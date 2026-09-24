Tin tức nổi bật ngày 24/9: Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 chủ đề “Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá”.

Năm 2025, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá Việt Nam là một trong hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới với mức tăng 21,2%, đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tiếp nối đà phát triển, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Dữ liệu từ nền tảng Agoda công bố nửa đầu năm 2026 ghi nhận Việt Nam đã vươn lên lọt Top 3 điểm đến châu Á về tỷ lệ du khách quay lại.

(Ảnh minh họa)

Nền tảng hạ tầng và quy mô doanh nghiệp ngành du lịch cũng liên tục được củng cố. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 4.500 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (chủ yếu là công ty TNHH và công ty cổ phần), giữ vai trò nòng cốt đưa khách đến Việt Nam. Toàn quốc có trên 44.000 hướng dẫn viên hoạt động (gồm gần 27.000 hướng dẫn viên quốc tế, trên 15.600 hướng dẫn viên nội địa và 2.000 hướng dẫn viên tại điểm), đáp ứng tốt yêu cầu đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.

Cả nước hiện có 9 khu du lịch quốc gia, gần 70 khu du lịch cấp tỉnh và hơn 500 điểm du lịch, tạo cơ sở mở rộng sản phẩm lữ hành. Các doanh nghiệp đã tăng cường nghiên cứu thị trường, liên kết chuỗi dịch vụ và phát triển các sản phẩm chuyên biệt như MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, văn hóa - cộng đồng.

Theo kịch bản phát triển ngành Du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 - 27 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 43-47 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm du lịch như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Quảng Ninh… bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP, khẩn trương bắt tay hành động ngay trong quý IV. Các địa phương cùng doanh nghiệp cần chủ động phối hợp tung ra các gói kích cầu mùa đông, các sản phẩm du lịch đêm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026.

Từ xúc tiến theo chiều rộng sang xúc tiến có trọng tâm, thực chất và tạo giá trị, ngành Du lịch đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức và cách tiếp cận thị trường. Khi quảng bá được gắn với sản phẩm, thị trường với doanh nghiệp và kết nối với hiệu quả cụ thể, xúc tiến du lịch sẽ không chỉ dừng ở việc đưa hình ảnh điểm đến đến gần du khách, mà trở thành động lực mở rộng thị trường, thu hút dòng khách và gia tăng giá trị cho toàn ngành. Đây cũng là nền tảng để du lịch Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao vị thế quốc tế và đóng góp ngày càng rõ nét vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỷ nguyên mới: Lấy dữ liệu làm nguồn lực, AI làm công cụ

Tại “Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách Nhà nước năm 2026”, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) Nguyễn Việt Hà cho biết, chuyển đổi số của ngành Tài chính đang bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Theo Cục trưởng Nguyễn Việt Hà, nếu như trong giai đoạn trước, ngành Tài chính tập trung nhiều vào việc số hóa quy trình, xây dựng hạ tầng hệ thống và đưa các dịch vụ lên môi trường số, thì bước sang giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải tiến thêm một bước dài.

Cụ thể, ngành phải lấy dữ liệu làm nguồn lực cốt lõi, lấy kết nối và chia sẻ làm phương thức vận hành, lấy AI cùng các công nghệ số làm công cụ đắc lực, đồng thời lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo thành công.

Cục trưởng Nguyễn Việt Hà chỉ rõ, trong giai đoạn tới, ngành Tài chính cần tập trung thực hiện thành công bốn cuộc chuyển đổi lớn: Thứ nhất, chuyển từ số hóa đơn thuần sang quản trị dựa trên dữ liệu. Thứ hai, chuyển từ việc ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng năng lực AI toàn diện cho toàn ngành. Thứ ba, chuyển từ các hệ thống công nghệ riêng lẻ, khép kín sang một hệ sinh thái kết nối và liên thông đồng bộ.Thứ tư, chuyển từ tư duy “an toàn đi sau” sang nguyên tắc “an toàn ngay từ thiết kế”.

9 tháng, hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, 9 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết và 6.704 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 3,76 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025; tạm giữ hơn 770 nghìn phương tiện, tước gần 90 nghìn giấy phép, chứng chỉ chuyên môn và trừ điểm hơn 508 nghìn giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trong đó có hơn 959 nghìn trường hợp chạy quá tốc độ, gần 595 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 405 nghìn trường hợp không đội mũ bảo hiểm và gần 346 nghìn trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Việc xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 170,7 nghìn trường hợp đi sai làn đường, phần đường; 45,4 nghìn trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; gần 43 nghìn trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 34,6 nghìn trường hợp tránh, vượt sai quy định; 29 nghìn trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường một chiều; 20,9 nghìn trường hợp chở quá số người quy định và 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện, thuyền viên trong ca trực có chất ma túy trong cơ thể.

Cũng trong 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện đăng ký mới 3,3 triệu phương tiện, gồm 513,6 nghìn ô tô, 2,8 triệu mô tô và 8,4 nghìn xe máy chuyên dùng. Công tác rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, kết nối và khai thác dữ liệu trên các nền tảng số tiếp tục được triển khai, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý phương tiện và người điều khiển.

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe buýt

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp ghi nhận các trường hợp tai nạn giao thông gây thương vong liên quan xe buýt. Cụ thể, ngày 21/9/2026 xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 33 và người đi xe máy tại ngã tư Phạm Hùng-Dương Đình Nghệ. Ngày 22/9/2026 tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 64 và xe chở rác trên đường Nam Sơn.

Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.

Các đơn vị phải quán triệt đến toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm nội quy, quy chế vận hành trên tuyến và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặc biệt không lái xe khi có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi đang lái xe và không hút thuốc trên xe.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được yêu cầu chỉnh trang đoàn phương tiện, bảo đảm xe có chất lượng tốt, sạch sẽ, an toàn; thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ việc kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo quy định. Chỉ những phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới được đưa vào hoạt động trên tuyến.

Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nội quy, quy chế hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.