Tin tức nổi bật ngày 17/9: Hơn 15.600 khách hàng ở miền Bắc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Hơn 15.600 khách hàng ở miền Bắc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, tính đến 31/8, EVNNPC có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 929,3MW.

(Ảnh minh họa)

Theo EVNNPC, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được triển khai theo quy định.

Riêng trong tháng 8/2026, EVNNPC phát triển mới 2.563 khách hàng với tổng công suất 105,7MW. Lũy kế 8 tháng, EVNNPC phát triển 14.044 khách hàng với tổng công suất 605,6MW.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng. Nhiều công nghệ, thiết bị được thử nghiệm, triển khai trên lưới điện và từng bước ứng dụng vào quản lý kỹ thuật, vận hành.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý và triển khai DPPA. Tổng công ty đồng thời thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng, tập trung xử lý các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao, tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm.

Huy động trái phiếu chính phủ vượt 228.900 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 8/2026, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.

Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; có 4 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ lần lượt là 5, 5, 5 và 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 8 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8/2026 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước; trong đó, giao dịch Outright (giao dịch thông thường) chiếm 68%, giao dịch Repos (mua bán lại) chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

NHNN điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với một số loại hình bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT về tăng trưởng tín dụng năm 2026 gửi các tổ chức tín dụng.

Theo NHNN, việc triển khai nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Việc thực hiện được áp dụng theo nội dung tại điểm 4 Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh nội dung trên, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 và các văn bản có liên quan.

Dữ liệu và AI mở hướng kết nối doanh nghiệp công nghiệp

Tại hội thảo “Từ nền tảng kết nối, công nghệ xanh đến doanh nghiệp thông minh”, bà Trương Thị Chí Bình - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, số lượng doanh nghiệp trên nền tảng hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm. Mục tiêu đến hết năm là có khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam tham gia.

Một trong những yêu cầu được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu là giảm thời gian doanh nghiệp nhập dữ liệu. VASI đề xuất sử dụng công cụ AI để đọc thông tin từ website hoặc hồ sơ năng lực dạng PDF, hỗ trợ quá trình khai báo ban đầu. AI có thể đọc thông tin từ trên website, có thể đọc được trên bản PDF về profile doanh nghiệp tải lên để doanh nghiệp không bị mất nhiều thời gian trong cái giai đoạn khai báo đầu tiên.

Tuy nhiên, với dữ liệu doanh nghiệp, vấn đề vừa nằm ở việc thu thập vừa ở cách phân loại và kiểm soát mức độ tiếp cận. Những thông tin cơ bản có thể được đưa lên trước, trong khi dữ liệu sâu về công nghệ cần được phân lớp để bảo đảm doanh nghiệp chủ động với thông tin cung cấp. Đây cũng là một bài toán quan trọng khi xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp sản xuất với khách hàng. Bởi nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc thiếu cấu trúc, khả năng tìm kiếm và kết nối bằng các công cụ AI sẽ bị hạn chế.

Cùng với việc phát triển công cụ kết nối, yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp phải chủ động chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu về sản phẩm, công nghệ và năng lực sản xuất. Đây là cơ sở để các công cụ AI tiếp tục mở rộng khả năng tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ giao dịch giữa bên mua và bên bán.