Tin tức nổi bật ngày 28/10: Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

HĐND thành phố Hà Nội thông qua chủ trương giải quyết chỗ ở cho các hộ khó khăn nhất về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm, theo cơ chế được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm xác định có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong các nhà đông hộ, diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ có khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trong diện tích chưa đến 20m².

Một góc phố cổ Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Tình trạng này khiến điều kiện sống của người dân không được bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng đến sức khỏe, vệ sinh và môi trường.

Để giải quyết nhu cầu cấp thiết, UBND TP Hà Nội đề xuất bố trí quỹ nhà ở xã hội tối đa 902 căn hộ, dành cho các hộ đủ điều kiện mua hoặc thuê mua mà không phải bốc thăm. Mỗi dự án nhà ở xã hội được bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán để thực hiện chính sách này.

Theo phương án đề xuất, thành phố chủ động chuẩn bị quỹ nhà, xác định danh sách đối tượng đủ điều kiện và bố trí căn hộ cụ thể, qua đó bảo đảm mỗi hộ được tiếp cận một căn hộ, không phụ thuộc vào kết quả bốc thăm tại từng dự án.

Chính sách hướng tới giải quyết chỗ ở cho nhóm người dân khó khăn nhất tại khu vực phố cổ, phố cũ, đồng thời tạo điều kiện để các hộ chuyển đến nơi ở mới, góp phần giảm mật độ dân cư tại khu vực nội đô lịch sử.

Theo Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND giao UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức việc lập danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội; xác định, công bố quỹ nhà ở xã hội bố trí cho đối tượng được hỗ trợ mua, thuê mua.

Ban hành các quyết định, quy định, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo việc các hộ được bố trí mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm mục tiêu kịp thời giải quyết chỗ ở cho hộ gia đình, cá nhân được xác định là khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội; góp phần giãn dân, xây dựng văn minh đô thị tại khu vực phố cổ, phố cũ, thực hiện theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hơn 10.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

Theo số liệu được Bộ Tài chính cho biết, cả nước có 31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đến ngày 26/10, có 21.127 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác, tương đương 66,9%; còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành.

Tại khối bộ, cơ quan Trung ương, trong tổng số 5.115 cơ sở thuộc diện xử lý, đã có 4.320 cơ sở hoàn thành, đạt 84,5%. Như vậy, số cơ sở chưa hoàn thành tại khối này là 795, thấp hơn đáng kể so với khối địa phương.

Một số bộ, ngành đạt tỷ lệ xử lý cao, như: Bộ Tư pháp hoàn thành 399/407 cơ sở, tương đương khoảng 98%; Bộ Công Thương đạt 506/520 cơ sở, tương đương 97,3%; Bộ Tài chính đạt 1.698/1.812 cơ sở, tương đương 93,7%; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao lần lượt đạt tỷ lệ 89,8% và 88,9%.

Ở khối địa phương, trong tổng số 26.415 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, mới có 16.807 cơ sở hoàn thành, đạt 63,6%; còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với khối bộ, cơ quan Trung ương.

Xét theo tỷ lệ hoàn thành, Tuyên Quang dẫn đầu với 1.581/1.611 cơ sở đã được xử lý, đạt 98,1%; Bắc Ninh đứng tiếp theo với 1.001/1.031 cơ sở, đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5% với 614/636 cơ sở; Thái Nguyên đạt 92,4% với 716/775 cơ sở. Hải Phòng cũng ghi nhận tỷ lệ hoàn thành 89,1%, tương ứng 892/1.001 cơ sở.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tỷ lệ xử lý còn thấp. Trong đó, TP HCM mới hoàn thành 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau hoàn thành 43/390 cơ sở, đạt 11%; Quảng Trị đạt 11,6% với 77/663 cơ sở. Tại Đà Nẵng, số cơ sở đã xử lý là 305/1.270, tương đương 24%; Gia Lai đạt 36,7% với 563/1.534 cơ sở.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026. Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, phân loại tài sản, từ đó xác định phương án phù hợp như tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản công, đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện trên hệ thống theo dõi nhà, đất dôi dư.

Hà Nội sẽ miễn phí vé tháng giao thông công cộng cho lao động khu công nghệ cao

Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố nghiên cứu, xây dựng quy trình, hướng dẫn triển khai chính sách miễn phí vé tháng giao thông công cộng cho người làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn.

Việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về một số cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao.

Theo khoản 2, Điều 15 của Nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao được miễn phí vé tháng khi sử dụng xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố định và đường sắt đô thị.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm nghiên cứu, làm rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, hồ sơ và thủ tục xác nhận; phương thức cấp, sử dụng vé miễn phí cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Quy trình hướng dẫn phải bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp quy định hiện hành.

Phòng Vận tải được giao phối hợp rà soát các quy định liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Sở xem xét, chỉ đạo; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND thành phố quyết định.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đã nhận được đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách từ Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố. Tuy nhiên, do ô tô chở khách tuyến cố định không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đơn vị kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thống nhất chính sách đối với các loại hình vận tải được hưởng ưu đãi.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ theo quy định.

10 thành viên Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM huy động khoảng 2,7 tỷ USD

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) đã công bố 10 thành viên đầu tiên trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính quốc tế gắn liền với nhu cầu kinh tế thực.

Theo VIFC-HCMC, sự tham gia của các thành viên góp phần kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính, góp phần đưa nguồn lực vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng của TP HCM và cả nước.

Theo đó, 10 thành viên là các công ty holding dự kiến huy động tổng số vốn khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027, lũy kế đến năm 2030 là 3 tỷ USD chủ yếu vào các dự án cơ sở hạ tầng, giáo dục, năng lượng...

Cụ thể, Equest Capital cam kết huy động 325 triệu USD, cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Tây Nam TP HCM. Công ty Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản phục vụ đầu tư hạ tầng trong VIFC.

Bên cạnh đó, Vinacapital International Partners, cam kết huy động 200 triệu USD cho tòa nhà VIFC quy mô 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Tây Ninh.

Công ty Saigon Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD, phục vụ phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý cho hệ sinh thái VIFC.

Công ty Đầu tư và Phát triển Hàng hải cam kết đầu tư 100 triệu USD cho hoạt động vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải góp phần phát triển các dịch vụ hỗ trợ hàng hải và logistics.

Công ty REE Energy Finance, cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh, đảm bảo an ninh năng lượng.

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cam kết đầu tư 57,7 triệu USD để thành lập Sở giao dịch hàng hóa trong VIFC với quy mô đầu tư theo báo cáo là 1.500 tỷ đồng.

Công ty AG&P Holding Việt Nam dự kiến đầu tư từ 750 triệu - 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2030 để phát triển chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng, trung tâm dữ liệu.

Công ty Rovela Pay cam kết đầu tư 10 triệu USD cung cấp dịch vụ thanh toán, dành cho khách du lịch quốc tế.

Công ty Keppel Việt Nam cam kết thành lập các nền tảng đầu tư tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư với đối tác toàn cầu cam kết huy động hơn 1 tỷ USD chủ yếu từ bên thứ ba nhằm khai thác cơ hội đầu tư hạ tầng bất động sản, thương mại, dịch vụ… trong VIFC.