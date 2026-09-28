Tin tức nổi bật ngày 28/9: 'Kết nối miền Di sản' bằng tàu du lịch cao cấp

"Kết nối miền Di sản" bằng tàu du lịch cao cấp

Ngày 28/9, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình thử nghiệm Tàu Cao cấp 6 sao Chuyên tuyến Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại.

Với chủ đề "Kết nối miền Di sản", hành trình Hà Nội - Ninh Bình không chỉ kết nối hai điểm đến mà còn hướng tới kết nối hai không gian di sản, văn hóa và cảnh quan. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đến không gian di sản, thiên nhiên và đời sống bản địa của Ninh Bình, chuyến tàu tạo nên hành trình thống nhất, trong đó, phương tiện di chuyển đồng thời trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch liền mạch giữa Hà Nội - Ninh Bình ngay khi lên tàu.

Chương trình trải nghiệm tạo cơ hội để cơ quan quản lý du lịch, ngành đường sắt và các doanh nghiệp lữ hành đánh giá trực tiếp toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ thời gian và chất lượng vận hành, dịch vụ trên tàu đến khả năng kết nối giữa ga Ninh Bình với các khu, điểm du lịch.

Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi và giàu trải nghiệm, gồm các toa khách cao cấp và toa nhà hàng. Sản phẩm đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để hướng tới khả năng phục vụ du khách thường xuyên, hằng ngày theo cả hai chiều Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Việc kết hợp vận chuyển, dịch vụ, ẩm thực và không gian trải nghiệm trên tàu được kỳ vọng tạo nên một hành trình du lịch liền mạch, trong đó trải nghiệm của du khách bắt đầu ngay từ khi rời Hà Nội.

Sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn sẽ tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích tại tỉnh như không gian văn hóa Mường ở Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc. Dự kiến, thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ lồng ghép nhiều tour, tuyến phù hợp để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất.

Đây là cơ sở thực tiễn để các bên tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng các chương trình tour phù hợp, tăng cường liên kết giữa đường sắt - lữ hành - điểm đến và đẩy mạnh quảng bá hành trình "Hà Nội - Ninh Bình, hành trình qua các miền di sản.

Việc nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch giữa Hà Nội và Ninh Bình. Sản phẩm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường sắt theo hướng kết hợp giữa giao thông, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy du lịch xanh, thuận tiện và bền vững.

Trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2026-2027.

Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2026-2027 - Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” được Honda Việt Nam (HVN) triển khai nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.

Theo kế hoạch, trong năm học 2026-2027, chương trình sẽ cung cấp 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 100% học sinh bước vào lớp Một trên phạm vi toàn quốc. Song song với hoạt động trao tặng, ban tổ chức sẽ tăng cường công tác đào tạo kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro. Mục tiêu cụ thể là đào tạo kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho toàn bộ 1,8 triệu học sinh nhận mũ và 350.000 phụ huynh.

Hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được HVN phối hợp với các cơ quan Chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Đến nay, tổng số mũ bảo hiểm được trao tặng đã đạt gần 14 triệu chiếc.

Phát triển hệ sinh thái “bốn nhà”

Tại hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới của Việt Nam”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, những chuyển biến đáng chú ý của Việt Nam: Năm 2025, kinh tế số đóng góp 14,02% GDP; năng suất lao động đạt khoảng 245 triệu đồng/lao động, tăng 6,83% theo giá so sánh. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 44 trong xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Đây là những tiền đề quan trọng để chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tiềm năng và năng lực thực tế vẫn còn lớn. Chi cho R&D (Nghiên cứu và Phát triển) của Việt Nam mới đạt khoảng 0,41% GDP năm 2023. Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin và công nghệ số là khoảng 150.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng nguồn cung hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 50%; nhân lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và thiết kế vi mạch còn thiếu hụt đáng kể. Liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu chưa đủ mạnh để thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Từ thực trạng đó, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đề xuất hoàn thiện thể chế cho R&D, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng tăng cường STEM, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn và kỹ năng số; phát triển hệ sinh thái “bốn nhà” gồm: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường và nhà khoa học, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước kiến tạo, nhà khoa học là nhân tố then chốt và nhà trường là cái nôi của nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Hà Nội dự kiến bồi thường đất tối đa gấp 2 lần mức quy định cho 7 dự án đường sắt

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư 7 dự án đường sắt quan trọng, gồm 2 dự án đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị.

Một trong những cơ chế đáng chú ý là chính sách giải phóng mặt bằng. Theo dự thảo, trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, giá đất tính bồi thường được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định. Người có đất ở bị thu hồi được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố.

Dự thảo cũng đề xuất tăng vai trò của nhà thầu chiến lược trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động người dân, tổ chức trong phạm vi dự án tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Việc này được thực hiện song song với công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Ngoài cơ chế giải phóng mặt bằng, Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều chính sách đặc thù về lựa chọn nhà thầu, thủ tục đầu tư, huy động vốn, thử nghiệm công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.

7 dự án được áp dụng cơ chế gồm 2 dự án đường sắt quốc gia: cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM hiện hữu, đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn.

5 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 (Thượng Phúc - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài); tuyến số 2 (sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương);

Tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An - sân bay Gia Bình); tuyến số 10 (Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Vĩnh Tuy - Đông Anh) và tuyến số 14 (Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm - Nghĩa Trụ).

Theo kế hoạch trong dự thảo, 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công từ tháng 6 và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Hai dự án đường sắt quốc gia dự kiến khởi công dịp Quốc khánh 2/9 và hoàn thành vào năm 2027.

Xử lý hơn 9.000 vụ vi phạm thị trường trong quý III/2026

Theo báo cáo ngày 25/9/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong nước quý III cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Trong quý III, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 11.916 vụ việc, xử lý 9.354 vụ vi phạm, xác định 10.400 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 100,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy là 29,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, 108 vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu và thương mại điện tử.

Để nâng cao hiệu quả thực thi, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính giai đoạn 2026-2027. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp xử lý hàng xâm phạm quyền và xây dựng tài liệu hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường.

Cùng đó, việc kiểm tra, xử lý được triển khai trên cơ sở phối hợp liên ngành với công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cơ quan thuế, y tế, chính quyền địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và chủ thể quyền. Việc phối hợp tập trung vào trao đổi thông tin, xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra tuyến vận chuyển, kho bãi, điểm tập kết và xử lý các vụ việc liên quan nhiều địa bàn.