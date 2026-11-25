Quản lý thị trường xử lý gần 2.900 vụ vi phạm

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 3.969 vụ, xử lý 2.897 vụ và 3.237 hành vi vi phạm. Có 12 vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 33,2 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy gần 88,85 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

TP HCM là địa bàn có số vụ kiểm tra và xử lý cao nhất, với 880 vụ kiểm tra, 804 vụ xử lý. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 370 vụ, xử lý 381 vụ (bao gồm cả các vụ việc tồn đọng từ kỳ trước chuyển sang). Các địa phương có số vụ xử lý đáng chú ý khác gồm Đồng Nai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Nghệ An và An Giang.

Trên môi trường thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ 283 sản phẩm và xử lý 58 gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Cục cũng ban hành 4 văn bản đề nghị nền tảng phối hợp gỡ bỏ thông tin, sản phẩm vi phạm; chuyển 12 văn bản cho cơ quan Công an phục vụ xác minh, điều tra và 2 văn bản cho lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, xử lý.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm và hàng hóa phục vụ thị trường Tết được tăng cường. Lực lượng Quản lý thị trường xử lý 181 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và 201 vụ trong lĩnh vực y tế, gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế; đồng thời thu hồi, tiêu hủy hàng tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả có diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch được triển khai từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Trọng tâm là kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Ban Chỉ đạo cũng dự kiến thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn trọng điểm, theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với các Sở Công Thương và giám sát việc dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết.

Đề xuất phát triển 38 trung tâm, khu logistics tại TP HCM

Tại tọa đàm “Phát triển TP HCM trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”, ông Trần Ngọc Thanh - chuyên gia logistics thuộc liên danh tư vấn Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG) đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm mạng lưới 38 trung tâm, khu logistics, gồm 16 trung tâm tổng hợp, 19 trung tâm chuyên dụng, 2 khu thương mại tự do và 1 khu logistics tích hợp.

Mạng lưới được tổ chức theo 3 lớp không gian gồm: logistics quốc tế và cấp vùng, trung chuyển và phân phối, logistics đô thị, kết nối thông qua 5 hành lang logistics đa phương thức. Trong đó, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, quy mô hơn 4.174ha, được định hướng là hạt nhân phát triển.

Để hiện thực hóa phương án trên, các chuyên gia kiến nghị thành phố bảo vệ quỹ đất logistics tại những vị trí gần cảng biển, ga đường sắt và khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư kết nối đường sắt vào cảng, nâng cấp luồng đường thủy, hoàn thiện các tuyến vành đai, cao tốc và kết nối Cái Mép - Cần Giờ.

Mở rộng hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với cảng cạn, kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng dùng chung; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào dịch vụ logistics giá trị cao.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù về thuế, hải quan đối với khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp; hình thành đầu mối điều phối liên ngành, liên vùng và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung giữa cảng biển, kho bãi, doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

13 tỉnh, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu đất đai

Ngày 25/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường(NN&MT) vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Cụ thể 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang. Bộ yêu cầu tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Theo Bộ NN&MT, tính đến ngày 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm I "đúng - đủ - sạch - sống"; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đáng chú ý, hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu được thực hiện.

Bên cạnh đó, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID; hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, qua theo dõi, đánh giá, Bộ NN&MT xác định còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Cụ thể, Tuyên Quang đạt 65%, Lạng Sơn đạt 67%, Lâm Đồng đạt 68%, An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%. Đây là những địa phương cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có.

Bộ yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng và tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm, khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", bảo đảm đồng bộ những dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo Bộ NN&MT trước ngày 3/12/2026.

Cần những ưu tiên trong bảo vệ môi trường để phát triển du lịch

Ngày 25/11 tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh duyên hải Bắc Bộ”, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho hay, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng đa dạng về loại hình, mở rộng quy mô và gia tăng lượng người tham gia. Do vậy, các vấn đề như rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, nước thải, tiếng ồn, tiêu thụ tài nguyên nước và năng lượng, tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách thức quản lý, tổ chức và kiểm soát hoạt động.

Đối với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, vấn đề này càng có ý nghĩa thiết thực do đặc điểm tài nguyên và không gian phát triển đa dạng, bao gồm hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, khu du lịch biển, đảo, vùng đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên, các công trình thể thao và không gian tổ chức sự kiện. Mỗi loại hình có đặc điểm khai thác, sử dụng tài nguyên và phát sinh chất thải khác nhau, đòi hỏi phương thức quản lý và giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cũng cho biết những vấn đề cần quan tâm: Bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững; kiểm soát chất thải và các tác động môi trường tại khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội và sự kiện thể thao; xác định sức chịu tải môi trường và yêu cầu quản lý hoạt động tại các điểm đến, nhất là trong mùa cao điểm; xây dựng tiêu chí, quy trình bảo vệ môi trường phù hợp từng loại hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu trong quản lý môi trường; phát triển, duy trì và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện từng địa phương…góp phần đưa việc bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác bảo tồn di sản, tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch bền vững.

Gia Lai đầu tư hơn 197 tỷ đồng xây dựng hai nhà máy xử lý chất thải

Ngày 25/11, tại xã Gào, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197,5 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích 6,08 ha, công suất thiết kế 300 tấn/ngày.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dự án thứ hai là Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày.

Nhà máy định hướng thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng khác.

Việc đầu tư nhà máy này được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đổ thải xây dựng không đúng quy định, giảm áp lực lên các khu vực tiếp nhận chất thải, đồng thời tạo thêm nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng.