TP HCM miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM. Theo quyết định, ngoài các công trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng, các công trình sau đây được miễn giấy phép xây dựng.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn Thành phố có quy mô dưới 7 tầng (trên cao độ mặt đất đặt công trình), có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Trường hợp hồ sơ pháp lý được phê duyệt không quy định việc xây dựng tầng hầm, công trình nhà ở riêng lẻ thuộc diện nêu trên được xây dựng tối đa 1 tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, với điều kiện bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Quyết định cũng quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan, đồng thời gửi thông báo khởi công cho UBND các địa phương của Thành phố.

Việc quản lý trật tự xây dựng, nghiệm thu công trình và cấp sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, thành phố bổ sung diện miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp và đất do Nhà nước quản lý.

UBND TP HCM giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quy định mới.

Hà Nội nghiên cứu xe buýt điện đưa đón học sinh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét chủ trương giao Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh (GSM) nghiên cứu, xây dựng đề án tổ chức dịch vụ xe buýt điện phục vụ học sinh trên địa bàn Thành phố.

Theo Sở Xây dựng, hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông của Thủ đô.

Vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, lượng phương tiện tập trung tại các cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến môi trường đô thị.

Việc nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh được Sở Xây dựng đánh giá là giải pháp có thể giảm lượng phương tiện cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa đón học sinh và đa dạng hóa các loại hình vận tải hành khách công cộng.

Về phương án tổ chức, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu các tuyến xe buýt cố định hoặc tuyến phục vụ theo khu dân cư, cụm trường học. Những khu vực có đông học sinh, nhu cầu đưa đón lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông sẽ được ưu tiên nghiên cứu.

Đề án cần xác định cụ thể đối tượng phục vụ, lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí các điểm đón, trả học sinh và phương án vận hành phù hợp với lịch học của từng trường.

Đặc biệt, phương tiện phục vụ đưa đón học sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, sức chứa và yêu cầu an toàn; ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hành trình, cập nhật thông tin đón, trả học sinh. Đồng thời phải quy trình quản lý học sinh trong suốt chuyến đi, kiểm soát việc đón, trả học sinh, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và có phương án xử lý các tình huống khẩn cấp.

Minh bạch thông tin trên thị trường trực tuyến

Tại toạ đàm "Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm", bà Lê Thị Thu Hằng - đại diện Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2026, quy mô thương mại điện tử Việt Nam ước đạt khoảng 37,5 tỷ USD. Với dân số hơn 100 triệu người, khoảng 60% dân số Việt Nam đã từng mua sắm trực tuyến. Riêng nhóm hàng bách hóa, thực phẩm, bao gồm đồ uống và nước giải khát, trong 10 tháng năm 2026 ghi nhận doanh thu gần 20.000 tỷ đồng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo Lê Thị Thu Hằng, khác với mua sắm truyền thống, người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến không thể trực tiếp cầm nắm, kiểm tra sản phẩm mà chủ yếu dựa vào thông tin được cung cấp trên các nền tảng để đưa ra quyết định mua hàng. Vì vậy, minh bạch thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực tế ghi nhận những chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp ngày càng cung cấp nhiều thông tin hơn về sản phẩm. Tuy nhiên, tình trạng thiếu minh bạch thông tin vẫn gây ra những hệ lụy đối với người tiêu dùng. Trong 10 tháng năm 2026, Cục Thương mại điện tử đã phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ những sản phẩm vi phạm quy định pháp luật.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và gia tăng sức cạnh tranh.

Hà Nội đề xuất 272 tuyến đường, phố được sử dụng lòng đường để trông giữ xe

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, mỹ quan đô thị, ngày 26/11, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội phê duyệt danh mục 272 tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Danh mục trải rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội; trong đó, khu vực nội đô có các tuyến phố như: Trần Nhật Duật, Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế, Hàng Giấy, Lý Thái Tổ, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Bà Triệu, Hàng Bài, Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Khánh Dư…

Đối với các tuyến đường, phố, vỉa hè do UBND xã, phường được phân cấp quản lý, UBND xã, phường tổ chức rà soát, phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố, vỉa hè được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện do UBND xã, phường quản lý làm cơ sở tổ chức cấp phép theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất nhiều điều kiện cụ thể đối với việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện. Đơn cử như yêu cầu đối với lòng đường phải thuộc danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Các điểm trông giữ phương tiện phải ứng dụng công nghệ thông tin khi sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện bảo đảm kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt, phục vụ tìm kiếm chỗ đỗ, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền.

Vị trí trông, giữ phương tiện phải được sơn kẻ vạch rõ ràng, bố trí biển báo hiệu giao thông đường bộ theo quy chuẩn, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn dưới lòng đường.

Bên cạnh đó, vị trí trông, giữ phương tiện cũng phải cách trụ cứu hỏa 15m về hai phía (tính từ vị trí lắp đặt trụ cứu hỏa), cách vị trí điểm dừng xe buýt theo quy định. Trường hợp trên tuyến đường đã bố trí nơi dừng phương tiện, đỗ phương tiện hoặc quy định các điểm đỗ phương tiện thì phương tiện phải dừng, đỗ tại các vị trí đó.

Liên ngành Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND cấp xã có liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông, phương án sử dụng tạm thời lòng đường. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện không quá 6 tháng/lần.

Đối với vỉa hè, vị trí trông, giữ phương tiện phải cách nút giao thông tối thiểu 10m tính từ mép đường giao nhau, vị trí trông, giữ phương tiện phải được sơn kẻ vạch rõ ràng, bố trí biển báo hiệu giao thông đường bộ theo quy chuẩn và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tại những khu vực trông, giữ phương tiện không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn trên vỉa hè; các phương tiện phải được sắp xếp ngăn nắp, trật tự, đảm bảo người đi bộ đi lại thuận tiện, thông thoáng; phần vỉa hè còn lại (không bao gồm phần hè đang bố trí cây xanh, cột điện, biển báo và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu từ 1,5m trở lên.

UBND cấp xã phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí phương tiện trên vỉa hè nhằm đảm bảo chịu tải kết cấu vỉa hè, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; chỉ cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè để trông, giữ phương tiện đối với những vị trí có kết cấu đảm bảo khả năng chịu tải trọng. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện không quá 6 tháng/lần.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn dịp năm mới

Để kích cầu du lịch, thu hút khách đến với thành phố bên sông Hàn vào dịp năm mới 2027, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn.

Các hoạt động sôi động như Lễ hội Chào năm mới 2027 với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới” được tổ chức từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027. Theo đó, lễ hội gồm 10 nhóm hoạt động, tập trung tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực hai bên cầu Rồng và kết nối với nhiều địa điểm tại Hội An, Tam Thanh, Tam Kỳ cùng các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian trải nghiệm văn hóa đón năm mới của Đà Nẵng và các quốc gia, chương trình nghệ thuật, ẩm thực, hoạt động giao lưu quốc tế và những điểm chụp ảnh được trang trí theo chủ đề năm mới. Thành phố dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn”, không gian ước nguyện và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho nhiều lứa tuổi.

Đặc biệt, vào thời khắc chuyển giao năm mới 2027, các hoạt động đếm ngược được tổ chức tại nhiều địa điểm, kết hợp cầu Rồng phun lửa, phun nước, diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn và trình diễn pháo hoa không nổ. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động chào đón những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới tại sân bay, nhà ga, cảng biển và một số điểm du lịch nổi tiếng.

Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 (Danang Christmas Market 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại khuôn viên ngoài trời Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn với hơn 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại Đà Nẵng trong dịp Giáng sinh và đón năm mới 2027, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế đến thành phố.

Thông qua chuỗi sự kiện, Đà Nẵng hướng đến xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm phát triển du lịch sự kiện, từng bước khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.