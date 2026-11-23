Chưa xem xét điều chỉnh giá vé máy bay phổ thông nội địa

Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

(Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, phù hợp với chủ trương điều hành giá của Chính phủ và quy định pháp luật.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá vé bay, đảm bảo không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Hà Nội lắp đặt hơn 6.200 camera AI giám sát giao thông

Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng, ùn tắc giao thông kéo dài tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm đang gây lãng phí thời gian, nhiên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cho nên việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát và điều hành được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động nhận diện, phân tích và dự báo các vấn đề giao thông.

Công an Hà Nội phối hợp triển khai dự án lắp đặt hơn 6.200 camera AI tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao phức tạp nhằm tăng cường giám sát, hỗ trợ điều hành giao thông và giải quyết các điểm nghẽn của thành phố.

Quá trình lắp đặt dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2026 và hoàn thành vào tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến được hoàn thiện, đưa vào triển khai trong năm 2027. Đáng chú ý, hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị.

Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành giao thông. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xây dựng phương án tổ chức giao thông sát với tình hình thực tế, góp phần giảm áp lực tại các nút giao thường xuyên quá tải, hạn chế vi phạm và nâng cao an toàn giao thông.

Thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo đó, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản. Khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Luật quy định lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần giá trị còn lại được thanh toán sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận hoặc tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Đối với hoạt động thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, Luật cũng quy định lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng. Tổng số tiền thanh toán trước cho bên cho thuê mua không quá 50% giá trị hợp đồng; phần còn lại được tính thành tiền thuê để trả hằng tháng trong thời hạn thuê mua, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Hải Phòng khởi công dự án trọng điểm về cảng biển và công nghiệp công nghệ cao

Chiều 23/11, TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công đồng thời Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha.

Dự án gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000-18.000 TEU. Cùng với đó là 400m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần khu Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000m2.

Dự án hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, như chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác; có ý nghĩa trong đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu, công nghệ cao.

Ninh Bình miễn phí vé Cúc Phương, Hoa Lư dịp 24/11

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn đề nghị ban quản lý các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đó, các địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính sẽ thực hiện miễn phí vé tham quan trong ngày 24/11 theo quy định. Trong đó, du khách được miễn phí vé tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư.

Đối với các khu, điểm tham quan là cơ sở văn hóa, thể thao công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 28/2026/QH16 nhưng không nằm trong danh mục miễn phí, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị rà soát cơ chế thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án miễn hoặc giảm phí phù hợp.

Đáng chú ý, Sở Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động áp dụng chính sách miễn hoặc giảm từ 30 - 50% giá vé tham quan trong ngày 24/11. Đây là hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, đồng thời kích cầu du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh chính sách giá vé, các đơn vị được khuyến khích tổ chức hoạt động quảng bá di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ninh Bình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.