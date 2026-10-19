Tin tức nổi bật ngày 19/10: Xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục 8,5 tỷ USD

Xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục 8,5 tỷ USD

Ngày 19/10, ông Đỗ Xuân Hiền, Chánh văn phòng Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, trong niên vụ 2025-2026, sản lượng cà phê Việt Nam ước đạt 31,7 triệu bao loại 60 kg, tương đương 1,9 triệu tấn, tăng khoảng 6-10% so với niên vụ trước. Robusta tiếp tục chiếm hơn 90% tổng sản lượng, giúp Việt Nam duy trì vị thế nhà cung cấp Robusta hàng đầu thế giới. Phần còn lại chủ yếu là Arabica và Liberica.

Bên cạnh đó, ngành cà phê đẩy mạnh chuyển đổi phương thức canh tác nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, đặc biệt trước các quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

(Ảnh minh họa)

Các vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên đã triển khai số hóa dữ liệu định vị GPS. Áp dụng các chứng nhận quốc tế như 4C, Rainforest Alliance (RA) và Organic tiếp tục được mở rộng. Theo số liệu được cung cấp, tỷ lệ diện tích cà phê áp dụng các tiêu chuẩn này tại Gia Lai đạt hơn 53%, Lâm Đồng gần 36,4% và Đắk Lắk khoảng 31%.

Theo VICOFA, trong niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch ước 8,5 tỷ USD. Khối lượng tăng khoảng 21%, trong khi kim ngạch tăng 1% so với niên vụ trước. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành cà phê Việt Nam.

Trong đó, cà phê nhân xanh đạt khoảng 1,65 triệu tấn, kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 1,5% về giá trị. Diễn biến này cho thấy lượng xuất khẩu tăng mạnh nhưng chưa tạo ra mức tăng tương ứng về kim ngạch ở phân khúc cà phê nhân.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 30% tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu và 31% kim ngạch của phân khúc này.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến sâu tiếp tục tăng trưởng, phản ánh xu hướng mở rộng từ cà phê nhân sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như cà phê hòa tan, cà phê tinh chế và cà phê phối trộn. Các nhà máy chế biến công nghệ cao được đầu tư tại Bình Dương và một số tỉnh Tây Nguyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu.

Trong niên vụ này, cà phê chế biến sâu xuất khẩu khoảng 142.600 tấn, chưa quy đổi, đạt kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng và 14% về giá trị so với niên vụ trước.

Về thị trường, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 38% thị phần xuất khẩu. Hoa Kỳ và Nhật Bản duy trì tỷ trọng khoảng 5-7% mỗi thị trường. Trong khi đó, Trung Quốc có nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê hòa tan và nguyên liệu phục vụ chế biến sâu.

NHNN yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, lãi suất cho vay 1,5-2%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong văn bản, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nghiêm túc triển khai các hoạt động kinh doanh để cụ thể hóa các giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn trong thời gian tới.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; Tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ. Giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cũng yêu cầu thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế; cấp tín dụng liên quan đến triển khai các công trình, dự án trọng điểm, khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.

Đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối giữa huy động vốn với tín dụng. Thường xuyên rà soát cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền, kỳ hạn, đa dạng hóa kênh huy động; kiểm soát rủi ro thanh khoản và mất cân đối kỳ hạn thông qua việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Đồng thời, tăng cường tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn để bảo đảm cân đối bền vững giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.

Nghiêm cấm việc tạo lập hồ sơ cấp tín dụng với các nhu cầu vốn nêu trên nhằm rút vốn vay tại tổ chức tín dụng để sử dụng sai mục đích, lách quy định về cho vay một khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, lách điều kiện cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, né tránh sự kiểm soát dòng tiền của các cơ quan quản lý, gây tiềm ẩn rủi ro lớn đến an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với các cổ đông, người có liên quan của cổ đông.

Tổ chức tín dụng chủ động rà soát lại toàn bộ danh mục khách hàng có dư nợ lớn, nhóm pháp nhân, cá nhân có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động, có biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công dân số, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ việc xây dựng nền tảng định danh, xác thực điện tử, phát triển các dịch vụ, tiện ích số đến hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích người dân tham gia môi trường số, công tác phát triển công dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo C06, đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân; 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam, 109 nghìn tài khoản cho người nước ngoài và 950 nghìn tài khoản cho tổ chức.

Ứng dụng VNeID duy trì khoảng 3 - 6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp; 87% công dân có tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, đã có khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số, với hơn 128 nghìn lượt ký tài liệu. Gần 50% công dân đã được cấp chữ ký số, giúp tiết kiệm khoảng 41 - 170 nghìn đồng/hồ sơ ký và rút ngắn 15 - 60 phút xử lý.

Không chỉ được cung cấp các công cụ số, người dân còn được trang bị kiến thức, kỹ năng số thông qua nhiều hình thức.

Bảo vệ trẻ em trên mạng là trách nhiệm của toàn xã hội

Đó là nhấn mạnh được Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an tại lễ khởi động chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em”. Theo Đại tá Hà Văn Bắc, đối với thế hệ trẻ ngày nay, không gian mạng mở ra cánh cửa tri thức vô tận, chắp cánh cho sáng tạo, kết nối và phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biết sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với có kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ.

Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Điều chúng ta cần là chủ động trang bị “kháng thể số” - đó là kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng. Đại tá Hà Văn Bắc khẳng định, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ liên ngành, dài hạn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” là hoạt động thiết thực, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng an toàn số đến từng lớp học, gia đình, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng.

Để chương trình đạt hiệu quả thực chất, Đại tá Hà Văn Bắc đề nghị chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi. Nội dung giáo dục cần được cập nhật trước những xu hướng công nghệ mới, giúp học sinh nhận biết sớm các nguy cơ, hành vi sai lệch, vi phạm trên không gian mạng; hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp nguy hiểm.

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng hệ sinh thái trách nhiệm với sự phối hợp chặt chẽ của bốn trụ cột: gia đình lắng nghe, đồng hành; nhà trường giáo dục nền tảng; cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ bằng pháp luật; doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ thuật toán và thiết kế sản phẩm số.

Đại tá Hà Văn Bắc cũng lưu ý, giáo dục an toàn số không nên dừng lại ở những sự kiện ngoại khóa đơn lẻ mà cần được tích hợp thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Đồng thời, cần phát huy vai trò của học sinh, khuyến khích các em trở thành những “đại sứ số”, lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, lành mạnh tới bạn bè.