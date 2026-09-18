Tin tức nổi bật ngày 18/9: Ngân hàng cần chủ động tìm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân hàng cần chủ động tìm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Hội nghị "Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết: Thời gian qua, các cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), từ mở rộng tiếp cận tài chính, tín dụng đến tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, thị trường, thông tin, đào tạo và pháp lý. Các hiệp hội cũng đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và tổ chức tín dụng.

(Ảnh minh họa)

Một yêu cầu được nhấn mạnh là hỗ trợ doanh nghiệp không theo cơ chế "xin - cho" vốn. Nguồn vốn cần đến đúng thời điểm, đúng kỳ hạn, với lãi suất phù hợp thị trường; không hạ chuẩn tín dụng nhưng phải phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Cho vay dựa trên dòng tiền, theo chuỗi giá trị và đơn giản hóa thủ tục cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính và hoàn thiện phương án sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để tổ chức tín dụng đánh giá và đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn lưu ý, rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng là yếu tố đã được pháp luật tính đến, thể hiện qua các quy định về trích lập dự phòng rủi ro. Thống đốc Phạm Đức Ấn đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động cấp tín dụng trên cơ sở tuân thủ pháp luật, kiểm soát rủi ro và đánh giá đúng khả năng trả nợ.

Trong bối cảnh sức chống chịu của DNNVV còn hạn chế, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp là yêu cầu và trách nhiệm của ngành Ngân hàng, nhưng việc lựa chọn doanh nghiệp để cho vay và cách thức hỗ trợ vẫn phải bảo đảm khả năng thu hồi vốn.

Thống đốc đề nghị các ngân hàng chuyển mạnh từ tư duy "doanh nghiệp tìm đến ngân hàng" sang "ngân hàng chủ động tìm đến doanh nghiệp". Các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm bắt nhu cầu vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải tiến quy trình và rút ngắn thời gian xét duyệt trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Với DNNVV, ngân hàng cần nghiên cứu phương thức đánh giá tín dụng dựa nhiều hơn trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị và dữ liệu doanh nghiệp.

Quy định mới về nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 357/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; đồng thời quy định các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Nghị định, các khoản thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Khoản thu thuộc Trung ương được nộp vào ngân sách Trung ương, còn khoản thu thuộc địa phương được nộp vào ngân sách địa phương.

Nguồn thu này được tổng hợp vào ngân sách để thực hiện hai nhóm nhiệm vụ chính là đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Đáng chú ý, toàn bộ khoản thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có thể được sử dụng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Nghị định quy định hai nhóm khoản thu nộp ngân sách nhà nước gồm: thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ và thu từ cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Về các khoản chi, Nghị định quy định gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Về chi thường xuyên, ngân sách nhà nước được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, như chi phí cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước; chế độ đối với người lao động dôi dư, tinh giản biên chế khi doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể.

Đối với chi đầu tư phát triển, Nghị định quy định hai nội dung gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu ở Trung ương và địa phương; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần; doanh nghiệp được chuyển đổi sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu và hướng dẫn chi ngân sách theo quy định của Nghị định.

Nghị định số 357/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Chuyển đổi xanh đô thị, không thể chỉ đổi xe chở rác

Chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển động xanh cho đô thị thông minh”, TS. Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu nhưng để đi vào đời sống đô thị cần bắt đầu từ những bài toán rất cụ thể và được tính toán trên tổng thể.

Theo đó, vấn đề môi trường đô thị hiện nay không còn là câu chuyện xa lạ. Với Hà Nội, bên cạnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, rác thải sinh hoạt vẫn là một trong những bài toán cần tiếp tục giải quyết. Những năm trước, phần lớn rác thải được xử lý bằng phương thức chôn lấp. Tuy nhiên, khi các cơ sở điện rác đi vào hoạt động, lượng rác được xử lý bằng công nghệ hiện đại ngày càng tăng, góp phần hạn chế việc chôn lấp.

Thế nhưng, từ phân loại, thu gom đến vận chuyển rác sao cho bảo đảm vệ sinh môi trường và văn minh đô thị vẫn là bài toán lớn”, ông Thi nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây cũng là một trong những lĩnh vực cần sớm thúc đẩy chuyển đổi phương tiện theo hướng sử dụng năng lượng xanh, phù hợp với mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Từ thực tế giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn Hà Nội, ông Tạ Đình Thi cho rằng, việc phân cấp cho chính quyền cấp xã lựa chọn nhà thầu là cần thiết nhưng cách tổ chức dịch vụ phải được tính toán tổng thể, bắt đầu ngay từ công tác quy hoạch.

Đó là quy hoạch địa điểm tập kết rác, phương thức thu gom, tuyến vận chuyển, các điểm trung chuyển và mối liên kết với cơ sở xử lý. Mỗi không gian đô thị cũng có những yêu cầu khác nhau, từ khu vực nội đô, ngoại thành đến các khu đô thị mới.

Ông Tạ Đình Thi đặc biệt nhấn mạnh là chuyển đổi xanh không thể tách rời chuyển đổi số. Theo đó, phương tiện xanh trong đô thị tương lai không chỉ là một chiếc xe sử dụng điện thay cho nhiên liệu hóa thạch mà phải trở thành một bộ phận của hạ tầng dữ liệu đô thị.

Từ phương tiện thu gom rác có thể hình thành dữ liệu về tuyến đường, thời gian vận hành, khối lượng thu gom, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất hoạt động và nhiều thông tin khác. Khi được kết nối với hệ thống dữ liệu chung, những thông tin này sẽ trở thành cơ sở để chính quyền quản lý dịch vụ công ích hiệu quả hơn. “Xanh phải đi cùng với số. Và phương tiện xanh phải trở thành một phần của hạ tầng dữ liệu đô thị”, ông Thi nhấn mạnh.

Khởi động Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026

Ngày 18/9 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026. Sự kiện chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động quy mô lớn kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2026 với chủ đề xuyên suốt "Sống rực rỡ".

Vietnam iContent 2026 được mở rộng thành chuỗi hoạt động với chủ đề “Sống rực rỡ”, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình hướng tới lan tỏa những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực, khuyến khích hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn.

Vietnam iContent 2026 sẽ diễn ra ngày 11/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, với các hoạt động diễn đàn, triển lãm - trải nghiệm, giao lưu cộng đồng và Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Diễn đàn Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Top Creators and Brands Forum quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung nổi bật để chia sẻ góc nhìn, thảo luận về xu hướng, cơ hội và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Ngày hội còn có khu vực triển lãm và trải nghiệm, các hoạt động giao lưu cộng đồng và Idol Live Battle dành cho các idol mạng xã hội, nhóm biểu diễn. Tại vòng chung kết, các thí sinh, đội thi xuất sắc sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu và livestream trên nền tảng TikTok.

Tâm điểm của Ngày hội là Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026, nơi công bố và vinh danh các cá nhân, tổ chức và sản phẩm nổi bật của mùa giải. Chương trình cũng là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng sáng tạo nội dubnạ chng, tạo điều kiện trao đổi về xu hướng phát triển, cơ hội hợp tác và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động sáng tạo nội dung số trong giai đoạn mới.