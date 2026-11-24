Hà Nội chốt tiền ăn bán trú của học sinh cao nhất 45.000 đồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163 ngày 23/11 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường công lập, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non có mức thu tối đa là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 35.000 đồng với bữa trưa, bữa phụ. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa với bữa sáng và bữa trưa lần lượt là 25.000 và 45.000 đồng.

Ngoài tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với tiểu học, THCS, THPT.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Bên cạnh đó, dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km.

Dịch vụ nước uống học sinh tối đa là 16.000 đồng/học sinh/tháng, trong khi dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các trường sẽ căn cứ mức trần quy định này để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12.

Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 36/CĐ-CT yêu cầu các Trưởng thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn khẩn trương rà soát dữ liệu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Cục Thuế cho biết, chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 tại Nghị quyết số 63/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nộp thuế, đặc biệt phổ biến nội dung Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý đối tượng áp dụng là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định.

Cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị hướng dẫn người nộp thuế về việc xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài theo Điều 3 của Nghị quyết, đồng thời làm rõ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Điều 4.

Cụ thể, để được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hạn cuối để cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ là hết ngày 30/6/2028.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo phổ biến chính sách đến công chức thuế và người nộp thuế. Trong quá trình rà soát dữ liệu và xử lý nợ, các đơn vị phải kịp thời báo cáo vướng mắc về Cục Thuế để được xem xét, hướng dẫn.

Theo quy định tại Nghị quyết, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này. Cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Hàng nhập qua thương mại điện tử dưới 1 triệu đồng được miễn thuế

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định 417 về quản lý hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo đó, hàng nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử được miễn thuế nhập khẩu nếu trị giá hải quan của từng đơn hàng không quá 1 triệu đồng. Tổng trị giá hàng được miễn thuế tối đa 48 triệu đồng mỗi năm cho mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng. Thuế giá trị gia tăng và các sắc thuế khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước khi Nghị định mới được ban hành, cơ quan quản lý chưa có quy định về chính sách thuế với hàng nhập qua thương mại điện tử. Vì vậy, những hàng hóa này có giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu (không miễn thuế VAT). Còn hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (tức mua qua thương mại điện tử) không được áp dụng định mức miễn thuế này.

Khi dự thảo được lấy ý kiến năm 2025, Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng đề nghị thu thuế nhập khẩu cả với đơn hàng giá trị nhỏ. Bộ Công Thương lo ngại hàng giá rẻ, kém chất lượng tràn vào thị trường. VCCI cho rằng phần lớn đơn hàng trực tuyến có giá trị thấp, nên việc miễn thuế có thể khiến hàng sản xuất trong nước chịu bất lợi khi cạnh tranh.

Bộ Tài chính giữ đề xuất vì cho rằng cơ chế này tương đồng với quy định miễn thuế nhập khẩu với hàng giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo Bộ Tài chính, hạn mức 48 triệu đồng mỗi năm giúp người mua thuận tiện khi đặt hàng lẻ từ nước ngoài, đồng thời hạn chế nhập khẩu ồ ạt hàng giá rẻ.

Nghị định chia hàng xuất, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm hàng không thuộc diện phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện hoặc kiểm tra chuyên ngành. Hàng chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc tự vệ cùng các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 2 và làm thủ tục theo quy định.

Với nhóm 1, người khai gửi tờ khai điện tử chậm nhất hai giờ trước khi phương tiện xuất cảnh với hàng xuất khẩu. Với hàng nhập khẩu, tờ khai có thể được gửi trước khi hàng đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày từ ngày hàng đến.

Hệ thống hải quan tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai với dữ liệu dân cư, doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu của ngành. Tờ khai đáp ứng yêu cầu được cấp số đăng ký, sau đó hệ thống đối chiếu với thông tin đơn hàng và vận chuyển để phân luồng. Nếu phải kiểm tra thực tế, hải quan chủ yếu dùng máy soi và kiểm tra trực tiếp khi kết quả soi có dấu hiệu vi phạm.

Người khai được chọn đơn vị hải quan làm thủ tục xuất khẩu. Với hàng nhập khẩu, đơn vị quản lý điểm tập kết, kiểm tra tập trung tiếp nhận hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh. Hàng nhập từ kho ngoại quan làm thủ tục tại đơn vị quản lý kho. Các lô hàng còn lại làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu.

Hàng nhóm 2 làm thủ tục trên hệ thống hải quan điện tử theo quy trình chung. Tùy mặt hàng, người khai phải nộp hoặc xuất trình thêm chứng từ như giấy phép xuất, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ xuất xứ.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai mở thêm tàu du lịch cao cấp

Công ty Cổ phần Du lịch Chapa đầu tư, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức khai thác Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa - Tonkin Heritage Express. Đây là sản phẩm du lịch đường sắt sắt Hà Nội - Lào Cai, hướng đến nâng cao trải nghiệm của du khách trong hành trình đến Lào Cai và Sa Pa với không gian được thiết kế mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông Dương và văn hóa vùng Tây Bắc.

Đoàn tàu được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông và chất liệu gắn với đời sống vùng cao. Các toa xe được cải tạo thành những không gian riêng, trong đó có toa bố trí quầy bar phục vụ hành khách.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam Nguyễn Chính Nam cho biết, tuyến Hà Nội - Lào Cai có lợi thế kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc. Với khách du lịch, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Để phát huy lợi thế này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ từ đặt vé, đón tiễn tại ga, trải nghiệm trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và dịch vụ tại điểm đến. Ngành Đường sắt sẽ phối hợp với doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn chạy tàu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên các tuyến đường sắt gắn với điểm đến.