Tái phạm vượt đèn đỏ có thể bị phạt gấp 3 lần

Ngày 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Xe ô tô vượt đèn đỏ tại TP Bắc Giang. (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất thay đổi cách xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến nghiên cứu, đề xuất đối với trường hợp đèn tín hiệu chuyển vàng, phương tiện đi qua vạch dừng xe sẽ không bị xử phạt.

Đối với trường hợp đèn đỏ, phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không gây cản trở giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo ở lần vi phạm đầu tiên.

Nếu tiếp tục vi phạm lần thứ hai, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Đến lần vi phạm thứ ba, mức phạt tiền có thể được tính lũy kế, gấp 3 lần, đồng thời tiếp tục bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, đối với hành vi vượt qua vạch dừng khi đèn đỏ và tiếp tục đi, phương án xử lý được đề xuất nghiêm khắc hơn ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

Cụ thể, lần đầu vi phạm sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tái phạm lần thứ hai, mức phạt tiền có thể tăng gấp 2 lần; đến lần thứ ba có thể tăng gấp 3 lần hoặc hơn, đồng thời tiếp tục áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo đề xuất, các lần vi phạm sẽ được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử, bao gồm hình ảnh từ camera và các hệ thống giám sát giao thông.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào Top 50 thành phố hàng hải thế giới

Bảng xếp hạng 50 thành phố hàng hải dẫn đầu thế giới năm 2026 (The Leading Maritime Cities of the World 2026) do DNV (tổ chức đăng kiểm và đánh giá hàng hải uy tín hàng đầu thế giới) và Menon Economics (tổ chức chuyên nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải toàn cầu) công bố ghi nhận hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Hà Nội đứng thứ 47, còn TP Hồ Chí Minh xếp thứ 48 trong tổng số 50 thành phố được lựa chọn.

Theo đó, Hà Nội xếp thứ 47, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 48 trong tổng số 50 thành phố được vinh danh. Bảng xếp hạng được lựa chọn từ hơn 15.000 đô thị, dựa trên 5 tiêu chí gồm: Vận tải biển, tài chính và luật, công nghệ hàng hải, cảng và logistics, cùng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh.

Đây là lần đầu tiên hai đô thị lớn của Việt Nam cùng góp mặt trong bảng xếp hạng, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của các trung tâm kinh tế trong hệ sinh thái hàng hải quốc gia. Đáng chú ý, kết quả này không chỉ dựa trên quy mô cảng biển hay lượng hàng hóa thông qua, mà còn xét đến năng lực vận tải biển, tài chính, pháp lý, công nghệ và sức cạnh tranh của toàn bộ hệ sinh thái.

Được lựa chọn từ hơn 15.000 đô thị trên thế giới, bảng xếp hạng năm 2026 đánh giá năng lực hàng hải dựa trên 5 trụ cột gồm: vận tải biển; tài chính và luật; công nghệ hàng hải; cảng và logistics; sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Các tiêu chí được xem xét thông qua nhiều chỉ số, trong đó có chuyển đổi xanh, số hóa, môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

Theo kết quả công bố, Hà Nội có lợi thế ở các chỉ số liên quan đến sự hiện diện của trụ sở các tập đoàn hàng hải, doanh nghiệp vận tải biển niêm yết, cũng như hoạt động quản lý và sở hữu đội tàu. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh nổi bật về năng lực khai thác cảng, nằm trong Top 10 thành phố toàn cầu về sản lượng container thông qua cảng, tính theo TEU.

Sự khác biệt này cho thấy vai trò bổ trợ của hai đô thị trong hệ sinh thái hàng hải Việt Nam. Nếu Hà Nội có thế mạnh về quản lý, điều hành và sự hiện diện của các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực hàng hải, TP Hồ Chí Minh gắn với hoạt động khai thác cảng và luân chuyển hàng hóa quốc tế.

Thực tế, sức cạnh tranh của một thành phố hàng hải không chỉ được quyết định bởi hạ tầng cảng hay sản lượng hàng hóa, mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa vận tải, logistics, tài chính, công nghệ, chính sách và nguồn nhân lực. Đây cũng là những yếu tố ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Xóa bỏ địa giới hành chính khi thực hiện 3 thủ tục BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này:

Thứ nhất là giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thứ hai là giải quyết hưởng BHXH một lần.

Thứ ba là thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Điểm thuận lợi đối với người dân là phạm vi thực hiện ba thủ tục nêu trên được xác định trên toàn quốc, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cơ chế này góp phần tháo gỡ vướng mắc về địa bàn khi người tham gia có nhu cầu giải quyết chế độ BHXH hoặc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính là một trong những bước đi cụ thể trong nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Gần 706 nghìn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có 705.970 người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Bên cạnh chế độ trợ cấp, chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có chuyển biến đáng chú ý. Cụ thể, có 30.008 người được hỗ trợ đào tạo trong 10 tháng, tăng 62,98% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chi trả hỗ trợ đào tạo theo các quyết định đạt hơn 147,8 tỷ đồng, tăng 74,04%.

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Cả nước có gần 2,35 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 30,19% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới, rút ngắn thời gian thất nghiệp.

Số liệu phân tích cơ cấu người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cho thấy, tỷ lệ người không có bằng cấp, chứng chỉ vẫn chiếm đa số. Trong quý III/2026, nhóm này chiếm 61,2% tổng số người nộp hồ sơ; người có trình độ đại học chiếm 19%, cao đẳng chiếm 7,3%, trung cấp chiếm 7% và người có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp chiếm 5,5%.

Theo định hướng của luật, bảo hiểm thất nghiệp không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc làm mà còn chú trọng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề. Qua đó, người lao động có điều kiện bổ sung năng lực, tìm kiếm cơ hội việc làm mới và sớm trở lại thị trường lao động. Các quy định mới đồng thời hướng tới tạo thuận lợi, tăng tính linh hoạt trong tiếp cận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Cần Thơ triển khai dự án ứng phó biến đổi khí hậu gần 3.000 tỷ đồng

Ngày 19/11, UBND TP Cần Thơ đã làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về tiến độ chuẩn bị Dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11).

Dự án MERIT-WB11 có tổng mức đầu tư khoảng 119,35 triệu USD, tương đương 2.998 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA từ WB khoảng 1.895,6 tỷ đồng, nhằm nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng nông thôn.

Quy mô dự kiến của dự án sẽ tập trung đầu tư tại 3 khu vực trọng điểm đang chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu. Cụ thể, phát triển hạ tầng chống ngập úng, ổn định sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại vùng trũng dọc kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. Đầu tư công trình kiểm soát xì phèn, xâm nhập mặn mùa khô và ngập úng mùa lũ ở khu vực sông Nước Đục - Nước Trong. Xây dựng khép kín 45km đê bao tại Cù Lao Dung nhằm bảo vệ 9.939ha vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Theo ông Christophe Pierre Crepin, Giám đốc Khu vực phụ trách Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế Biển vùng Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới cho biết, WB cam kết tiếp tục đồng hành với TP Cần Thơ trong 6-8 năm tới, không chỉ về tài chính mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và tư vấn chuyên môn. WB đang củng cố đội ngũ chuyên gia hỗ trợ tại chỗ và huy động thêm nguồn lực chuyên môn trong khu vực, đồng thời huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ địa phương triển khai những mô hình đầu tư đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường kết nối vùng và thu hút đầu tư tư nhân.

Dự án MERIT-WB11 khi hoàn thành sẽ góp phần kiểm soát ngập úng, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nâng cao sinh kế bền vững cho người dân vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.