà ga, trang bị ghế ngồi chờ ở phòng đợi, bố trí tại vị trí thuận tiện, dễ kết nối với các loại phương tiện ngay cổng ga…

Với việc đặt chân đến Phủ Lý vào rạng sáng, người bệnh và thân nhân đi cùng sẽ có khoảng 2 đến 3 tiếng để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục di chuyển về phía bệnh viện và chủ động làm các thủ tục, đăng ký lấy số khám ngay từ đầu giờ sáng. Lịch trình chạy đêm này sẽ giúp hành khách tiết kiệm được một khoản chi phí lưu trú qua đêm; nếu giải quyết xong việc ngay trong buổi sáng, họ có thể trở về nhà trong ngày.

Hiện tại, hệ thống vé cho chặng dừng mới tại ga Phủ Lý đã được mở bán công khai. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng đặt mua qua website chính thức của ngành đường sắt (dsvn.vn), các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé của các nhà ga.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân từ các tỉnh, đoàn tàu Bạch Mai cũng đã được tăng cường 1 toa hành khách. Việc nối thêm toa này đã giúp nâng tổng năng lực vận chuyển lên tới 700 lượt hành khách trên mỗi chuyến tàu, tương đương với 1.400 lượt hành khách mỗi ngày.

Việc bổ sung thêm điểm dừng cho tàu NA2 từ tháng 11/2026 chính là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, qua đó khẳng định vai trò của vận tải đường sắt trong việc bảo đảm an sinh xã hội.

TP HCM đề xuất miễn tiền thuê đất 5-10 năm cho các cơ sở xã hội hóa

Ngày 29/10, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND Thành phố trình dự thảo nghị quyết miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư bằng vốn tư nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các lĩnh vực xã hội hóa khác theo quy định.

Theo dự thảo tờ trình, UBND TP HCM đề xuất miễn tiền thuê đất 10 năm đối với các dự án sử dụng vốn tư nhân tại các xã và 5 năm tại các phường. Chính sách không áp dụng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc danh mục ưu đãi đầu tư theo quy định.

Việc áp dụng mức miễn khác nhau giữa địa bàn xã và phường nhằm tạo sự ưu tiên hợp lý đối với khu vực còn hạn chế về khả năng thu hút đầu tư, góp phần phát triển đồng đều mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội trên địa bàn Thành phố.

Để được hưởng ưu đãi, dự án phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được Nhà nước cho thuê đất và đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn cơ sở xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND TP HCM, chính sách miễn tiền thuê đất sẽ giúp giảm chi phí đầu tư, thu hút nguồn vốn tư nhân vào các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, qua đó mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và hạ tầng xã hội.

Đồng thời, góp phần giảm áp lực bố trí vốn đầu tư công, tạo điều kiện để ngân sách nhà nước tập trung cho các công trình, lĩnh vực thiết yếu mà khu vực ngoài nhà nước chưa có điều kiện tham gia đầu tư.

UBND TP HCM đánh giá chính sách có thể góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ của người dân, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực.

Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú tại Hà Nội sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng khi sinh con. Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, người thụ hưởng chỉ được nhận mức cao nhất, không nhận nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Cũng theo Nghị quyết, để khuyến khích duy trì mức sinh thay thế, nếu xã phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 30.000.000 đồng/xã, phường;

Các xã, phường có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 60.000.000 đồng/xã, phường.