Tin tức nổi bật ngày 20/10: Thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành cơ khí - điện

Thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành cơ khí - điện

Tại hội thảo "Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí - điện”, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) Lê Anh Hoàng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn đơn thuần là xu hướng khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Là ngành giữ vai trò "xương sống" của nền kinh tế, cơ khí - điện cung cấp thiết bị, máy móc và giải pháp kỹ thuật cho nhiều lĩnh vực, đồng thời có tiềm năng lớn trong tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do hạn chế về nguồn vốn, nhân lực, công nghệ và khả năng tiếp cận chính sách.

Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng nhấn mạnh: Chuyển đổi xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn mà có thể triển khai từ việc rà soát quy trình sản xuất, xác định các khâu tiêu hao nhiều năng lượng, vật liệu để lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng đầu tư. Điều quan trọng là gắn mục tiêu phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế thực tế, làm cơ sở từng bước đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và hội nhập sâu rộng.

Tại hội thảo các đại biểu cũng cho rằng, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp cần được triển khai đồng bộ trên 4 trụ cột: Sử dụng tài nguyên hiệu quả để giảm phế liệu và thời gian ngừng máy; Xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm với dữ liệu nhà cung cấp minh bạch; Đo lường chính xác lượng phát thải khí nhà kính (CO2) và tỷ lệ tái chế dựa trên dữ liệu đáng tin cậy; Duy trì cải tiến liên tục thông qua phân tích nguyên nhân gốc rễ.

Để thực hiện các mục tiêu này, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong chuẩn hóa quy trình, kết nối dữ liệu từ nhà máy, thiết bị và đồng hồ đo năng lượng với các phân hệ quản trị tài chính, mua hàng và kiểm soát chất lượng.

Nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh triển khai dàn trải, doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống; tiếp đó, lựa chọn các hạng mục ưu tiên có giá trị cao như giảm phế liệu, minh bạch dữ liệu năng lượng; chuẩn hóa nền tảng dữ liệu và phân công trách nhiệm; tích hợp bảng điều khiển trực quan tại nhà máy; cuối cùng là nhân rộng các mô hình hiệu quả ra toàn bộ dây chuyền và mạng lưới nhà cung cấp.

Hà Nội: Tái định cư phải đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng

Phát biểu tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến trong công tác phát triển nhà ở, nhất là việc hình thành các dự án, khu đô thị đa mục tiêu. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1 để nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong bảo đảm quyền lợi người dân. Người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai công trình, nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Đây là vấn đề cần được khắc phục bằng việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 816-TB/TU, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030; xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với phát triển nhà ở, yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Các chỉ tiêu phải gắn với tiến độ triển khai và hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng chậm chuyển thành sản phẩm thực tế.

Đồng thời, cần nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Về tổ chức không gian đô thị, cần nghiên cứu phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực phù hợp với quy hoạch, gắn với hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng xã hội; sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo. Việc bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu; đồng thời phối hợp xây dựng phương án tài chính và cơ chế tạo lập quỹ nhà tái định cư khả thi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng; nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển Thủ đô.

Đề xuất miễn thuế thu nhập 5 năm cho nhân tài

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội vừa đề xuất chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự. Đồng thời, cho phép doanh nghiệp được trừ thêm 50% chi phí tiền lương, thưởng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những chính sách ưu đãi đáng chú ý được đề xuất tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Theo dự thảo, doanh nghiệp sử dụng nhân tài thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia sẽ được tính thêm khoản chi phí được trừ bằng 50% tiền lương, thưởng thực trả cho nhân tài và đội ngũ cộng sự.

Chẳng hạn, với 10 tỷ đồng tiền lương, thưởng, doanh nghiệp có thể được tính tổng cộng 15 tỷ đồng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chính sách hướng tới thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó việc công nhận nhân tài không bắt buộc dựa trên bằng cấp hay thâm niên, mà chú trọng năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Dự thảo cũng mở rộng nguồn phát hiện, tiến cử và kết nối từ doanh nghiệp, trường, viện, tổ chức xã hội và cá nhân.

Đồng thời, cho phép lựa chọn nhân tài bằng cạnh tranh, mời trực tiếp hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ; cho phép thực hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng xác định sản phẩm, thời hạn, quyền tự chủ, đãi ngộ và trách nhiệm.

Đặc biệt, quy định không áp dụng pháp luật về đấu thầu, đầu tư đối với việc lựa chọn, giao nhiệm vụ cho nhân tài. Đây là ngoại lệ lớn nhằm rút ngắn thời gian huy động cá nhân có năng lực phù hợp với nhiệm vụ cấp thiết.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cho phép nhân tài đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp; quyết định phương pháp chuyên môn, lựa chọn cộng sự, tổ chức nhóm, ký hợp đồng và quyết định tiền lương, tiền thưởng của nhóm trong phạm vi nguồn lực được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức được chọn làm nhân tài có thể tạm thời thôi làm nhiệm vụ công vụ, viên chức trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến lược, nhưng thời gian đó vẫn được tính là công tác liên tục để hưởng chế độ, chính sách. Cơ chế này mở rộng đường luân chuyển tri thức và nhân lực, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi của người được giao nhiệm vụ.

Chủ động nguồn nước, điều hòa và vận hành hiệu quả

Chia sẻ tại hội thảo “Đưa Luật Tài nguyên nước vào cuộc sống: Chủ động nguồn nước, điều hòa và vận hành hiệu quả”, GS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam nhấn mạnh, vai trò của việc phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa với đơn vị sử dụng nước ở hạ du trong bảo đảm an toàn mùa lũ và phân phối nguồn nước hiệu quả.

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, hồ thủy điện thường vận hành xả nước theo nhu cầu phát điện, trong khi hồ chứa đa mục tiêu còn thực hiện nhiệm vụ cắt, giảm lũ; hệ thống thủy lợi tập trung vào phòng, chống lũ và cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Sự khác biệt về mục tiêu, thời điểm và lưu lượng xả đòi hỏi các bên phải phối hợp chặt chẽ trên cơ sở tính toán khoa học.

Đặc biệt, tại các lưu vực chịu ảnh hưởng của thủy triều, nếu không tính toán chính xác thời gian nước từ hồ chứa về hạ du và diễn biến mực nước triều, việc xả nước có thể không trùng thời điểm thuận lợi để lấy nước, gây lãng phí và giảm hiệu quả vận hành.

GS. TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, phối hợp vận hành không thể chỉ dựa vào điện thoại hay kinh nghiệm định tính, mà cần có nền tảng công nghệ và phần mềm hỗ trợ ra quyết định, cho phép tính toán, mô phỏng các kịch bản vận hành. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa chủ hồ chứa và đơn vị khai thác hệ thống thủy lợi trên cùng lưu vực; tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại hiện trường trong những tình huống đặc biệt như mùa mưa lũ.

Một trong những khó khăn hiện nay là cơ chế quản lý hồ thủy lợi và thủy điện trên cùng lưu vực sông còn thiếu đồng bộ, dữ liệu phân tán và chưa có chuẩn kết nối thống nhất. Theo thông tin được nêu tại hội thảo, chỉ khoảng 17% hồ chứa được trang bị thiết bị khí tượng thủy văn chuyên dùng tự động. Năng lực ứng dụng công nghệ và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Hà Nội triển khai 10 mô hình về văn hóa ứng xử

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, ngày 21/10 tới, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai 10 mô hình được xác định là những “không gian thực hành”, nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Cụ thể, 10 mô hình gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình.

Cùng với đó là các mô hình: Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc triển khai đồng bộ các mô hình hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó mỗi người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng những giá trị của nếp sống văn minh.

Đáng chú ý, các mô hình không chỉ tập trung vào không gian công cộng, công sở, trường học mà còn mở rộng tới môi trường mạng, hoạt động thương mại, các thiết chế văn hóa và đời sống gia đình. Qua đó, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được gắn với những hành vi ứng xử cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc triển khai 10 mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện, đồng thời tạo nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.