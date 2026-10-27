Tin tức nổi bật ngày 27/10: Hơn 110 triệu lượt khách qua cảng hàng không

Hơn 110 triệu lượt khách qua cảng hàng không

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, các cảng hàng không phục vụ hơn 110 triệu lượt hành khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa đạt 1,6 triệu tấn, tăng hơn 9%.

(Ảnh minh họa)

Trong tổng lượng hành khách, khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9%. Riêng tháng 10/2026, các cảng hàng không phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa hơn 6 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 172.000 tấn, tăng hơn 3%.

Ở khối vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 50 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 2%; khách nội địa đạt gần 34 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Riêng tháng 1/2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 3 triệu lượt.

Vận tải hàng hóa của các hãng đạt gần 388.000 tấn trong 10 tháng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10-2026, sản lượng đạt hơn 41.000 tấn, tăng 3%.

Đáng chú ý, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025, nâng tổng số máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lên 261 chiếc đã góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Hà Nội xử phạt hơn 4,4 tỷ đồng vi phạm trong thương mại điện tử

Theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động tháng 10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, lũy kế 10 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 15 vụ liên quan đến thương mại điện tử, phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, có một vụ liên quan đến thương mại điện tử bị xử phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và 11 chiếc túi, ví nhập lậu.

Qua các vụ việc vi phạm cho thấy, các hành vi vi phạm về thương mại điện tử thường gặp gồm: không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không hiển thị công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng. Bên cạnh đó là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng.

Trước tình hình trên, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng, gắn với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động nhận diện các nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra trong những tháng cuối năm.

Chuyển mô hình tăng trưởng, lấy năng suất làm động lực chủ đạo

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, Việt Nam cần đồng thời phát huy tốt hơn các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Theo TS. Cấn Văn Lực, điều quan trọng nhất là chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng dựa vào mở rộng nguồn lực sang nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng phát triển.

TS. Cấn Văn Lực nhận định: “Giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi một sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy: từ tăng trưởng dựa vào mở rộng nguồn lực sang tăng trưởng dựa trên năng suất, hiệu quả, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh mà còn hướng tới một mô hình phát triển chất lượng, bền vững và bao trùm”.

Với kịch bản GDP tăng trưởng 10%/năm giai đoạn 2026-2030, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cần đóng góp 53-55% vào tăng trưởng, vốn đóng góp 40-42% và lao động khoảng 5%. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GDP phải đạt 37-39%, vốn đầu tư tăng 13-15%/năm, năng suất lao động tăng 8-8,5%/năm và kinh tế số chiếm 28-30% GDP.

Những yêu cầu này cho thấy, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, việc gia tăng vốn đầu tư và mở rộng quy mô nền kinh tế cần đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tạo ra giá trị gia tăng, qua đó giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

TS. Cấn Văn Lực cũng cho rằng, cần phân biệt rõ giữa mô hình tăng trưởng và mô hình phát triển. Mô hình tăng trưởng thường tập trung vào yếu tố “lượng”, như tăng trưởng GDP, thu nhập và việc làm, với phạm vi và tầm nhìn ngắn hoặc trung hạn. Trong khi đó, mô hình phát triển tập trung nhiều hơn vào yếu tố “chất” và tính bền vững, bao gồm mức sống, chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội, tính bao trùm và môi trường. Phạm vi của mô hình phát triển rộng hơn, bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh, với tầm nhìn dài hạn.

Theo TS. Cấn Văn Lực, đổi mới mô hình tăng trưởng là điều kiện cần, còn xác lập mô hình phát triển phù hợp là điều kiện đủ để phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Kế hoạch nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Thông qua Chương trình nghệ thuật đặc biệt, tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng; đồng thời, khắc họa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026 (thứ Ba), thời lượng tối đa không quá 120 phút tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa đan xen, kết thúc chương trình. Tổng thời lượng pháo hoa không quá 15 phút.