Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải hành động với tinh thần coi sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó. Thể thao học đường cần được đặc biệt chú trọng; rà soát điều kiện sân bãi, thiết bị, đội ngũ giáo viên, đồng thời nghiên cứu cơ chế sử dụng chung các thiết chế thể thao công ngoài giờ học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi.

Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trọng tâm là xác định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự xem xét, phê duyệt đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ; đồng thời xác định cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đổi mới chính sách huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Sáng 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa)

Để tháo gỡ những điểm nghẽn và rào cản về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý; các bộ, ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; hoàn thành trong quý I năm 2027.

Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Khai mạc “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, tối 1/10/2026 tại Hà Nội. (Ảnh MINH DUY)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Đội tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan, giành quyền tranh hạng Ba

Chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thắng Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và giành quyền dự trận tranh hạng Ba, gặp Malaysia.

Hai Long ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển và diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A, trong trận tranh hạng Ba ngày 5/10.

Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ USD từ nông, lâm, thủy sản

Chín tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1,19 tỷ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 8 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo, với thị phần lần lượt 7% và 3,8%. Trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ tăng 17,9% và sang Hàn Quốc tăng 9,7%.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (2/10) giảm nhẹ xuống mức 4.146,7 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng USD mạnh hơn.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Theo một số chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông

Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới. Việc lên kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các quan chức này, kế hoạch nhằm tạo sự linh hoạt cho tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến bằng cách đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống vào khu vực trong tháng 11. Các tàu sân bay được đề cập trong các cuộc thảo luận gồm tàu USS George Washington, đang ở Biển Arab vào ngày 1/10; tàu USS George H.W. Bush, hiện ở Ấn Độ Dương; và tàu USS Theodore Roosevelt, được triển khai từ San Diego trong những ngày gần đây và phải di chuyển qua Thái Bình Dương.