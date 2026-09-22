Tin tức nổi bật ngày 22/9: Giải pháp để giảm chi phí logistics

Những giải pháp để giảm chi phí logistics nhằm thúc đẩy xuất khẩu

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải cho hay, thời gian qua, xuất nhập khẩu tiếp tục là một điểm sáng của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng và là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được nhận diện và tháo gỡ.

(Ảnh minh họa)

Đối với chi phí logistics, tổng chi phí logistics của một lô hàng cần được tính đầy đủ gồm: cước vận tải; phí cảng, kho bãi và dịch vụ; chi phí thủ tục, tuân thủ, tồn kho và vốn; cùng chi phí chậm trễ, hư hỏng, thiếu thông tin hoặc phải xử lý lại… Do đó, để giảm chi phí logistics, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị một số nhóm giải pháp đó là: Xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia; Tổ chức lại vận tải theo hành lang và tăng kết nối đa phương thức; Giảm thời gian và chi phí tại các điểm nút. Giá, phí và phụ phí phải công khai mức thu, căn cứ, thời điểm áp dụng và dịch vụ tương ứng. Cơ quan có thẩm quyền rà soát khoản thu, xử lý vi phạm khi có căn cứ. Hợp đồng phải quy định thời gian miễn lưu, trách nhiệm chậm trễ và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Cần đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại và kiểm tra chuyên ngành dựa trên rủi ro; Phát triển cơ sở dữ liệu và nền tảng điều phối logistics dùng chung; Nâng năng lực doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần quản trị theo tổng chi phí đến thị trường; chuẩn hóa dữ liệu đơn hàng, dự báo sản lượng, tối ưu bao bì và hệ số chất xếp, kiểm soát tồn kho, lựa chọn điều kiện giao hàng và phương án tuyến thay thế. Hợp đồng phải nêu rõ cước, phụ phí, thời gian và trách nhiệm. Doanh nghiệp logistics trong nước cần liên kết cung cấp dịch vụ tích hợp, đầu tư hệ thống quản lý vận tải và kho, phát triển đại lý ở nước ngoài, nâng năng lực đa phương thức và logistics lạnh. Hiệp hội hỗ trợ gom hàng, đào tạo, xây dựng chuẩn dịch vụ nhưng không thay doanh nghiệp quyết định kinh doanh.

Cuối cùng là gắn giảm chi phí với chuyển đổi xanh và khả năng chống chịu. Tiết kiệm nhiên liệu, giảm quãng đường rỗng, nâng hệ số sử dụng phương tiện và chuyển hàng phù hợp sang đường thủy, đường sắt vừa giảm chi phí vừa giảm phát thải. Kho cần nâng hiệu suất năng lượng, quản lý nhiệt độ và giảm hư hỏng. Doanh nghiệp xuất khẩu phải chuẩn bị dữ liệu phát thải và truy xuất theo từng thị trường. Đầu tư xanh cần được đánh giá bằng chi phí vòng đời và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Hạn chế rác thải nhựa từ mua sắm trực tuyến

Trưởng phòng Chính sách, Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương) Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, số lượng rác thải thải ra từ thương mại điện tử (TMĐT), mua bán hàng online phải tăng ít nhất gấp 5 lần so với thương mại truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng, chúng ta cứ nghĩ TMĐT ngồi ở nhà gọi điện, truy cập mạng thì lượng rác thải ít hơn mua truyền thống. Nhưng suy nghĩ này đã nhầm, bởi chỉ một đơn hàng giá trị nhỏ nhất đã phải đóng gói và sử dụng các vật liệu từ carton, túi nylon, băng keo… trong khi đó, nếu mua hàng truyền thống thì có thể sử dụng túi nylon ít hơn và gần như không sử dụng băng keo, bìa carton.

Việc đóng gói quá kỹ dẫn tới sử dụng bao bì nhiều hơn mức cần thiết. Người bán hàng thường muốn bảo đảm rằng hàng hoá đến tay khách hàng trong tình trạng hoàn hảo nhất. Hàng hoá thường được bọc bằng hai hoặc ba lớp giấy và bao nilon, thậm chí được chèn thêm màng xốp hơi trước khi đặt vào hộp.

Trưởng phòng Chính sách, Cục TMĐT và Kinh tế số Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng, để phát triển TMĐT bền vững cần 6 nhóm đối tượng tham gia trực tiếp vào giảm rác thải nhựa: khối cơ quan quản lý Nhà nước; người tiêu dùng; doanh nghiệp TMĐT, logistics, hoàn tất đơn hàng; cơ quan truyền thông, báo chí; hiệp hội, ngành hàng và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng các đơn vị liên quan khác.

Về chính sách, theo ông Nguyễn Hữu Tuấn cần ưu tiên và có chính sách hỗ trợ các giải pháp giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường trong TMĐT; Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn đánh giá và nhận diện các doanh nghiệp TMĐT xanh, mô hình TMĐT bền vững; Xây dựng và khuyến khích áp dụng bộ tiêu chuẩn đóng gói hàng hoá cho TMĐT theo hướng ưu tiên sử dụng vật liệu có thể tái chế, giảm rác thải nhựa; Cần phải khuyến khích doanh nghiệp TMĐT, người bán hàng trong TMĐT áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường; ưu tiên sử dụng nguyên liệu tái chế hoặc các sản phẩm đóng gói có thể phân huỷ sinh học, giảm thiểu lượng rác thải.

Cùng với việc khuyến khích doanh nghiệp vận chuyển sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường, khuyến khích các sáng kiến bảo vệ môi trường trong TMĐT, cần tổ chức trao giải cho các doanh nghiệp có sáng kiến tiêu biểu hàng năm...

Khởi công tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ lớn nhất cả nước

Ngày 22/9, tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại thôn Thiện Nộ (xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) chính thức khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng.

Đây là tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer) có quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; trở thành điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp trong đó các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm được quay trở lại chu trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng và tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái và bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn.

Đây cũng là minh chứng sinh động, cụ thể cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị; từ phương thức sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, qua đó, từng bước kiến tạo nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có sức cạnh tranh, nâng cao đời sống người nông dân và đóng góp bền vững vào sự phát triển của đất nước.

Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm thị trường

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, 9 tháng năm 2026 đã kiểm tra 4.257 vụ, xử lý 4.201 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,47 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu đạt hơn 14,56 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,76 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thuốc lá, tháng 9 lực lượng đã kiểm tra, xử lý 8 vụ thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt 93,5 triệu đồng, thu giữ 902 bao thuốc lá, trị giá hơn 26 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, tình hình vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các hành vi được phát hiện chủ yếu liên quan đến hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, chất lượng, an toàn thực phẩm và việc niêm yết giá; đồng thời kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.