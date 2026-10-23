Tin tức nổi bật ngày 23/10: Mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030

Mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành lâm nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đa giá trị của rừng, nâng cao đời sống người dân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu tổng quát của điều chỉnh Quy hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các quy hoạch liên quan. Đồng thời, quy hoạch xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển ngành lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh nhằm xây dựng một ngành lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả, đa giá trị và phát triển bền vững. Qua đó, phát huy tiềm năng, vai trò của rừng, nâng cao chất lượng cũng như khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số", bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Ngành lâm nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các cam kết quốc tế.

Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, điều chỉnh Quy hoạch đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 5,0% - 5,5%/năm. Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu lâm sản phấn đấu đạt trên 20 tỷ USD, trong khi giá trị tiêu thụ lâm sản tại thị trường trong nước đạt từ 6-7 tỷ USD.

Đến năm 2030, ngành tập trung nâng cao thu nhập và mức sống cho người lao động sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động trong sản xuất lâm nghiệp được đào tạo nghề sẽ tăng từ 20% lên 30%, đồng thời bảo đảm bình đẳng giới. Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc được duy trì ổn định ở mức 42%, đóng góp hiệu quả vào các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Hướng tới tầm nhìn đến năm 2050, lâm nghiệp sẽ trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới. Ngành sẽ làm chủ các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Ngành lâm nghiệp sẽ góp phần xây dựng đất nước xanh, an toàn, thịnh vượng, đặc biệt là phát triển mô hình nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh ở vùng miền núi thông qua phát triển kinh tế xanh gắn với tài nguyên rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa và không gian sinh tồn của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chính phủ đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Ngày 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.

Với nội dung sửa tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất áp thuế với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Mức thuế dự kiến áp dụng là 0,2% và không áp dụng hạn mức. Tức là, toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2%, không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm thể hóa Nghị quyết 21 của Trung ương về nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp, nhất là khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), khái niệm đất bỏ hoang cũng lần đầu được đề cập, là đất đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không đưa vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định.

Cụ thể, đất nông nghiệp bỏ hoang quá 24 tháng liên tục, không tiếp tục sử dụng sau khi bị phạt hành chính sẽ bị thu hồi. Với đất dự án chậm tiến độ, ngoài tiền thuê, sử dụng đất, chủ đầu tư phải nộp thêm một khoản bổ sung tăng dần hàng năm và bị thu hồi đất nếu quá 60 tháng vẫn không đưa vào khai thác.

Nhiều chính sách mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ nghiên cứu theo ý tưởng sang nghiên cứu theo đơn đặt hàng, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo hiệu quả.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) cùng Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao đã thiết lập nhiều chính sách mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược do Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ 100% kinh phí. Chính sách hỗ trợ lãi suất được quy định ở mức 70% theo hợp đồng; riêng đối với công nghệ chiến lược, mức hỗ trợ có thể lên tới 100%, theo các điều kiện quy định.

Đối với hoạt động thử nghiệm sản phẩm, chi phí cho lần thử nghiệm đầu tiên được hỗ trợ 100% đối với công nghệ chiến lược và 70% đối với công nghệ cao. Các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ cao, công nghệ chiến lược đáp ứng điều kiện công nhận của Bộ KH&CN được miễn tiền thuê đất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp khởi nghiệp đáp ứng điều kiện thẩm định được miễn chi phí trong 3 năm khi sử dụng các cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm do Nhà nước quản lý. Các chính sách hỗ trợ cũng bao gồm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và sở hữu trí tuệ...

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá, hệ thống chính sách đã hình thành nhiều cơ chế hỗ trợ đáng kể. Tuy nhiên, việc truyền thông, phổ biến chính sách đôi khi chưa hiệu quả, khiến các quy định chưa đến được đầy đủ với những đối tượng thụ hưởng trực tiếp như doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu và trường đại học. Vì vậy, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần tăng cường hướng dẫn, phổ biến chính sách để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ điều kiện, quy trình và chủ động tiếp cận, tận dụng các cơ chế hỗ trợ.

Đề cập đến mối liên kết 3 nhà giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng, phương thức tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trước đây, nhiều nhiệm vụ nghiên cứu bắt đầu từ ý tưởng của các nhà khoa học tại viện nghiên cứu, trường đại học. Nhà khoa học đề xuất hướng nghiên cứu, xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp kinh phí thực hiện. Hiện nay, cách tiếp cận chuyển sang nghiên cứu xuất phát từ đơn đặt hàng của Nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời phải xác định rõ sản phẩm đầu ra.

Kết quả nghiên cứu cuối cùng cần được đo đếm bằng sản phẩm cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở số lượng nhiệm vụ hay kết quả nghiên cứu. Để thực hiện chuyển đổi này, vai trò chủ động của Bộ KH&CN cùng các bộ, ngành có ý nghĩa quan trọng; không thể chỉ đặt vấn đề doanh nghiệp có nhu cầu nhưng trường đại học không đáp ứng được, hoặc các bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Cơ quan quản lý cần tham gia kết nối, xây dựng chính sách và hình thành những bài toán công nghệ cụ thể để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia giải quyết. Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng lưu ý việc thúc đẩy liên kết giữa ba nhà cần gắn với những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cụ thể, không chỉ tập trung vào các công nghệ đang thu hút nhiều sự quan tâm như trí tuệ nhân tạo (AI) hay chip bán dẫn.

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến của nhân dân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới khi có những thay đổi về quản trị giáo dục, chuyển đổi số, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức chính quyền địa phương.

Thông tư mới được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương bảo đảm công bằng trong giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập của người học; chủ động dự báo và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đồng thời tạo căn cứ để địa phương hoạch định mạng lưới trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Trong đó, đối với lớp 10, dự thảo vẫn giữ các phương thức hiện hành nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết.

Dự thảo nêu rõ, Sở GD&ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Dự thảo đồng thời quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kì thi.

Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận vào trường trung học phổ thông chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và 1 môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Dự thảo thông tư nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyển khích. Đồng thời dự thảo giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.