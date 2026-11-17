Công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh

Ngày 17/11, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ tổ chức Hội thảo công bố “Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh” và diễn đàn “Tăng trưởng chuyển đổi kép 2026".

Tại hội thảo, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "hỗ trợ đơn thuần" sang "kiến tạo môi trường phát triển". Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ dàng tiếp cận các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

(Ảnh minh họa)

Dự thảo Luật cũng định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững. Qua đó, bảo đảm chính sách đến được với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức, Trung tâm Chuyển đổi kép kết nối các bên liên quan nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xác định điểm xuất phát và các ưu tiên trong hành trình chuyển đổi kép, ngày 8/9/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là TMA). Đây là khung đánh giá đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp.

TMA được kỳ vọng trở thành công cụ thiết thực, giúp doanh nghiệp cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi kép. Thay vì triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi xanh riêng lẻ, thiếu định hướng hoặc đầu tư dàn trải, doanh nghiệp có thể căn cứ vào kết quả đánh giá để xác định năng lực hiện tại, nhận diện những khoảng trống cần khắc phục và lựa chọn lĩnh vực ưu tiên.

Điểm đáng chú ý của TMA là tích hợp hai phương diện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong cùng một khung đánh giá. Thông qua quá trình tự đánh giá, doanh nghiệp có thể xem xét mức độ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời đánh giá việc sử dụng tài nguyên, hiệu quả vận hành và thực hành phát triển bền vững.

Đề xuất bỏ tốc độ tối thiểu một số đoạn đường trên cao tốc

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo dự thảo, tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc thông thường không thấp hơn 60 km/h và được quy định trên hệ thống báo hiệu. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu trong một số trường hợp đặc biệt.

Cụ thể, các trường hợp này bao gồm khu vực trạm thu phí đường bộ, các đoạn đường trên làn chuyển tiếp dùng để tách phương tiện ra khỏi cao tốc hoặc nhập dòng xe từ đường khác vào cao tốc. Quy định cũng áp dụng trong điều kiện ùn tắc giao thông, khi các phương tiện phải giảm tốc độ hoặc di chuyển chậm theo dòng xe phía trước.

Ngoài ra, những đoạn đường phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa hoặc xử lý sự cố công trình cũng không quy định tốc độ tối thiểu. Các trường hợp thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, phục vụ quốc phòng, an ninh cũng thuộc diện này.

Đối với các đoạn đường đi qua hầm và những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền có thể đặt biển báo tốc độ tối thiểu thấp hơn 60 km/h.

Ngoài điều chỉnh tốc độ tối thiểu, dự thảo cũng đề xuất giới hạn tốc độ tối đa trên cao tốc. Theo đó, những tuyến chưa xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục có tốc độ khai thác tối đa không quá 90 km/h.

Thuốc lá gây tử vong khoảng 103.000 người mỗi năm tại Việt Nam

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động.

(Ảnh minh họa)

Chi phí y tế và tổn thất kinh tế do thuốc lá ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP. Đây là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, ngân sách nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

sau hơn 13 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nâng cao nhận thức xã hội.

Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển của các sản phẩm thuốc lá mới, cùng những phương thức quảng cáo, mua bán trá hình trên môi trường mạng, đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác kiểm soát các sản phẩm này.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm học sinh từ 13-17 tuổi giảm từ 8,1% năm 2023 xuống dưới 1% năm 2025; trong nhóm thanh niên từ 18-24 tuổi giảm từ khoảng 7% xuống còn 3,3%.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán thuốc lá điện tử vẫn có xu hướng chuyển dịch lên môi trường trực tuyến. Kết quả nghiên cứu, giám sát không gian mạng năm 2025 của Trường Đại học Y tế Công cộng cho thấy có 34,9% cửa hàng chuyển sang hoạt động mua bán ngầm trên môi trường trực tuyến.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ thuật ngụy trang sản phẩm, đổi tên thành những mặt hàng như "đầu bàn chải điện", "tinh dầu thơm phòng" nhằm né tránh hoạt động kiểm duyệt trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Miễn phí tham quan các điểm di tích ở Cố đô Huế nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 17/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (thành phố Huế) thông báo miễn phí tham quan dành cho công dân Việt Nam tại các điểm di tích nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cụ thể, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 7 - 17 giờ ngày 23/11. Riêng di tích Hải Vân Quan, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong hai ngày 23 và 24/11.

Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cao điểm từ ngày 18 - 24/11. Thời gian này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm mới của các hoạt động này là ứng dụng công nghệ số để đưa di sản đến với đời sống đương đại.

Ngày 22/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số, mang đến trải nghiệm khám phá di sản thơ ca triều Nguyễn trực quan và sinh động. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thơ vận dụng thể loại Hồi văn kiêm liên hoàn với 128 cách đọc tạo thành 128 bài thơ khác nhau. Qua đó, công chúng có dịp khám phá nghệ thuật ngôn ngữ thơ độc đáo, tài hoa của vua Thiệu Trị bằng một hình thức tiếp cận mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Huế có Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế như Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài và âm nhạc dân gian...

Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng giới thiệu các giá trị di sản di tích; các sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa như: Triển lãm ảnh "Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển"; không gian sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế; không gian Áo dài Huế, nghề may áo dài; không gian nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho học sinh, sinh viên, gia đình, nhân dân và du khách; trình diễn thư pháp, nghệ thuật dân gian; trưng bày, trải nghiệm không gian Ca Huế và nhạc cụ truyền thống. Các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường được tổ chức trong không gian di sản; qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa và giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu đời sống tinh thần của người xưa ngay giữa Hoàng cung Huế.